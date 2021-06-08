https://ria.ru/20210608/mladich-1736222074.html

Россия потребовала независимого медосмотра и освидетельствования Младича

Россия потребовала независимого медосмотра и освидетельствования Младича - РИА Новости, 08.06.2021

Россия потребовала независимого медосмотра и освидетельствования Младича

Россия требует полного независимого медосмотра и освидетельствования бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T23:18

2021-06-08T23:18

2021-06-08T23:45

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ООН, 8 июн – РИА Новости. Россия требует полного независимого медосмотра и освидетельствования бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ Геннадий Кузьмин.Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге во вторник отклонила апелляцию Младича на приговор, вынесенный ему в ноябре 2017 года, оставив в силе его ответственность за преступление геноцида в Сребренице в июле 1995 года, а также за преступления против человечности и военные преступления, совершенные на территории Боснии и Герцеговины в 1990-х годах.По его словам, Россия не обнаружила информацию о текущем состоянии здоровья Ратко Младича, включая степень его восстановления после операции."Полный независимый осмотр и освидетельствование, в том числе на предмет сохранности его когнитивных функций, так и не был проведен. Настоятельно требуем осуществить такое освидетельствование", - сказал он.Кузьмин подчеркнул, что Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и МОМУТ "не стали институтами примирения в разнородном балканском обществе"."И причиной тому – дефицит справедливости в выносимых решениях, нападки на одну сторону конфликта и замалчивание прегрешений других", - добавил Кузьмин.Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года МТБЮ признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены приговора и начала нового судебного разбирательства.Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.

https://ria.ru/20210608/mladich-1736199699.html

https://ria.ru/20210608/mladich-1736202776.html

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сребреница, совет безопасности оон, босния и герцеговина, россия, ратко младич, оон, в мире