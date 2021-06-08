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Псаки пообещала выяснить, какие санкции США ввели против космической отрасли России
Псаки пообещала выяснить, какие санкции США ввели против космической отрасли России - РИА Новости, 08.06.2021
Псаки пообещала выяснить, какие санкции США ввели против космической отрасли России
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не смогла прокомментировать заявление главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о планах России выйти из проекта... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T21:38
2021-06-08T22:54
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не смогла прокомментировать заявление главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о планах России выйти из проекта Международной космической станции.Так, накануне руководитель госкорпорации, выступая в Думе, объявил, что, если санкции США против РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш останутся в силе, то "вопрос выхода России из МКС — это будет проблема американских партнеров, &lt;...&gt; их полная вина".Журналисты во время брифинга попросили представителя американской администрации прокомментировать это заявление, на что она сообщила, что ей нужно уточнить, какие именно санкции действуют против российских предприятий космической отрасли.Предприятия "Роскосмоса" впервые попали под санкции Соединенных Штатов в минувшем декабре: Вашингтон внес в список Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт государственной корпорации — ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами.
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сша, в мире

Псаки пообещала выяснить, какие санкции США ввели против космической отрасли России

21:38 08.06.2021 (обновлено: 22:54 08.06.2021)
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© NASA / Roscosmos
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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не смогла прокомментировать заявление главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о планах России выйти из проекта Международной космической станции.
Так, накануне руководитель госкорпорации, выступая в Думе, объявил, что, если санкции США против РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш останутся в силе, то "вопрос выхода России из МКС — это будет проблема американских партнеров, <...> их полная вина".
Журналисты во время брифинга попросили представителя американской администрации прокомментировать это заявление, на что она сообщила, что ей нужно уточнить, какие именно санкции действуют против российских предприятий космической отрасли.
"Вопрос очень интересный, я не много знала по этой теме, пока вы не спросили, наверное, мне нужно будет поговорить с нашей командой по нацбезопасности. Скажу так: работа вместе в вопросах, касающихся космоса — это одна из областей, в которых мы исторически работали с Россией", — сказала Псаки.
Предприятия "Роскосмоса" впервые попали под санкции Соединенных Штатов в минувшем декабре: Вашингтон внес в список Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт государственной корпорации — ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами.
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