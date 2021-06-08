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Суд в Гааге утвердил пожизненный приговор генералу Младичу
Суд в Гааге утвердил пожизненный приговор генералу Младичу - РИА Новости, 08.06.2021
Суд в Гааге утвердил пожизненный приговор генералу Младичу
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге вынесла вердикт по приговору экс-командующему боснийских... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:20
2021-06-08T18:22
приговор генералу младичу
сребреница
босния и герцеговина
оон
общество
ратко младич
гаага
в мире
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ГААГА (Нидерланды), 8 июн — РИА Новости. Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге вынесла вердикт по приговору экс-командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу. Трансляция велась на сайте суда.Структура ООН назначила оглашение на 8 июня, однако адвокаты и семья подсудимого не соглашались с датой и называли ее "поспешной". Из команды защиты в зале смогла присутствовать только юридический советник Пета-Луаз Баго.Генерал будет находиться в следственном изоляторе МОМУТ в Гааге до тех пор, пока не не организуют перевод в другую страну, где он будет отбывать наказание.Ратко Младич командовал армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Он 16 лет скрывался от международного правосудия, а в 2011 году его арестовали.В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по десяти из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Его приговорили к пожизненному заключению.В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на решение суда первой инстанции, в августе 2020 года прошли слушания. Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освободить Младича или отменить вердикт и начать новое разбирательство.Защита генерала, которую не устраивали действия медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешить специалистам из Центра имени Бакулева обследовать подсудимого. Его адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не дает им информацию о реальном состоянии здоровья Младича, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.
https://ria.ru/20201215/mladich-1589238227.html
https://ria.ru/20210608/mladich-1735991895.html
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приговор генералу младичу, сребреница, босния и герцеговина, оон, общество, ратко младич, гаага, в мире

Суд в Гааге утвердил пожизненный приговор генералу Младичу

17:20 08.06.2021 (обновлено: 18:22 08.06.2021)
 
© AP Photo / Martin Meissner, PoolСербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, Нидерланды
Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / Martin Meissner, Pool
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ГААГА (Нидерланды), 8 июн — РИА Новости. Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге вынесла вердикт по приговору экс-командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу. Трансляция велась на сайте суда.
Структура ООН назначила оглашение на 8 июня, однако адвокаты и семья подсудимого не соглашались с датой и называли ее "поспешной". Из команды защиты в зале смогла присутствовать только юридический советник Пета-Луаз Баго.
"Палата подтвердила вынесенный ранее приговор суда о пожизненном тюремном заключении", — говорится в решении.
Генерал будет находиться в следственном изоляторе МОМУТ в Гааге до тех пор, пока не не организуют перевод в другую страну, где он будет отбывать наказание.
Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 01:07
Россия в ООН призвала допустить врачей к осужденному генералу Младичу
Ратко Младич командовал армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Он 16 лет скрывался от международного правосудия, а в 2011 году его арестовали.
В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по десяти из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Его приговорили к пожизненному заключению.
Председатель Общественного комитета в защиту генерала Ратко Младича Сербии и Республики Сербской Дарко Младич - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на решение суда первой инстанции, в августе 2020 года прошли слушания. Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освободить Младича или отменить вердикт и начать новое разбирательство.
Защита генерала, которую не устраивали действия медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешить специалистам из Центра имени Бакулева обследовать подсудимого. Его адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не дает им информацию о реальном состоянии здоровья Младича, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.
Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 17:23
Суд отказался признать Младича виновным в геноциде
 
Приговор генералу МладичуСребреницаБосния и ГерцеговинаООНОбществоРатко МладичГаагаВ мире
 
 
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