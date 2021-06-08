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Московские власти отказались присвоить одной из улиц имя Лужкова

Московские власти отказались присвоить одной из улиц имя Лужкова - РИА Новости, 08.06.2021

Московские власти отказались присвоить одной из улиц имя Лужкова

Департамент культурного наследия Москвы отказал группе москвичей в вопросе переименования 4-ой улицы 8 марта в улицу Юрия Лужкова, переименование возможно не... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:36

2021-06-08T10:36

2021-06-08T10:36

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Департамент культурного наследия Москвы отказал группе москвичей в вопросе переименования 4-ой улицы 8 марта в улицу Юрия Лужкова, переименование возможно не ранее истечения 10-летнего срока со дня смерти Лужкова, а именно после 10 декабря 2029 года, ответ департамента есть в распоряжении РИА Новости.Ранее группа москвичей направила обращение в столичную мэрию и Мосгордуму с просьбой переименовать 4-ую улицу 8 марта в улицу Юрия Лужкова, обращение есть в распоряжении РИА Новости. Как отмечается в обращении, в конце апреля 2020 года более 30 депутатов Госдумы РФ обратились с ходатайством к мэру Москвы о присвоении одной из улиц или площадей Москвы имени Юрия Лужкова.В ответе департамента отмечается, что выбранная для переименования улица не должна иметь утвержденного названия, это может быть безымянный или проектируемый проезд. Согласно действующему законодательству изменение наименований производится в исключительных случаях, а именно: в целях восстановления исторически сложившихся наименований, имеющих особую историко-культурную ценность, в целях устранения дублирования наименований в пределах территории города, при изменении статуса и/или функционального назначения соответствующего объекта города."Кроме того, присвоение имен, фамилий известных жителей города Москвы, граждан Российской Федерации и иностранных граждан может производиться только новым улицам и по истечении 10 лет со дня смерти указанных лиц, за исключением случаев, когда такое присвоение рекомендовано президентом Российской Федерации и или мэром Москвы. До настоящего времени информация об изменении статуса и/или функционального назначения 4-й улицы 8 Марта, а также рекомендации президента Российской Федерации и, или мэра Москвы о переименовании 4-й улицы 8 Марта в честь Ю.М. Лужкова ранее установленного законом 10-летнего срока в Комиссию не поступали. В связи с этим переименование 4-й улицы 8 Марта в честь Ю.М. Лужкова (1936-2019) возможно не ранее истечения 10-летнего срока со дня его смерти, а именно после 10 декабря 2029 года", - говорится в ответе ведомства.Также в департаменте сообщили, что в соответствии с требованиями законодательства название улицы, в частности, должно быть мотивированным и заключать в себе необходимый объем топонимической и пространственно-ориентированной информации."На основании изложенного название одного из объектов улично-дорожной сети города Москвы в честь Ю.М. Лужкова будет иметь максимальное фонетическое сходство до степени смешения с другими объектами города Москвы: Лужнецкая набережная, Лужнецкий проезд, улица Лужская, улица Лужники", - говорится в сообщении. -0-

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/ulitsy-1735165485.html

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россия, госдума рф, москва, общество