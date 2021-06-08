Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/mladich-1736222074.html
Россия потребовала независимого медосмотра и освидетельствования Младича
Россия потребовала независимого медосмотра и освидетельствования Младича - РИА Новости, 08.06.2021
Россия потребовала независимого медосмотра и освидетельствования Младича
Россия требует полного независимого медосмотра и освидетельствования бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T23:18
2021-06-08T23:45
сребреница
совет безопасности оон
босния и герцеговина
россия
ратко младич
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150934/00/1509340094_0:174:5184:3090_1920x0_80_0_0_6a9759ecf500c1ffaa84d79b4fc18182.jpg
ООН, 8 июн – РИА Новости. Россия требует полного независимого медосмотра и освидетельствования бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ Геннадий Кузьмин.Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге во вторник отклонила апелляцию Младича на приговор, вынесенный ему в ноябре 2017 года, оставив в силе его ответственность за преступление геноцида в Сребренице в июле 1995 года, а также за преступления против человечности и военные преступления, совершенные на территории Боснии и Герцеговины в 1990-х годах.По его словам, Россия не обнаружила информацию о текущем состоянии здоровья Ратко Младича, включая степень его восстановления после операции."Полный независимый осмотр и освидетельствование, в том числе на предмет сохранности его когнитивных функций, так и не был проведен. Настоятельно требуем осуществить такое освидетельствование", - сказал он.Кузьмин подчеркнул, что Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и МОМУТ "не стали институтами примирения в разнородном балканском обществе"."И причиной тому – дефицит справедливости в выносимых решениях, нападки на одну сторону конфликта и замалчивание прегрешений других", - добавил Кузьмин.Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года МТБЮ признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены приговора и начала нового судебного разбирательства.Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.
https://ria.ru/20210608/mladich-1736199699.html
https://ria.ru/20210608/mladich-1736202776.html
сребреница
босния и герцеговина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150934/00/1509340094_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_8f6564b8fa134f01726998b03c8aa19c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сребреница, совет безопасности оон, босния и герцеговина, россия, ратко младич, оон, в мире

Россия потребовала независимого медосмотра и освидетельствования Младича

23:18 08.06.2021 (обновлено: 23:45 08.06.2021)
 
© AP Photo / Peter DejongСербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / Peter Dejong
Читать ria.ru в
ООН, 8 июн – РИА Новости. Россия требует полного независимого медосмотра и освидетельствования бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ Геннадий Кузьмин.
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге во вторник отклонила апелляцию Младича на приговор, вынесенный ему в ноябре 2017 года, оставив в силе его ответственность за преступление геноцида в Сребренице в июле 1995 года, а также за преступления против человечности и военные преступления, совершенные на территории Боснии и Герцеговины в 1990-х годах.

"Россия придает важное значение вопросу обеспечения прав лиц, находящихся под стражей, включая право на медицинскую помощь. Совет безопасности в своей резолюции 2529 в прошлом году специально вынес постановление на тот счет. Тем не менее остаточный механизм не считает целесообразным докладывать Совету безопасности о том, как реализуются эти права", - сказал Кузьмин.

По его словам, Россия не обнаружила информацию о текущем состоянии здоровья Ратко Младича, включая степень его восстановления после операции.
Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 18:41
Адвокат Младича прокомментировал решение суда в Гааге
"Полный независимый осмотр и освидетельствование, в том числе на предмет сохранности его когнитивных функций, так и не был проведен. Настоятельно требуем осуществить такое освидетельствование", - сказал он.
Кузьмин подчеркнул, что Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и МОМУТ "не стали институтами примирения в разнородном балканском обществе".
"И причиной тому – дефицит справедливости в выносимых решениях, нападки на одну сторону конфликта и замалчивание прегрешений других", - добавил Кузьмин.
Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года МТБЮ признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 19:03
В Госдуме оценили вердикт по делу Младича
В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены приговора и начала нового судебного разбирательства.
Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.
 
СребреницаСовет Безопасности ООНБосния и ГерцеговинаРоссияРатко МладичООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
08:29В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
08:28В Красноярске пассажир такси несколько раз выстрелил по велосипедистам
08:20У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса
08:13Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
08:10Рязанский губернатор поручил помочь пострадавшим при пожаре в больнице
08:04Американский посол рассказал о повестке саммита Россия-США
08:01Аня Тейлор-Джой и Рэйф Файнс снимутся в черной комедии, пишут СМИ
Лента новостейМолния