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https://ria.ru/20210608/mh17-1736155513.html
Суд в Гааге сообщил результаты экспертизы останков пилотов MH17
Суд в Гааге сообщил результаты экспертизы останков пилотов MH17 - РИА Новости, 08.06.2021
Суд в Гааге сообщил результаты экспертизы останков пилотов MH17
Экспертиза останков пилота малайзийского Boeing (рейс MH17), потерпевшего крушение на Украине в 2014 году, говорит о взрыве извне, сообщил во вторник... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:10
2021-06-08T20:26
mh17. расследование
авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)
крушение малайзийского boeing под донецком
донецкая область
гаага
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 8 июн — РИА Новости, Анастасия Иванова. Экспертиза останков пилота малайзийского Boeing (рейс MH17), потерпевшего крушение на Украине в 2014 году, говорит о взрыве извне, сообщил во вторник председательствующий судья Хендрик Стинхейс в ходе слушаний по делу об авиакатастрофе.Седьмого июня в Нидерландах начались слушания по делу о крушении MH17 по существу.Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде в июне 2020 года заявил, что в теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing обнаружен осколок в форме бабочки, и, по его словам, сравнительные материалы исследования показали, что фрагменты имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38.Натурные эксперименты концерна ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году показали, что Boeing был сбит зенитной ракетой 9М38, которая не производится в России с 1986 года и была снята с вооружения российских ВС еще в 2011 году. Специалисты пришли к выводу, что вариант поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 исключен, поскольку данный тип боеприпасов оставляет на корпусе повреждения, не обнаруженные на малайзийском самолете.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС России из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД России заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от одной из которых продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210608/mh17-1736124162.html
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mh17. расследование, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), крушение малайзийского boeing под донецком, донецкая область, гаага

Суд в Гааге сообщил результаты экспертизы останков пилотов MH17

15:10 08.06.2021 (обновлено: 20:26 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЭксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 8 июн — РИА Новости, Анастасия Иванова. Экспертиза останков пилота малайзийского Boeing (рейс MH17), потерпевшего крушение на Украине в 2014 году, говорит о взрыве извне, сообщил во вторник председательствующий судья Хендрик Стинхейс в ходе слушаний по делу об авиакатастрофе.
Седьмого июня в Нидерландах начались слушания по делу о крушении MH17 по существу.

"Вскрытие показало, что очень много разных осколков в телах пилота А и первого помощника: в ходе экспертизы были обнаружены десятки инородных материалов, в основном — в левой части тел. В ходе анализа, проводимого Нидерландским институтом судебной экспертизы (NFI), было установлено, что среди осколков есть 11 фрагментов стали, которые указывают на взрыв. <…> Все говорит о том, что эти части попали в тела извне, это не осколки самолета", — заявил судья, зачитывая материалы дела.

Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде в июне 2020 года заявил, что в теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing обнаружен осколок в форме бабочки, и, по его словам, сравнительные материалы исследования показали, что фрагменты имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 13:04
Останки двух пассажиров рейса MH17 найти не удалось
Натурные эксперименты концерна ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году показали, что Boeing был сбит зенитной ракетой 9М38, которая не производится в России с 1986 года и была снята с вооружения российских ВС еще в 2011 году. Специалисты пришли к выводу, что вариант поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 исключен, поскольку данный тип боеприпасов оставляет на корпусе повреждения, не обнаруженные на малайзийском самолете.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС России из Курска.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 12:43
В Кремле прокомментировали суд по делу MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД России заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от одной из которых продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
9 марта 2020, 00:44
Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
 
MH17. РасследованиеАвиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014)Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомДонецкая областьГаага
 
 
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