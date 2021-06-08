https://ria.ru/20210608/makron-1736171286.html

Премьер Франции назвал инцидент с пощечиной Макрону ударом по демократии

Премьер Франции назвал инцидент с пощечиной Макрону ударом по демократии - РИА Новости, 08.06.2021

Премьер Франции назвал инцидент с пощечиной Макрону ударом по демократии

Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил агрессию в отношении французского президента Эммануэля Макрона, которому неизвестный мужчина дал пощечину. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:18

2021-06-08T16:18

2021-06-08T16:30

эммануэль макрон

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150553/87/1505538766_0:300:6720:4080_1920x0_80_0_0_12ae888528884676ab6d7fa888807440.jpg

ПАРИЖ, 8 июн – РИА Новости. Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил агрессию в отношении французского президента Эммануэля Макрона, которому неизвестный мужчина дал пощечину.Как ранее сообщил телеканал BFMTV, Макрон получил пощечину от мужчины во время визита главы государства в департамент Дром после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. В результате инцидента задержаны два человека."Через президента республики на демократию направлен удар... Демократия - это дебаты, это диалог, это столкновения идей, это легитимное выражение несогласия, естественно. Но это ни в коем случае не может быть насилие, вербальная агрессия и тем более физическая агрессия", - сказал Кастекс на заседании Нацсобрания.Депутаты встретили его слова аплодисментами.

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, в мире