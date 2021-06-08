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Адвокат Младича прокомментировал решение суда в Гааге
Адвокат Младича прокомментировал решение суда в Гааге - РИА Новости, 08.06.2021
Адвокат Младича прокомментировал решение суда в Гааге
Судьи в Гааге не учли и не рассмотрели доводы защиты бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича, заявил РИА Новости его адвокат Бранко Лукич. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T18:41
2021-06-08T18:41
приговор генералу младичу
ратко младич
гаага
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Судьи в Гааге не учли и не рассмотрели доводы защиты бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича, заявил РИА Новости его адвокат Бранко Лукич.Во вторник судьи Апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге огласили вердикт по апелляции на пожизненный приговор Младичу, вынесенный в 2017 году. Ему полностью подтвердили предыдущий приговор."Судьи, очевидно, не рассмотрели доказательства, которые мы доставили. Они не учли ни наше мнение, ни приведенные факты, ни доказательства, ни всю апелляционную жалобу целиком", - заявил юрист агентству."Для подачи ревизии на приговор по апелляции нужны новые факты и доказательства, которые поставили бы под вопрос весь процесс. В данный момент, должен признаться, у нас таких фактов нет, потому что все, что у нас было, мы использовали в апелляционной жалобе", - заявил Лукич."До его перевода в другую страну обязательно дойдет. Это вопрос времени. Поэтому я надеюсь, что Сербия сможет добиться того, чтобы наши люди отбывали наказание дома, если уж они должны сидеть в тюрьме", - сообщил адвокат.
https://ria.ru/20210608/bayden-1736191406.html
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приговор генералу младичу, ратко младич, гаага, сербия, в мире

Адвокат Младича прокомментировал решение суда в Гааге

18:41 08.06.2021
 
© AP Photo / ICTYСербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, Нидерланды
Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / ICTY
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БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Судьи в Гааге не учли и не рассмотрели доводы защиты бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича, заявил РИА Новости его адвокат Бранко Лукич.
Во вторник судьи Апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге огласили вердикт по апелляции на пожизненный приговор Младичу, вынесенный в 2017 году. Ему полностью подтвердили предыдущий приговор.
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"Судьи, очевидно, не рассмотрели доказательства, которые мы доставили. Они не учли ни наше мнение, ни приведенные факты, ни доказательства, ни всю апелляционную жалобу целиком", - заявил юрист агентству.
"Для подачи ревизии на приговор по апелляции нужны новые факты и доказательства, которые поставили бы под вопрос весь процесс. В данный момент, должен признаться, у нас таких фактов нет, потому что все, что у нас было, мы использовали в апелляционной жалобе", - заявил Лукич.
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"До его перевода в другую страну обязательно дойдет. Это вопрос времени. Поэтому я надеюсь, что Сербия сможет добиться того, чтобы наши люди отбывали наказание дома, если уж они должны сидеть в тюрьме", - сообщил адвокат.
 
Приговор генералу МладичуРатко МладичГаагаСербияВ мире
 
 
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