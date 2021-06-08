https://ria.ru/20210608/mladich-1736199699.html

Адвокат Младича прокомментировал решение суда в Гааге

Адвокат Младича прокомментировал решение суда в Гааге - РИА Новости, 08.06.2021

Адвокат Младича прокомментировал решение суда в Гааге

Судьи в Гааге не учли и не рассмотрели доводы защиты бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича, заявил РИА Новости его адвокат Бранко Лукич. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T18:41

2021-06-08T18:41

2021-06-08T18:41

приговор генералу младичу

ратко младич

гаага

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БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Судьи в Гааге не учли и не рассмотрели доводы защиты бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича, заявил РИА Новости его адвокат Бранко Лукич.Во вторник судьи Апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге огласили вердикт по апелляции на пожизненный приговор Младичу, вынесенный в 2017 году. Ему полностью подтвердили предыдущий приговор."Судьи, очевидно, не рассмотрели доказательства, которые мы доставили. Они не учли ни наше мнение, ни приведенные факты, ни доказательства, ни всю апелляционную жалобу целиком", - заявил юрист агентству."Для подачи ревизии на приговор по апелляции нужны новые факты и доказательства, которые поставили бы под вопрос весь процесс. В данный момент, должен признаться, у нас таких фактов нет, потому что все, что у нас было, мы использовали в апелляционной жалобе", - заявил Лукич."До его перевода в другую страну обязательно дойдет. Это вопрос времени. Поэтому я надеюсь, что Сербия сможет добиться того, чтобы наши люди отбывали наказание дома, если уж они должны сидеть в тюрьме", - сообщил адвокат.

https://ria.ru/20210608/bayden-1736191406.html

https://ria.ru/20200829/mladich-1576466036.html

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