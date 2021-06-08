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Жительница Техаса открыла стрельбу в салоне из-за стоимости маникюра
Жительница Техаса открыла стрельбу в салоне из-за стоимости маникюра - РИА Новости, 08.06.2021
Жительница Техаса открыла стрельбу в салоне из-за стоимости маникюра
Жительница Техаса обвиняется в том, что устроила стрельбу в маникюрном салоне и ранила его владельца из-за того, что осталась недовольна стоимостью услуг,... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T01:22
2021-06-08T05:16
техас
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Жительница Техаса обвиняется в том, что устроила стрельбу в маникюрном салоне и ранила его владельца из-за того, что осталась недовольна стоимостью услуг, сообщается в заявлении шерифа.В конце мая полицейским поступила информация о стрельбе в одном из салонов округа Харрис, штата Техас. Прибыв на место, они обнаружили владельца заведения — 42-летнего мужчину азиатского происхождения — с огнестрельными ранениями. Женщина, устроившая стрельбу, с места происшествия скрылась."Следователи утверждают, что две сестры вошли в заведение, и им сделали маникюр и педикюр. Обе женщины остались недовольны ценой за услуги и поспорили с владельцем", - сообщается в пресс-релизе офиса шерифа округа Харрис. В ходе перепалки одна из посетительниц выстрелила в мужчину.Мужчину доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, а одной из женщин были предъявлены обвинения.
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техас, в мире

Жительница Техаса открыла стрельбу в салоне из-за стоимости маникюра

01:22 08.06.2021 (обновлено: 05:16 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти
Мастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Жительница Техаса обвиняется в том, что устроила стрельбу в маникюрном салоне и ранила его владельца из-за того, что осталась недовольна стоимостью услуг, сообщается в заявлении шерифа.
В конце мая полицейским поступила информация о стрельбе в одном из салонов округа Харрис, штата Техас. Прибыв на место, они обнаружили владельца заведения — 42-летнего мужчину азиатского происхождения — с огнестрельными ранениями. Женщина, устроившая стрельбу, с места происшествия скрылась.
"Следователи утверждают, что две сестры вошли в заведение, и им сделали маникюр и педикюр. Обе женщины остались недовольны ценой за услуги и поспорили с владельцем", - сообщается в пресс-релизе офиса шерифа округа Харрис. В ходе перепалки одна из посетительниц выстрелила в мужчину.
Мужчину доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, а одной из женщин были предъявлены обвинения.
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При стрельбе в Майами погибли три человека
 
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