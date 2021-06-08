https://ria.ru/20210608/metro-1736089628.html

В Москве началось строительство двух станций участка Троицкой линии метро

В Москве началось строительство двух станций участка Троицкой линии метро - РИА Новости, 08.06.2021

В Москве началось строительство двух станций участка Троицкой линии метро

Строители приступают к сооружению центрального участка Троицкой линии московского метрополитена, работы ведутся на будущих станциях "Академическая" и "Улица... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T09:35

2021-06-08T09:35

2021-06-08T18:02

стройкомплекс москвы

метро

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 8 июн — РИА Недвижимость. Строители приступают к сооружению центрального участка Троицкой линии московского метрополитена, работы ведутся на будущих станциях "Академическая" и "Улица Строителей", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.По его словам, на "Академической" начался монтаж ограждающих конструкций котлована, их готовность в настоящее время оценивается в 15%, к активной разработке грунта предполагают приступить в августе.На "Улице Строителей" ведется сооружение пионерной траншеи, затем планируется приступить к устройству ограждающих конструкций котлована.Троицкая (Коммунарская) линия общей протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "Севастопольский проспект" до Коммунарки в новой Москве. Первоначально заявлялось только о строительстве станций мелкого заложения вдоль Калужского шоссе на отрезке от улицы Новаторов до Коммунарки. Позже было принято решение о продлении линии в направлении центральной части города, до станции МЦК "Крымская" и до Троицка в противоположенном направлении.

https://realty.ria.ru/20210529/rekonstruktsiya-1734753475.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стройкомплекс москвы, метро, андрей бочкарев, москва