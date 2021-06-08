https://ria.ru/20210608/medved-1736201434.html
В Мытищах ищут медведя, сбежавшего из частного гольф-клуба
В Мытищах ищут медведя, сбежавшего из частного гольф-клуба - РИА Новости, 08.06.2021
В Мытищах ищут медведя, сбежавшего из частного гольф-клуба
В Мытищах пытаются поймать медведя, сбежавшего из частного гольф-клуба в подмосковных Мытищах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T18:55
2021-06-08T18:55
2021-06-08T22:22
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мытищи
происшествия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Мытищах пытаются поймать медведя, сбежавшего из частного гольф-клуба в подмосковных Мытищах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Ведутся поиски сбежавшего с территории гольф-клуба медведя", — сказал собеседник агентства.В них участвуют сотрудники полиции и охотхозяйств Мытищинского и Королевского подразделений. Место нахождения животного пока не установлено. Обстоятельства происшествия выясняются.Как уточнил представитель экстренных служб, медведь среднего размера сбежал из гольф-клуба ночью.
https://ria.ru/20210602/medved-1735206522.html
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