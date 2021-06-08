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Премьер Франции назвал инцидент с пощечиной Макрону ударом по демократии
Премьер Франции назвал инцидент с пощечиной Макрону ударом по демократии - РИА Новости, 08.06.2021
Премьер Франции назвал инцидент с пощечиной Макрону ударом по демократии
Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил агрессию в отношении французского президента Эммануэля Макрона, которому неизвестный мужчина дал пощечину. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:18
2021-06-08T16:30
эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 8 июн – РИА Новости. Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил агрессию в отношении французского президента Эммануэля Макрона, которому неизвестный мужчина дал пощечину.Как ранее сообщил телеканал BFMTV, Макрон получил пощечину от мужчины во время визита главы государства в департамент Дром после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. В результате инцидента задержаны два человека."Через президента республики на демократию направлен удар... Демократия - это дебаты, это диалог, это столкновения идей, это легитимное выражение несогласия, естественно. Но это ни в коем случае не может быть насилие, вербальная агрессия и тем более физическая агрессия", - сказал Кастекс на заседании Нацсобрания.Депутаты встретили его слова аплодисментами.
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эммануэль макрон, франция, в мире

Премьер Франции назвал инцидент с пощечиной Макрону ударом по демократии

16:18 08.06.2021 (обновлено: 16:30 08.06.2021)
 
© AFP 2021 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 25 сентября 2017
Президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 25 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AFP 2021 / Ludovic Marin
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ПАРИЖ, 8 июн – РИА Новости. Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил агрессию в отношении французского президента Эммануэля Макрона, которому неизвестный мужчина дал пощечину.
Как ранее сообщил телеканал BFMTV, Макрон получил пощечину от мужчины во время визита главы государства в департамент Дром после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. В результате инцидента задержаны два человека.
"Через президента республики на демократию направлен удар... Демократия - это дебаты, это диалог, это столкновения идей, это легитимное выражение несогласия, естественно. Но это ни в коем случае не может быть насилие, вербальная агрессия и тем более физическая агрессия", - сказал Кастекс на заседании Нацсобрания.
Депутаты встретили его слова аплодисментами.
 
Эммануэль МакронФранцияВ мире
 
 
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