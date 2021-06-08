https://ria.ru/20210608/mid-1736204387.html

МИД увидел угрозу для пассажиров в решении ЕС летать в обход Белоруссии

МИД увидел угрозу для пассажиров в решении ЕС летать в обход Белоруссии - РИА Новости, 09.06.2021

МИД увидел угрозу для пассажиров в решении ЕС летать в обход Белоруссии

Решение некоторых европейских авиакомпаний облетать воздушное пространство Белоруссии создаёт угрозы для пассажиров, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-08T19:13

2021-06-08T19:13

2021-06-09T03:37

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

александр грушко

в мире

белоруссия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Решение некоторых европейских авиакомпаний облетать воздушное пространство Белоруссии создаёт угрозы для пассажиров, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Удивительно прежде всего то, что все санкционные решения были приняты еще до завершения надлежащего расследования, которое было запущено в ИКАО. Там есть профессиональная процедура, ситуация рассматривается со всех точек зрения - с точки зрения обеспечения безопасности. Кстати говоря, само решение некоторых европейских компаний облетать воздушное пространство Белоруссии создаёт угрозу для пассажиров", - сказал Грушко.Он отметил, что "был налаженный маршрут, безопасный, сотни, тысячи самолётов каждый день пересекали воздушное пространство Белоруссии - с точки зрения маршрутов это был такой европейский хаб"."А теперь они сами себя лишают этого преимущества, в том числе и в сфере экономики, потому что облёт территории Белоруссии - это дело дорогое", - сказал Грушко."Мы, естественно, будем удовлетворять запросы, но это не решается щелчком пальцев, как пытаются представить некоторые наши партнёры, которые сначала принимают определённое решение, но, видимо, не могут хотя бы продумать на два шага вперёд свои действия", - сказал Грушко журналистам."Не хотел бы уходить в технические детали, но мы знаем, что вопросы маршрутов - это вопрос достаточно серьёзных согласований, которые принимают во внимание множество аспектов, в том числе не только летную безопасность, но и безопасность аэропортов. Надо выделать новые тайм-слоты, новые расписания, каким-то образом группировать эти маршруты, обеспечивать их сопровождение диспетчерами. Это сложное дело", - добавил Грушко.

https://ria.ru/20210606/nato-1735842991.html

https://ria.ru/20210607/belorussiya-1735988460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, александр грушко, в мире, белоруссия