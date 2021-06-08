https://ria.ru/20210608/medved-1736201434.html

В Мытищах ищут медведя, сбежавшего из частного гольф-клуба

В Мытищах ищут медведя, сбежавшего из частного гольф-клуба - РИА Новости, 08.06.2021

В Мытищах ищут медведя, сбежавшего из частного гольф-клуба

В Мытищах пытаются поймать медведя, сбежавшего из частного гольф-клуба в подмосковных Мытищах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T18:55

2021-06-08T18:55

2021-06-08T22:22

россия

мытищи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727064581_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_a566eda5074d575153b9f4db7b9f38e7.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Мытищах пытаются поймать медведя, сбежавшего из частного гольф-клуба в подмосковных Мытищах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Ведутся поиски сбежавшего с территории гольф-клуба медведя", — сказал собеседник агентства.В них участвуют сотрудники полиции и охотхозяйств Мытищинского и Королевского подразделений. Место нахождения животного пока не установлено. Обстоятельства происшествия выясняются.Как уточнил представитель экстренных служб, медведь среднего размера сбежал из гольф-клуба ночью.

https://ria.ru/20210602/medved-1735206522.html

россия

мытищи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мытищи, происшествия