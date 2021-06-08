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https://ria.ru/20210608/mladich-1736223739.html
Российский дипломат прокомментировал решение суда по Младичу
Российский дипломат прокомментировал решение суда по Младичу - РИА Новости, 08.06.2021
Российский дипломат прокомментировал решение суда по Младичу
Решение апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в отношении бывшего командующего боснийских сербов генерала... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T23:47
2021-06-08T23:47
россия
приговор генералу младичу
ратко младич
нато
босния и герцеговина
косово
оон
в мире
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ООН, 8 июн – РИА Новости. Решение апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в отношении бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича свидетельствует о продолжении политизированной линии, заданной Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ), заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.Апелляционная палата МОМУТ в Гааге во вторник отклонила апелляцию Младича на приговор, вынесенный ему в ноябре 2017 года, оставив в силе его ответственность за преступление геноцида в Сребренице в июле 1995 года, а также за преступления против человечности и военные преступления, совершенные на территории Боснии и Герцеговины в 1990-х годах."Вот уже скоро 30 лет, почти треть века предвзятый затратный маховик гаагского правосудия методично перемалывает судьбы участников балканской войны, войны, которая стала трагедией для сотен тысяч сербов, хорватов, боснийцев, представителей других национальностей… войны, которая особенно четко высветила, насколько уязвимым является международное право, насколько легко в условиях безнаказанности страны НАТО могут перешагнуть устав ООН и начать военную операцию в третьей стране", - добавил он.Дипломат задал участникам заседания вопрос о том, понес ли кто-то "ответственность за массированные бомбардировки с воздуха гражданских объектов, в том числе в городской черте Белграда и других городах, за убийства и ранения тысяч гражданских лиц, включая журналистов в белградском телецентре и в посольстве Китая"."Почему МТБЮ, обладая юрисдикцией, вдруг становится слеп и глух к некоторым преступлениям, почему в свое время предпочел закрыть глаза на очевидные преступления косовских албанцев и теперь их делами занимается специальный суд по Косово?" - сказал Кузьмин.Зампостпреда подчеркнул, что МТБЮ вошел в историю как инструмент расправы, а не как орган правосудия. "Остаточный механизм унаследовал отрицательные черты своего предшественника", - заключил он.Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года МТБЮ признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции.Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены приговора и начала нового судебного разбирательства.Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.
https://ria.ru/20210608/mladich-1736222074.html
https://ria.ru/20210608/mladich-1736202776.html
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россия, приговор генералу младичу, ратко младич, нато, босния и герцеговина, косово, оон, в мире

Российский дипломат прокомментировал решение суда по Младичу

23:47 08.06.2021
 
© AP Photo / ICTYСербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, Нидерланды
Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / ICTY
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ООН, 8 июн – РИА Новости. Решение апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в отношении бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича свидетельствует о продолжении политизированной линии, заданной Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ), заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
Апелляционная палата МОМУТ в Гааге во вторник отклонила апелляцию Младича на приговор, вынесенный ему в ноябре 2017 года, оставив в силе его ответственность за преступление геноцида в Сребренице в июле 1995 года, а также за преступления против человечности и военные преступления, совершенные на территории Боснии и Герцеговины в 1990-х годах.

"Озвученный вердикт в отношении Ратко Младича – это продолжение политизированной линии, заданной Международным трибуналом по бывшей Югославии. Знаковое пятно на репутации теперь и на остаточном механизме", - сказал Кузьмин.

"Вот уже скоро 30 лет, почти треть века предвзятый затратный маховик гаагского правосудия методично перемалывает судьбы участников балканской войны, войны, которая стала трагедией для сотен тысяч сербов, хорватов, боснийцев, представителей других национальностей… войны, которая особенно четко высветила, насколько уязвимым является международное право, насколько легко в условиях безнаказанности страны НАТО могут перешагнуть устав ООН и начать военную операцию в третьей стране", - добавил он.
Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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Россия потребовала независимого медосмотра и освидетельствования Младича
Дипломат задал участникам заседания вопрос о том, понес ли кто-то "ответственность за массированные бомбардировки с воздуха гражданских объектов, в том числе в городской черте Белграда и других городах, за убийства и ранения тысяч гражданских лиц, включая журналистов в белградском телецентре и в посольстве Китая".
"Почему МТБЮ, обладая юрисдикцией, вдруг становится слеп и глух к некоторым преступлениям, почему в свое время предпочел закрыть глаза на очевидные преступления косовских албанцев и теперь их делами занимается специальный суд по Косово?" - сказал Кузьмин.
Зампостпреда подчеркнул, что МТБЮ вошел в историю как инструмент расправы, а не как орган правосудия. "Остаточный механизм унаследовал отрицательные черты своего предшественника", - заключил он.
Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года МТБЮ признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
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В Госдуме оценили вердикт по делу Младича
В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции.
Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены приговора и начала нового судебного разбирательства.
Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.
 
РоссияПриговор генералу МладичуРатко МладичНАТОБосния и ГерцеговинаКосовоООНВ мире
 
 
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