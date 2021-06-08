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В Москве началось строительство двух станций участка Троицкой линии метро
В Москве началось строительство двух станций участка Троицкой линии метро - РИА Новости, 08.06.2021
В Москве началось строительство двух станций участка Троицкой линии метро
Строители приступают к сооружению центрального участка Троицкой линии московского метрополитена, работы ведутся на будущих станциях "Академическая" и "Улица... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T09:35
2021-06-08T18:02
стройкомплекс москвы
метро
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 8 июн — РИА Недвижимость. Строители приступают к сооружению центрального участка Троицкой линии московского метрополитена, работы ведутся на будущих станциях "Академическая" и "Улица Строителей", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.По его словам, на "Академической" начался монтаж ограждающих конструкций котлована, их готовность в настоящее время оценивается в 15%, к активной разработке грунта предполагают приступить в августе.На "Улице Строителей" ведется сооружение пионерной траншеи, затем планируется приступить к устройству ограждающих конструкций котлована.Троицкая (Коммунарская) линия общей протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "Севастопольский проспект" до Коммунарки в новой Москве. Первоначально заявлялось только о строительстве станций мелкого заложения вдоль Калужского шоссе на отрезке от улицы Новаторов до Коммунарки. Позже было принято решение о продлении линии в направлении центральной части города, до станции МЦК "Крымская" и до Троицка в противоположенном направлении.
https://realty.ria.ru/20210529/rekonstruktsiya-1734753475.html
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стройкомплекс москвы, метро, андрей бочкарев, москва

В Москве началось строительство двух станций участка Троицкой линии метро

09:35 08.06.2021 (обновлено: 18:02 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 июн — РИА Недвижимость. Строители приступают к сооружению центрального участка Троицкой линии московского метрополитена, работы ведутся на будущих станциях "Академическая" и "Улица Строителей", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

"Строители вышли на площадки двух станций центрального участка Троицкой линии — "Академическая" и "Улица Строителей". Работы ведутся с соблюдением всех норм и требований безопасности, установлены информационные щиты. В настоящее время производится ограждение стройплощадок", отметил он.

По его словам, на "Академической" начался монтаж ограждающих конструкций котлована, их готовность в настоящее время оценивается в 15%, к активной разработке грунта предполагают приступить в августе.
На "Улице Строителей" ведется сооружение пионерной траншеи, затем планируется приступить к устройству ограждающих конструкций котлована.
Троицкая (Коммунарская) линия общей протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "Севастопольский проспект" до Коммунарки в новой Москве. Первоначально заявлялось только о строительстве станций мелкого заложения вдоль Калужского шоссе на отрезке от улицы Новаторов до Коммунарки. Позже было принято решение о продлении линии в направлении центральной части города, до станции МЦК "Крымская" и до Троицка в противоположенном направлении.
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