https://ria.ru/20210608/medvedev-1736154070.html

Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм ИИ

Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм ИИ - РИА Новости, 08.06.2021

Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм ИИ

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает необходимым выработать позицию по этическим вопросам в части применения искусственного интеллекта:... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:04

2021-06-08T15:04

2021-06-08T15:22

технологии

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает необходимым выработать позицию по этическим вопросам в части применения искусственного интеллекта: возможный запрет применения некоторых форм, ограничения его использования в отдельных сферах, введение системы внешнего контроля за разработками. При этом, как заявил Медведев, главное не перегнуть палку с запретами"Этические вопросы пока нигде не решены, только начинают обсуждаться. Надо сформировать позицию по чувствительным вопросам, я имею в виду... возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта, если это потребуется, ограничения его использования в отдельных сферах, введения системы внешнего контроля за разработками. Но здесь главное - не перегнуть палку. Запрещать мы хорошо умеем, не всегда, правда, эффективно это с точки зрения контроля", - сказал он на совещании по вопросам защиты национальных интересов РФ в сфере разработки искусственного интеллекта.Он отметил, что можно запретить то, что в конечно счете станет важным для человеческого развития, а Россия лишится этих возможностей, поэтому действовать нужно аккуратно."Все это предстоит отрегулировать, здесь исключительно высока роль парламента", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20210523/gospodderzhka-1733512915.html

россия

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2021

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технологии, общество, россия, дмитрий медведев