https://ria.ru/20210608/mladenets-1736204629.html

Нижегородские власти рассказали о женщине, забывшей младенца на остановке

Нижегородские власти рассказали о женщине, забывшей младенца на остановке - РИА Новости, 08.06.2021

Нижегородские власти рассказали о женщине, забывшей младенца на остановке

Женщина, оставившая на остановке под Нижним Новгородом грудного ребенка, уже лишена прав на троих детей, еще один ее ребенок живет с отцом, сообщили РИА Новости РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T19:15

2021-06-08T19:15

2021-06-08T19:15

россия

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Женщина, оставившая на остановке под Нижним Новгородом грудного ребенка, уже лишена прав на троих детей, еще один ее ребенок живет с отцом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Ранее местный телеканал "Кстати НН" показал сюжет о том, как прохожие нашли младенца на остановке на трассе рядом с деревней Горный Борок в Нижегородской области. Ребенка отправили в больницу. Местные жители рассказали журналистам, что шестимесячного мальчика забыла на остановке его пьяная мать."В ходе проведённых сотрудниками отдела МВД России по Кстовскому району оперативно-розыскных мероприятий была установлена местная жительница 1986 года рождения - мать 5 детей. В настоящее время у нее на иждивении двое несовершеннолетних детей (2019 и 2021 года рождения). Ребенок 2019 года рождения проживает с отцом. Ранее в 2015 году решением суда Большемурашкинского района женщина была лишена родительских прав в отношении троих несовершеннолетних детей. Они переданы под опеку", - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.По факту произошедшего по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), возбуждено уголовное дело. "В отношении женщины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - сказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области после случившегося организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, ситуацию взяла под свой контроль уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова. Она заявила РИА Новости, что направила запросы во все ведомства, которые могут иметь отношение к этой истории.

https://ria.ru/20210216/otravlenie-1597729227.html

https://ria.ru/20201207/zhidkost-1587960551.html

россия

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россия, нижегородская область, происшествия