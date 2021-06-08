https://ria.ru/20210608/maxim-1736116649.html

Названа самая сексуальная женщина по версии мужского журнала

Названа самая сексуальная женщина по версии мужского журнала - РИА Новости, 08.06.2021

Названа самая сексуальная женщина по версии мужского журнала

Американская танцовщица, певица и актриса Тейяна Тейлор, запомнившаяся зрителям по роли Бопото в комедии "Поездка в Америку 2" (2021), возглавила рейтинг... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:06

2021-06-08T14:06

2021-06-08T14:06

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американская танцовщица, певица и актриса Тейяна Тейлор, запомнившаяся зрителям по роли Бопото в комедии "Поездка в Америку 2" (2021), возглавила рейтинг "Топ-100 самых сексуальных женщин в мире" по версии журнала Maxim, говорится на сайте издания. Тейлор также стала первой темнокожей женщиной, которой Maxim отдал победу в своем ежегодном списке. Она добавила, что на фотосессию приехала сразу после того, как подвезла одну из дочерей в школу. Поэтому на съемку актриса приехала в спортивных штанах и армейской куртке, практически без макияжа и укладки. Тем не менее, по мнению многих пользователей, снимки с элементами эротики получились эффектными и настоящими. "Поздравляю", "Тейяна, ты очень красивая", "Невероятная", — прокомментировали подписчики.

https://ria.ru/20191119/1561132567.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

maxim, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды