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Премьер Франции назвал инцидент с пощечиной Макрону ударом по демократии
Премьер Франции назвал инцидент с пощечиной Макрону ударом по демократии - РИА Новости, 08.06.2021
Премьер Франции назвал инцидент с пощечиной Макрону ударом по демократии
Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил агрессию в отношении французского президента Эммануэля Макрона, которому неизвестный мужчина дал пощечину. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:18
2021-06-08T16:18
2021-06-08T16:30
эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 8 июн – РИА Новости. Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил агрессию в отношении французского президента Эммануэля Макрона, которому неизвестный мужчина дал пощечину.Как ранее сообщил телеканал BFMTV, Макрон получил пощечину от мужчины во время визита главы государства в департамент Дром после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. В результате инцидента задержаны два человека."Через президента республики на демократию направлен удар... Демократия - это дебаты, это диалог, это столкновения идей, это легитимное выражение несогласия, естественно. Но это ни в коем случае не может быть насилие, вербальная агрессия и тем более физическая агрессия", - сказал Кастекс на заседании Нацсобрания.Депутаты встретили его слова аплодисментами.
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эммануэль макрон, франция, в мире
ПАРИЖ, 8 июн – РИА Новости.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс
осудил агрессию в отношении французского президента Эммануэля Макрона
, которому неизвестный мужчина дал пощечину.
Как ранее сообщил телеканал BFMTV, Макрон получил пощечину от мужчины во время визита главы государства в департамент Дром после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. В результате инцидента задержаны два человека.
"Через президента республики на демократию направлен удар... Демократия - это дебаты, это диалог, это столкновения идей, это легитимное выражение несогласия, естественно. Но это ни в коем случае не может быть насилие, вербальная агрессия и тем более физическая агрессия", - сказал Кастекс на заседании Нацсобрания.
Депутаты встретили его слова аплодисментами.