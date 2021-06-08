Названа самая сексуальная женщина по версии мужского журнала
© AP Photo / Andres Kudacki Тейяна Тейлор
© AP Photo / Andres Kudacki
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американская танцовщица, певица и актриса Тейяна Тейлор, запомнившаяся зрителям по роли Бопото в комедии "Поездка в Америку 2" (2021), возглавила рейтинг "Топ-100 самых сексуальных женщин в мире" по версии журнала Maxim, говорится на сайте издания.
Тейлор также стала первой темнокожей женщиной, которой Maxim отдал победу в своем ежегодном списке.
"Кто-нибудь, ущипните меня! Принять этот титул и поучаствовать в фотосессии было очень волнительно для меня. Как предпринимательница, жена (ее муж — баскетболист Иман Шамперт) и мать двоих детей, работающая периодически за кадром как режиссер, я обычно прячусь за трениками, винтажными футболками, очками и прической, которую успеваю сделать на скорую руку. Так что, как видите, у меня не так много времени, чтобы быть и чувствовать себя сексуальной", — поскромничала Тейяна.
Она добавила, что на фотосессию приехала сразу после того, как подвезла одну из дочерей в школу. Поэтому на съемку актриса приехала в спортивных штанах и армейской куртке, практически без макияжа и укладки.
Тем не менее, по мнению многих пользователей, снимки с элементами эротики получились эффектными и настоящими. "Поздравляю", "Тейяна, ты очень красивая", "Невероятная", — прокомментировали подписчики.
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