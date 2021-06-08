Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/lukashenko-1736108360.html
Лукашенко заявил об острой необходимости перевооружения силовиков
Лукашенко заявил об острой необходимости перевооружения силовиков - РИА Новости, 08.06.2021
Лукашенко заявил об острой необходимости перевооружения силовиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заслушивая доклад о перспективах развития военно-промышленного комплекса, заявил, что перед страной очень остро стоит... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:39
2021-06-08T11:39
александр лукашенко
минск
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733947631_0:0:2480:1395_1920x0_80_0_0_40ba960d9346e09bd9cf52c0b70a9e36.jpg
МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заслушивая доклад о перспективах развития военно-промышленного комплекса, заявил, что перед страной очень остро стоит вопрос обеспечения армии и силовых структур в республике современным вооружением.Как передало агентство Белта, во вторник в Минске президент принял заместителя премьера Юрия Назарова и председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с докладом об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса."Прежде всего хочу сказать о значении ВПК для Беларуси. В силу сложившихся обстоятельств, а они всегда были у нас непростыми, вы это прекрасно знаете, очень остро стоит вопрос обеспечения наших Вооруженных сил, не только армии, современным вооружением. Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур", - отметил Лукашенко.Он добавил, что есть ряд принципиальных вопросов, которые сейчас нужно обсудить. "Может быть, даже негласно пока, хотя, в общем-то, и скрывать нечего", - заметил президент.
https://ria.ru/20210608/ekstremizm-1736076135.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733947631_428:0:2125:1273_1920x0_80_0_0_78ff5df5663489119018d9a656c0cb4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия

Лукашенко заявил об острой необходимости перевооружения силовиков

11:39 08.06.2021
 
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заслушивая доклад о перспективах развития военно-промышленного комплекса, заявил, что перед страной очень остро стоит вопрос обеспечения армии и силовых структур в республике современным вооружением.
Как передало агентство Белта, во вторник в Минске президент принял заместителя премьера Юрия Назарова и председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с докладом об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 02:18
Лукашенко внес в Уголовный кодекс новые статьи о борьбе с экстремизмом
"Прежде всего хочу сказать о значении ВПК для Беларуси. В силу сложившихся обстоятельств, а они всегда были у нас непростыми, вы это прекрасно знаете, очень остро стоит вопрос обеспечения наших Вооруженных сил, не только армии, современным вооружением. Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур", - отметил Лукашенко.
Он добавил, что есть ряд принципиальных вопросов, которые сейчас нужно обсудить. "Может быть, даже негласно пока, хотя, в общем-то, и скрывать нечего", - заметил президент.
 
Александр ЛукашенкоМинскБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
08:29В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
08:28В Красноярске пассажир такси несколько раз выстрелил по велосипедистам
08:20У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса
08:13Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
08:10Рязанский губернатор поручил помочь пострадавшим при пожаре в больнице
08:04Американский посол рассказал о повестке саммита Россия-США
08:01Аня Тейлор-Джой и Рэйф Файнс снимутся в черной комедии, пишут СМИ
Лента новостейМолния