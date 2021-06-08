https://ria.ru/20210608/lukashenko-1736108360.html

Лукашенко заявил об острой необходимости перевооружения силовиков

Лукашенко заявил об острой необходимости перевооружения силовиков - РИА Новости, 08.06.2021

Лукашенко заявил об острой необходимости перевооружения силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заслушивая доклад о перспективах развития военно-промышленного комплекса, заявил, что перед страной очень остро стоит... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:39

2021-06-08T11:39

2021-06-08T11:39

александр лукашенко

минск

белоруссия

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МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заслушивая доклад о перспективах развития военно-промышленного комплекса, заявил, что перед страной очень остро стоит вопрос обеспечения армии и силовых структур в республике современным вооружением.Как передало агентство Белта, во вторник в Минске президент принял заместителя премьера Юрия Назарова и председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с докладом об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса."Прежде всего хочу сказать о значении ВПК для Беларуси. В силу сложившихся обстоятельств, а они всегда были у нас непростыми, вы это прекрасно знаете, очень остро стоит вопрос обеспечения наших Вооруженных сил, не только армии, современным вооружением. Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур", - отметил Лукашенко.Он добавил, что есть ряд принципиальных вопросов, которые сейчас нужно обсудить. "Может быть, даже негласно пока, хотя, в общем-то, и скрывать нечего", - заметил президент.

https://ria.ru/20210608/ekstremizm-1736076135.html

минск

белоруссия

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александр лукашенко, минск, белоруссия