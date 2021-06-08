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https://ria.ru/20210608/mh17-1736188415.html
Суд в Нидерландах озвучил версию крушения рейса MH17
Суд в Нидерландах озвучил версию крушения рейса MH17 - РИА Новости, 08.06.2021
Суд в Нидерландах озвучил версию крушения рейса MH17
Следственная группа по делу о крушении рейса MH17 пришла к выводу, что единственным возможным сценарием является тот, согласно которому самолет был сбит ЗРК... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:41
2021-06-08T20:26
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
крушение малайзийского boeing под донецком
нидерланды
в мире
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 8 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Следственная группа по делу о крушении рейса MH17 пришла к выводу, что единственным возможным сценарием является тот, согласно которому самолет был сбит ЗРК "Бук", сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс в ходе слушаний во вторник.При этом судья не уточнил, о какой модификации ракеты идет речь: той, о которой говорили голландские следователи, или той, на которую указывали российские эксперты, хотя очевидно имел в виду модификацию 9М38М1, поскольку именно о ней ранее говорила прокуратура Нидерландов.В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. На этой неделе суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе, данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов.Именно на этих выводах основана позиция прокураторы Нидерландов, выступающей обвинителем.Ранее голландская прокуратура заявила, что представит в этом году доказательства того, что рейс MH17 в 2014 году был сбит в Донбассе ракетой "Бук" из-под населенного пункта Первомайское, контролировавшегося ополчением ДНР.Между тем, натурные эксперименты концерна ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году показали, что Boeing был сбит зенитной ракетой 9М38, которая не производится в РФ с 1986 года и была снята с вооружения российских ВС еще в 2011 году. Специалисты пришли к выводу, что вариант поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 исключен, поскольку данный тип боеприпасов оставляет на корпусе повреждения, не обнаруженные на малайзийском самолете.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17 , были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), крушение малайзийского boeing под донецком, нидерланды, в мире

Суд в Нидерландах озвучил версию крушения рейса MH17

17:41 08.06.2021 (обновлено: 20:26 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 8 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Следственная группа по делу о крушении рейса MH17 пришла к выводу, что единственным возможным сценарием является тот, согласно которому самолет был сбит ЗРК "Бук", сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс в ходе слушаний во вторник.
При этом судья не уточнил, о какой модификации ракеты идет речь: той, о которой говорили голландские следователи, или той, на которую указывали российские эксперты, хотя очевидно имел в виду модификацию 9М38М1, поскольку именно о ней ранее говорила прокуратура Нидерландов.
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Вчера, 15:10
Суд в Гааге сообщил результаты экспертизы останков пилотов MH17
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. На этой неделе суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе, данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов.
"Эксперты заявили, что повреждения самолета сопоставимы с повреждениями при воздействии ракетного комплекса "Бук"… Следственная группа пришла к выводу, что любой сценарий о том, что другая ракета могла сбить самолет, не является правдоподобным", - сказал судья, зачитывая досье.
Именно на этих выводах основана позиция прокураторы Нидерландов, выступающей обвинителем.
Ранее голландская прокуратура заявила, что представит в этом году доказательства того, что рейс MH17 в 2014 году был сбит в Донбассе ракетой "Бук" из-под населенного пункта Первомайское, контролировавшегося ополчением ДНР.
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В Кремле прокомментировали суд по делу MH17
Между тем, натурные эксперименты концерна ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году показали, что Boeing был сбит зенитной ракетой 9М38, которая не производится в РФ с 1986 года и была снята с вооружения российских ВС еще в 2011 году. Специалисты пришли к выводу, что вариант поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 исключен, поскольку данный тип боеприпасов оставляет на корпусе повреждения, не обнаруженные на малайзийском самолете.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Указатель комплекса правосудия Схипхол (Justice Complex Schiphol) в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17 , были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
 
MH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомНидерландыВ мире
 
 
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