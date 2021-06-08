Суд в Гааге утвердил пожизненный приговор генералу Младичу
17:20 08.06.2021 (обновлено: 18:22 08.06.2021)
© AP Photo / Martin Meissner, PoolСербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Martin Meissner, Pool
ГААГА (Нидерланды), 8 июн — РИА Новости. Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге вынесла вердикт по приговору экс-командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу. Трансляция велась на сайте суда.
Структура ООН назначила оглашение на 8 июня, однако адвокаты и семья подсудимого не соглашались с датой и называли ее "поспешной". Из команды защиты в зале смогла присутствовать только юридический советник Пета-Луаз Баго.
"Палата подтвердила вынесенный ранее приговор суда о пожизненном тюремном заключении", — говорится в решении.
Генерал будет находиться в следственном изоляторе МОМУТ в Гааге до тех пор, пока не не организуют перевод в другую страну, где он будет отбывать наказание.
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Ратко Младич командовал армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Он 16 лет скрывался от международного правосудия, а в 2011 году его арестовали.
В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по десяти из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Его приговорили к пожизненному заключению.
В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на решение суда первой инстанции, в августе 2020 года прошли слушания. Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освободить Младича или отменить вердикт и начать новое разбирательство.
Защита генерала, которую не устраивали действия медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешить специалистам из Центра имени Бакулева обследовать подсудимого. Его адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не дает им информацию о реальном состоянии здоровья Младича, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.