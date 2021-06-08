https://ria.ru/20210608/mladenets-1736117652.html

Пьяная жительница Нижегородской области забыла младенца на остановке

Пьяная жительница Нижегородской области забыла младенца на остановке - РИА Новости, 08.06.2021

Пьяная жительница Нижегородской области забыла младенца на остановке

Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина оставила грудного ребенка на остановке под Нижним Новгородом, ее личность установлена, проводится... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T12:32

2021-06-08T12:32

2021-06-08T12:32

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина оставила грудного ребенка на остановке под Нижним Новгородом, ее личность установлена, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Ранее местный телеканал "Кстати НН" показал сюжет о том, как прохожие нашли младенца на остановке на трассе рядом с деревней Горный Борок в Нижегородской области. Ребенка отправили в больницу. Местные жители рассказали журналистам, что шестимесячного мальчика забыла на остановке его пьяная мать."Личность матери ребенка установлена, проводится проверка", - заявили агентству в региональном МВД.Прокуратура Нижегородской области после случившегося также организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова заявила РИА Новости, что "направила запросы во все ведомства, которые могут иметь отношение к этой истории, и будет держать ее под контролем"."Случай вопиющий, тем более, по словам очевидцев, у этой женщины есть еще дети кроме этого малыша. Хорошо, что неравнодушные граждане сразу же помогли ребенку, большое спасибо им за это. Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы и органы опеки. Важно понять, почему малыш оставался с мамой, злоупотреблявшей спиртным", - заявила детский омбудсмен.

https://ria.ru/20210526/pozhar-1733953502.html

https://ria.ru/20210403/arest-1604111353.html

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происшествия