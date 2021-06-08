https://ria.ru/20210608/minirovanie-1736099892.html
ЛНР обвинила Киев в минировании территорий у населенных пунктов
ЛНР обвинила Киев в минировании территорий у населенных пунктов - РИА Новости, 08.06.2021
ЛНР обвинила Киев в минировании территорий у населенных пунктов
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании территорий вблизи подконтрольных Киеву населенных РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:45
2021-06-08T10:45
2021-06-08T10:45
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании территорий вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов Новотошковское и Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в установке противотанковых мин в сельскохозяйственном поле в районе поселка Луганское, а также в установке 500 мин в полях в районе сел Герасимовка и Камышное. Все эти населенные пункты подконтрольны Киеву."Саперы 14-й бригады (украинских силовиков - ред.) установили 65 противотанковых мин в районе населенного пункта Троицкое", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.По данным Народной милиции, украинские силовики установили также десять противотанковых мин поперек автодороги вблизи Новотошковского.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210606/bespilotnik-1735881196.html
https://ria.ru/20210606/spetsnaz-1735882457.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, киев, в мире
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости.
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики
обвинила украинских силовиков в минировании территорий вблизи подконтрольных Киеву
населенных пунктов Новотошковское и Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе
.
Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в установке противотанковых мин в сельскохозяйственном поле в районе поселка Луганское, а также в установке 500 мин в полях в районе сел Герасимовка и Камышное. Все эти населенные пункты подконтрольны Киеву.
"Саперы 14-й бригады (украинских силовиков - ред.) установили 65 противотанковых мин в районе населенного пункта Троицкое", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
По данным Народной милиции, украинские силовики установили также десять противотанковых мин поперек автодороги вблизи Новотошковского.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.