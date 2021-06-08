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Адвокат рассказал, что грозит ударившему Макрона мужчине
Адвокат рассказал, что грозит ударившему Макрона мужчине - РИА Новости, 08.06.2021
Адвокат рассказал, что грозит ударившему Макрона мужчине
Насилие в отношении лица, наделенного государственной властью, в уголовном кодексе Франции предусматривает наказание в виде тюремного заключения и 45 тысяч евро РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T20:42
2021-06-08T20:42
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
николя саркози
в мире
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ПАРИЖ, 8 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Насилие в отношении лица, наделенного государственной властью, в уголовном кодексе Франции предусматривает наказание в виде тюремного заключения и 45 тысяч евро штрафа, сказал РИА Новости адвокат Алан Дюфло, комментируя инцидент с пощечиной французскому президенту Эммануэлю Макрону во время визита в департамент Дром.Как следует из видео, которое распространено в социальных сетях, глава французской республики после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж подходит к ожидавшим его людям, берет одного из мужчин за руку, однако тот, удерживая ее, размахивается и второй рукой ударяет Макрона по лицу. Мужчина выкрикивал лозунг, похожий на средневековый французский боевой клич. В ситуацию быстро вмешалась охрана, президента Франции увели, а мужчину в медицинской маске скрутили. В Елисейском дворце сообщили телеканалу BFMTV, что речь идет о попытке нанести пощечину президенту.В результате инцидента задержаны два человека, они находятся под стражей и допрашиваются правоохранительными органами. По сообщению СМИ, второй задержанный снимал произошедшее. Инцидент осудили многие политики во Франции, в том числе лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен."В статье 222-13 Уголовного кодекса (насилие в отношении лица, наделенного государственной властью) - при условии, что (в результате инцидента – ред.) у президента нет временной нетрудоспособности более восьми дней... предусматривается наказание в виде 3 лет тюрьмы и 45 тысяч евро штрафа", - сказал адвокат.Телеканал BFMTV сравнивает инцидент с пощечиной Макрону с историей, случившейся с бывшим президентом Франции Николя Саркози в 2011 году, когда его грубо потянули за воротник. Тогда виновного в этом действии приговорили к шести месяцев тюремного заключения условно. Это наказание сопровождалось 3-летним испытательным сроком, обязательной госпитализацией.
https://ria.ru/20210608/pozor-1736210397.html
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эммануэль макрон, марин ле пен, франция, николя саркози, в мире

Адвокат рассказал, что грозит ударившему Макрона мужчине

20:42 08.06.2021
 
© AFP 2021 / Philippe Desmazes/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время визита на юго-восток Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на юго-восток Франции - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AFP 2021 / Philippe Desmazes/Pool
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ПАРИЖ, 8 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Насилие в отношении лица, наделенного государственной властью, в уголовном кодексе Франции предусматривает наказание в виде тюремного заключения и 45 тысяч евро штрафа, сказал РИА Новости адвокат Алан Дюфло, комментируя инцидент с пощечиной французскому президенту Эммануэлю Макрону во время визита в департамент Дром.
Как следует из видео, которое распространено в социальных сетях, глава французской республики после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж подходит к ожидавшим его людям, берет одного из мужчин за руку, однако тот, удерживая ее, размахивается и второй рукой ударяет Макрона по лицу. Мужчина выкрикивал лозунг, похожий на средневековый французский боевой клич. В ситуацию быстро вмешалась охрана, президента Франции увели, а мужчину в медицинской маске скрутили. В Елисейском дворце сообщили телеканалу BFMTV, что речь идет о попытке нанести пощечину президенту.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 20:15
"Это позор!" Французы сочли пощечину Макрону унижением страны
В результате инцидента задержаны два человека, они находятся под стражей и допрашиваются правоохранительными органами. По сообщению СМИ, второй задержанный снимал произошедшее. Инцидент осудили многие политики во Франции, в том числе лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"В статье 222-13 Уголовного кодекса (насилие в отношении лица, наделенного государственной властью) - при условии, что (в результате инцидента – ред.) у президента нет временной нетрудоспособности более восьми дней... предусматривается наказание в виде 3 лет тюрьмы и 45 тысяч евро штрафа", - сказал адвокат.
Мужчина дает пощечину Макрону во время турне по Франции - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 17:37
Очевидцы сняли, как Макрону дали пощечину
Телеканал BFMTV сравнивает инцидент с пощечиной Макрону с историей, случившейся с бывшим президентом Франции Николя Саркози в 2011 году, когда его грубо потянули за воротник. Тогда виновного в этом действии приговорили к шести месяцев тюремного заключения условно. Это наказание сопровождалось 3-летним испытательным сроком, обязательной госпитализацией.
 
Эммануэль МакронМарин Ле ПенФранцияНиколя СаркозиВ мире
 
 
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