https://ria.ru/20210608/mladich-1736199699.html
Адвокат Младича прокомментировал решение суда в Гааге
Адвокат Младича прокомментировал решение суда в Гааге - РИА Новости, 08.06.2021
Адвокат Младича прокомментировал решение суда в Гааге
Судьи в Гааге не учли и не рассмотрели доводы защиты бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича, заявил РИА Новости его адвокат Бранко Лукич. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T18:41
2021-06-08T18:41
2021-06-08T18:41
приговор генералу младичу
ратко младич
гаага
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в мире
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БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Судьи в Гааге не учли и не рассмотрели доводы защиты бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича, заявил РИА Новости его адвокат Бранко Лукич.Во вторник судьи Апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге огласили вердикт по апелляции на пожизненный приговор Младичу, вынесенный в 2017 году. Ему полностью подтвердили предыдущий приговор."Судьи, очевидно, не рассмотрели доказательства, которые мы доставили. Они не учли ни наше мнение, ни приведенные факты, ни доказательства, ни всю апелляционную жалобу целиком", - заявил юрист агентству."Для подачи ревизии на приговор по апелляции нужны новые факты и доказательства, которые поставили бы под вопрос весь процесс. В данный момент, должен признаться, у нас таких фактов нет, потому что все, что у нас было, мы использовали в апелляционной жалобе", - заявил Лукич."До его перевода в другую страну обязательно дойдет. Это вопрос времени. Поэтому я надеюсь, что Сербия сможет добиться того, чтобы наши люди отбывали наказание дома, если уж они должны сидеть в тюрьме", - сообщил адвокат.
https://ria.ru/20210608/bayden-1736191406.html
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приговор генералу младичу, ратко младич, гаага, сербия, в мире
БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости.
Судьи в Гааге
не учли и не рассмотрели доводы защиты бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича
, заявил РИА Новости его адвокат Бранко Лукич.
Во вторник судьи Апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге огласили вердикт по апелляции на пожизненный приговор Младичу, вынесенный в 2017 году. Ему полностью подтвердили предыдущий приговор.
"Судьи, очевидно, не рассмотрели доказательства, которые мы доставили. Они не учли ни наше мнение, ни приведенные факты, ни доказательства, ни всю апелляционную жалобу целиком", - заявил юрист агентству.
"Для подачи ревизии на приговор по апелляции нужны новые факты и доказательства, которые поставили бы под вопрос весь процесс. В данный момент, должен признаться, у нас таких фактов нет, потому что все, что у нас было, мы использовали в апелляционной жалобе", - заявил Лукич.
"До его перевода в другую страну обязательно дойдет. Это вопрос времени. Поэтому я надеюсь, что Сербия
сможет добиться того, чтобы наши люди отбывали наказание дома, если уж они должны сидеть в тюрьме", - сообщил адвокат.