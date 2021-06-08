https://ria.ru/20210608/mladich-1736202776.html

В Госдуме оценили вердикт по делу Младича

В Госдуме оценили вердикт по делу Младича - РИА Новости, 08.06.2021

В Госдуме оценили вердикт по делу Младича

Утверждение пожизненного приговора в Гааге бывшему командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу является политизированным и несправедливым актом,... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T19:03

2021-06-08T19:03

2021-06-08T19:29

приговор генералу младичу

ратко младич

елена панина

гаага

в мире

госдума рф

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Утверждение пожизненного приговора в Гааге бывшему командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу является политизированным и несправедливым актом, международное правосудие нельзя использовать для расправы над неугодными Западу лидерами, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Во вторник судьи Апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге огласили вердикт по апелляции на пожизненный приговор Младичу, вынесенный в 2017 году. Ему полностью подтвердили предыдущий приговор.По словам Паниной, это решение является закономерным продолжением линии Гаагского трибунала и его "остаточных механизмов", в соответствии с которой сербы объявляются главными виновниками военных преступлений, а злодеяния других участников конфликта замалчиваются и остаются без наказания."Это политизированный, предвзятый и несправедливый приговор. МТБЮ в своей работе всегда руководствовался не правовыми критериями, а политическими установками. Не случайно 70 процентов обвиняемых и осужденных этим органом – это сербы", - сказала Панина.Она отметила, что "деятельность МТБЮ и его "дочерней структуры", МОМУТ, вызывает очень много вопросов, ее должны самым тщательным образом проанализировать российские юристы, их коллеги из других стран". "Нельзя допустить, чтобы механизмы международного правосудия использовались как инструменты политической расправы над лидерами, неугодными Западу", - отметила член думского комитета.

https://ria.ru/20210608/mladich-1736199699.html

https://ria.ru/20210608/bayden-1736191406.html

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приговор генералу младичу, ратко младич, елена панина, гаага, в мире, госдума рф