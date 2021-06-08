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Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм ИИ
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм ИИ - РИА Новости, 08.06.2021
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм ИИ
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает необходимым выработать позицию по этическим вопросам в части применения искусственного интеллекта:... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:04
2021-06-08T15:22
технологии
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает необходимым выработать позицию по этическим вопросам в части применения искусственного интеллекта: возможный запрет применения некоторых форм, ограничения его использования в отдельных сферах, введение системы внешнего контроля за разработками. При этом, как заявил Медведев, главное не перегнуть палку с запретами"Этические вопросы пока нигде не решены, только начинают обсуждаться. Надо сформировать позицию по чувствительным вопросам, я имею в виду... возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта, если это потребуется, ограничения его использования в отдельных сферах, введения системы внешнего контроля за разработками. Но здесь главное - не перегнуть палку. Запрещать мы хорошо умеем, не всегда, правда, эффективно это с точки зрения контроля", - сказал он на совещании по вопросам защиты национальных интересов РФ в сфере разработки искусственного интеллекта.Он отметил, что можно запретить то, что в конечно счете станет важным для человеческого развития, а Россия лишится этих возможностей, поэтому действовать нужно аккуратно."Все это предстоит отрегулировать, здесь исключительно высока роль парламента", - добавил Медведев.
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технологии, общество, россия, дмитрий медведев

Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм ИИ

15:04 08.06.2021 (обновлено: 15:22 08.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время стратегической сессии "Экология" п
 Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время стратегической сессии Экология п - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает необходимым выработать позицию по этическим вопросам в части применения искусственного интеллекта: возможный запрет применения некоторых форм, ограничения его использования в отдельных сферах, введение системы внешнего контроля за разработками. При этом, как заявил Медведев, главное не перегнуть палку с запретами
"Этические вопросы пока нигде не решены, только начинают обсуждаться. Надо сформировать позицию по чувствительным вопросам, я имею в виду... возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта, если это потребуется, ограничения его использования в отдельных сферах, введения системы внешнего контроля за разработками. Но здесь главное - не перегнуть палку. Запрещать мы хорошо умеем, не всегда, правда, эффективно это с точки зрения контроля", - сказал он на совещании по вопросам защиты национальных интересов РФ в сфере разработки искусственного интеллекта.
Он отметил, что можно запретить то, что в конечно счете станет важным для человеческого развития, а Россия лишится этих возможностей, поэтому действовать нужно аккуратно.
"Все это предстоит отрегулировать, здесь исключительно высока роль парламента", - добавил Медведев.
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