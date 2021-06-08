https://ria.ru/20210608/mladich-1736184453.html

Суд в Гааге утвердил пожизненный приговор генералу Младичу

Суд в Гааге утвердил пожизненный приговор генералу Младичу - РИА Новости, 08.06.2021

Суд в Гааге утвердил пожизненный приговор генералу Младичу

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге вынесла вердикт по приговору экс-командующему боснийских... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:20

2021-06-08T17:20

2021-06-08T18:22

приговор генералу младичу

сребреница

босния и герцеговина

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общество

ратко младич

гаага

в мире

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ГААГА (Нидерланды), 8 июн — РИА Новости. Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге вынесла вердикт по приговору экс-командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу. Трансляция велась на сайте суда.Структура ООН назначила оглашение на 8 июня, однако адвокаты и семья подсудимого не соглашались с датой и называли ее "поспешной". Из команды защиты в зале смогла присутствовать только юридический советник Пета-Луаз Баго.Генерал будет находиться в следственном изоляторе МОМУТ в Гааге до тех пор, пока не не организуют перевод в другую страну, где он будет отбывать наказание.Ратко Младич командовал армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Он 16 лет скрывался от международного правосудия, а в 2011 году его арестовали.В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по десяти из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Его приговорили к пожизненному заключению.В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на решение суда первой инстанции, в августе 2020 года прошли слушания. Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освободить Младича или отменить вердикт и начать новое разбирательство.Защита генерала, которую не устраивали действия медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешить специалистам из Центра имени Бакулева обследовать подсудимого. Его адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не дает им информацию о реальном состоянии здоровья Младича, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.

https://ria.ru/20201215/mladich-1589238227.html

https://ria.ru/20210608/mladich-1735991895.html

https://ria.ru/20210608/mladich-1736185021.html

сребреница

босния и герцеговина

гаага

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приговор генералу младичу, сребреница, босния и герцеговина, оон, общество, ратко младич, гаага, в мире