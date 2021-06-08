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МИД заявил, что отношения с ЕС оказались на нулевой точке
МИД заявил, что отношения с ЕС оказались на нулевой точке - РИА Новости, 08.06.2021
МИД заявил, что отношения с ЕС оказались на нулевой точке
Отношения России и Евросоюза оказались в нулевой точке, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T18:52
2021-06-08T20:54
александр грушко
европа
россия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Отношения России и Евросоюза оказались в нулевой точке, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Я почувствовал, что, во-первых, растет осознание ненормальности нынешних отношений России и ЕС. Это понятно, потому что если мы обернемся в историю и вспомним, что было накоплено позитивного в отношениях между Россией и крупным интеграционным объединением, то можно вспомнить и объем торговли, который в 2013 году достиг 417 миллиардов евро, это, конечно, и объем взаимных инвестиций – примерно 300 миллиардов в РФ и сопоставимая цифра в страны ЕС, это и сама архитектура политических отношений – каждые шесть месяцев саммит РФ-ЕС, 17 секторальных диалогов по различным темам… Вся эта архитектура стала заложником политического решения ЕС увязать их с выполнением минских соглашений", - сказал Грушко журналистам по итогам сессии "Примаковских чтений"."Вот где мы отказались. Это нулевая точка, которая не позволяет двигаться вперед. И нынешнее положение вещей противоречит глубинным интересам самих европейцев", - добавил замминистра.Россия не хотела бы появления новых разделительных линий в отношениях с Европой, добавил Александр Грушко."У нас большой груз старых проблем, которые были унаследованы из прошлого. Но впереди такие общие вызовы, как необходимость бороться с пандемиями, необходимость объединять усилия в деле предотвращения (изменений – ред.) климата, в Евросоюзе рассматриваются планы "зеленого перехода"... цифровизация тоже стоит на повестке дня у всех, в том числе и у нас", - сказал Грушко в кулуарах форума "Примаковские чтения"."И если в этих сферах мы пойдем каждый своим путем, то вместо объединения усилий в областях, которые объективно требуют такого объединения усилий международного сообщества, мы можем получить разделительные линии, которые наложатся на уже существующие", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20210607/putin-1736042836.html
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александр грушко, европа, россия, евросоюз, в мире

МИД заявил, что отношения с ЕС оказались на нулевой точке

18:52 08.06.2021 (обновлено: 20:54 08.06.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / Francisco Seco
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Отношения России и Евросоюза оказались в нулевой точке, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Я почувствовал, что, во-первых, растет осознание ненормальности нынешних отношений России и ЕС. Это понятно, потому что если мы обернемся в историю и вспомним, что было накоплено позитивного в отношениях между Россией и крупным интеграционным объединением, то можно вспомнить и объем торговли, который в 2013 году достиг 417 миллиардов евро, это, конечно, и объем взаимных инвестиций – примерно 300 миллиардов в РФ и сопоставимая цифра в страны ЕС, это и сама архитектура политических отношений – каждые шесть месяцев саммит РФ-ЕС, 17 секторальных диалогов по различным темам… Вся эта архитектура стала заложником политического решения ЕС увязать их с выполнением минских соглашений", - сказал Грушко журналистам по итогам сессии "Примаковских чтений".
"Вот где мы отказались. Это нулевая точка, которая не позволяет двигаться вперед. И нынешнее положение вещей противоречит глубинным интересам самих европейцев", - добавил замминистра.
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Россия не хотела бы появления новых разделительных линий в отношениях с Европой, добавил Александр Грушко.
"У нас большой груз старых проблем, которые были унаследованы из прошлого. Но впереди такие общие вызовы, как необходимость бороться с пандемиями, необходимость объединять усилия в деле предотвращения (изменений – ред.) климата, в Евросоюзе рассматриваются планы "зеленого перехода"... цифровизация тоже стоит на повестке дня у всех, в том числе и у нас", - сказал Грушко в кулуарах форума "Примаковские чтения".
"И если в этих сферах мы пойдем каждый своим путем, то вместо объединения усилий в областях, которые объективно требуют такого объединения усилий международного сообщества, мы можем получить разделительные линии, которые наложатся на уже существующие", - отметил дипломат.
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