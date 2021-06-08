Адвокат рассказал, что грозит ударившему Макрона мужчине
© AFP 2021 / Philippe Desmazes/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время визита на юго-восток Франции
ПАРИЖ, 8 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Насилие в отношении лица, наделенного государственной властью, в уголовном кодексе Франции предусматривает наказание в виде тюремного заключения и 45 тысяч евро штрафа, сказал РИА Новости адвокат Алан Дюфло, комментируя инцидент с пощечиной французскому президенту Эммануэлю Макрону во время визита в департамент Дром.
Как следует из видео, которое распространено в социальных сетях, глава французской республики после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж подходит к ожидавшим его людям, берет одного из мужчин за руку, однако тот, удерживая ее, размахивается и второй рукой ударяет Макрона по лицу. Мужчина выкрикивал лозунг, похожий на средневековый французский боевой клич. В ситуацию быстро вмешалась охрана, президента Франции увели, а мужчину в медицинской маске скрутили. В Елисейском дворце сообщили телеканалу BFMTV, что речь идет о попытке нанести пощечину президенту.
В результате инцидента задержаны два человека, они находятся под стражей и допрашиваются правоохранительными органами. По сообщению СМИ, второй задержанный снимал произошедшее. Инцидент осудили многие политики во Франции, в том числе лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"В статье 222-13 Уголовного кодекса (насилие в отношении лица, наделенного государственной властью) - при условии, что (в результате инцидента – ред.) у президента нет временной нетрудоспособности более восьми дней... предусматривается наказание в виде 3 лет тюрьмы и 45 тысяч евро штрафа", - сказал адвокат.
Вчера, 17:37Очевидцы сняли, как Макрону дали пощечину
Телеканал BFMTV сравнивает инцидент с пощечиной Макрону с историей, случившейся с бывшим президентом Франции Николя Саркози в 2011 году, когда его грубо потянули за воротник. Тогда виновного в этом действии приговорили к шести месяцев тюремного заключения условно. Это наказание сопровождалось 3-летним испытательным сроком, обязательной госпитализацией.