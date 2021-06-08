Суд отказался признать Младича виновным в геноциде
17:23 08.06.2021 (обновлено: 18:41 08.06.2021)
© AP Photo / Peter Dejong Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
© AP Photo / Peter Dejong
ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге подтвердила, что бывший командующий армии боснийских сербов генерал Ратко Младич не виновен в геноциде.
"Палата полностью отклонила апелляцию и тем самым подтвердила решение суда о том, что господин Младич невиновен в геноциде по обвинению относительно преступлений против боснийских мусульман и боснийских хорватов в некоторых муниципалитетах Боснии и Герцеговины. Палата подтвердила вынесенный ранее приговор суда о пожизненном тюремном заключении", - говорится в решении палаты.
Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены вердикта и начала нового судебного разбирательства.
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Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.
Решение по апелляционной жалобе 79-летнего генерала вынесено за несколько часов до заседания Совбеза ООН, где обсудят деятельность МОМУТ, а вместе с этим и ситуацию в странах бывшей Югославии. Ключевым в вердикте суда первой инстанции для Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) является пункт "геноцид" в отношении бошняков (славян-мусульман) в городе Сребреница.
Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.