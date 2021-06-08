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Наука
https://ria.ru/20210608/macos-1736113226.html
Apple ускорит работу компьютеров с помощью macOS Monterey
Apple ускорит работу компьютеров с помощью macOS Monterey - РИА Новости, 08.06.2021
Apple ускорит работу компьютеров с помощью macOS Monterey
Новая версия операционной системы macOS Monterey получит ряд изменений, которые, как пообещали в Apple на конференции WWDC 2021, сделают работу с Mac... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:04
2021-06-08T12:04
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Новая версия операционной системы macOS Monterey получит ряд изменений, которые, как пообещали в Apple на конференции WWDC 2021, сделают работу с Mac продуктивнее.На компьютерах из Купертино появятся "Быстрые команды", которые помогут пользователям автоматизировать повседневные задачи и работать максимально эффективно. Функция, как на iPhone и iPad, даcт возможность быстро выполнять действия в приложениях, которые используются чаще всего. Специально для Mac создадут большую библиотеку готовых действий. В macOS Monterey, как и на iOS 15, появилась функция "Фокусирование". Она поможет пользователям не отвлекаться, автоматически фильтруя уведомления, не связанные с текущей задачей. Аналогично iPhone, в Mac появится и обновленный FaceTime.На новый уровень взаимодействия со смартфонами и планшетами должна вывести опция "Непрерывность". Она позволит без предварительной настройки свободно перемещаться между Mac и iPad, используя мышь и клавиатуру. Обновить свой Mac можно будет уже в июле, когда станет доступной публичная бета-версия Monterey. Релиз новой ревизии ОС запланирован на осень 2021 года.
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60
apple iphone, apple ipad, apple ios, apple, технологии

Apple ускорит работу компьютеров с помощью macOS Monterey

12:04 08.06.2021
 
© AppleApple macOS Monterey
Apple macOS Monterey
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Новая версия операционной системы macOS Monterey получит ряд изменений, которые, как пообещали в Apple на конференции WWDC 2021, сделают работу с Mac продуктивнее.
На компьютерах из Купертино появятся "Быстрые команды", которые помогут пользователям автоматизировать повседневные задачи и работать максимально эффективно. Функция, как на iPhone и iPad, даcт возможность быстро выполнять действия в приложениях, которые используются чаще всего. Специально для Mac создадут большую библиотеку готовых действий.
В macOS Monterey, как и на iOS 15, появилась функция "Фокусирование". Она поможет пользователям не отвлекаться, автоматически фильтруя уведомления, не связанные с текущей задачей. Аналогично iPhone, в Mac появится и обновленный FaceTime.
На новый уровень взаимодействия со смартфонами и планшетами должна вывести опция "Непрерывность". Она позволит без предварительной настройки свободно перемещаться между Mac и iPad, используя мышь и клавиатуру.
Обновить свой Mac можно будет уже в июле, когда станет доступной публичная бета-версия Monterey. Релиз новой ревизии ОС запланирован на осень 2021 года.
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