В Москве началось строительство двух станций участка Троицкой линии метро
09:35 08.06.2021 (обновлено: 18:02 08.06.2021)
МОСКВА, 8 июн — РИА Недвижимость. Строители приступают к сооружению центрального участка Троицкой линии московского метрополитена, работы ведутся на будущих станциях "Академическая" и "Улица Строителей", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
"Строители вышли на площадки двух станций центрального участка Троицкой линии — "Академическая" и "Улица Строителей". Работы ведутся с соблюдением всех норм и требований безопасности, установлены информационные щиты. В настоящее время производится ограждение стройплощадок", — отметил он.
По его словам, на "Академической" начался монтаж ограждающих конструкций котлована, их готовность в настоящее время оценивается в 15%, к активной разработке грунта предполагают приступить в августе.
На "Улице Строителей" ведется сооружение пионерной траншеи, затем планируется приступить к устройству ограждающих конструкций котлована.
Троицкая (Коммунарская) линия общей протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "Севастопольский проспект" до Коммунарки в новой Москве. Первоначально заявлялось только о строительстве станций мелкого заложения вдоль Калужского шоссе на отрезке от улицы Новаторов до Коммунарки. Позже было принято решение о продлении линии в направлении центральной части города, до станции МЦК "Крымская" и до Троицка в противоположенном направлении.