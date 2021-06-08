Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм ИИ
15:04 08.06.2021 (обновлено: 15:22 08.06.2021)
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время стратегической сессии "Экология" п
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает необходимым выработать позицию по этическим вопросам в части применения искусственного интеллекта: возможный запрет применения некоторых форм, ограничения его использования в отдельных сферах, введение системы внешнего контроля за разработками. При этом, как заявил Медведев, главное не перегнуть палку с запретами
"Этические вопросы пока нигде не решены, только начинают обсуждаться. Надо сформировать позицию по чувствительным вопросам, я имею в виду... возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта, если это потребуется, ограничения его использования в отдельных сферах, введения системы внешнего контроля за разработками. Но здесь главное - не перегнуть палку. Запрещать мы хорошо умеем, не всегда, правда, эффективно это с точки зрения контроля", - сказал он на совещании по вопросам защиты национальных интересов РФ в сфере разработки искусственного интеллекта.
Он отметил, что можно запретить то, что в конечно счете станет важным для человеческого развития, а Россия лишится этих возможностей, поэтому действовать нужно аккуратно.
"Все это предстоит отрегулировать, здесь исключительно высока роль парламента", - добавил Медведев.