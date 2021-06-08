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Нижегородские власти рассказали о женщине, забывшей младенца на остановке
Нижегородские власти рассказали о женщине, забывшей младенца на остановке - РИА Новости, 08.06.2021
Нижегородские власти рассказали о женщине, забывшей младенца на остановке
Женщина, оставившая на остановке под Нижним Новгородом грудного ребенка, уже лишена прав на троих детей, еще один ее ребенок живет с отцом, сообщили РИА Новости РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T19:15
2021-06-08T19:15
россия
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Женщина, оставившая на остановке под Нижним Новгородом грудного ребенка, уже лишена прав на троих детей, еще один ее ребенок живет с отцом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Ранее местный телеканал "Кстати НН" показал сюжет о том, как прохожие нашли младенца на остановке на трассе рядом с деревней Горный Борок в Нижегородской области. Ребенка отправили в больницу. Местные жители рассказали журналистам, что шестимесячного мальчика забыла на остановке его пьяная мать."В ходе проведённых сотрудниками отдела МВД России по Кстовскому району оперативно-розыскных мероприятий была установлена местная жительница 1986 года рождения - мать 5 детей. В настоящее время у нее на иждивении двое несовершеннолетних детей (2019 и 2021 года рождения). Ребенок 2019 года рождения проживает с отцом. Ранее в 2015 году решением суда Большемурашкинского района женщина была лишена родительских прав в отношении троих несовершеннолетних детей. Они переданы под опеку", - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.По факту произошедшего по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), возбуждено уголовное дело. "В отношении женщины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - сказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области после случившегося организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, ситуацию взяла под свой контроль уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова. Она заявила РИА Новости, что направила запросы во все ведомства, которые могут иметь отношение к этой истории.
https://ria.ru/20210216/otravlenie-1597729227.html
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россия
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россия, нижегородская область, происшествия

Нижегородские власти рассказали о женщине, забывшей младенца на остановке

19:15 08.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Женщина, оставившая на остановке под Нижним Новгородом грудного ребенка, уже лишена прав на троих детей, еще один ее ребенок живет с отцом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее местный телеканал "Кстати НН" показал сюжет о том, как прохожие нашли младенца на остановке на трассе рядом с деревней Горный Борок в Нижегородской области. Ребенка отправили в больницу. Местные жители рассказали журналистам, что шестимесячного мальчика забыла на остановке его пьяная мать.
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"В ходе проведённых сотрудниками отдела МВД России по Кстовскому району оперативно-розыскных мероприятий была установлена местная жительница 1986 года рождения - мать 5 детей. В настоящее время у нее на иждивении двое несовершеннолетних детей (2019 и 2021 года рождения). Ребенок 2019 года рождения проживает с отцом. Ранее в 2015 году решением суда Большемурашкинского района женщина была лишена родительских прав в отношении троих несовершеннолетних детей. Они переданы под опеку", - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
По факту произошедшего по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), возбуждено уголовное дело. "В отношении женщины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - сказали в пресс-службе.
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Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области после случившегося организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, ситуацию взяла под свой контроль уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова. Она заявила РИА Новости, что направила запросы во все ведомства, которые могут иметь отношение к этой истории.
 
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