https://ria.ru/20210608/loki-1736032709.html

В Сети появились первые отзывы о сериале Marvel "Локи"

В Сети появились первые отзывы о сериале Marvel "Локи" - РИА Новости, 08.06.2021

В Сети появились первые отзывы о сериале Marvel "Локи"

В Сети появились первые отзывы о мини-сериале "Локи" с Томом Хиддлстоном, премьера которого запланирована на 9 июня на платформе Disney +, сообщает Collider. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T00:56

2021-06-08T00:56

2021-06-08T00:56

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marvel comics

культура

новости культуры

том хиддлстон

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы о мини-сериале "Локи" с Томом Хиддлстоном, премьера которого запланирована на 9 июня на платформе Disney +, сообщает Collider. Критики, которые посмотрели первые два эпизода, оставили в соцсетях преимущественно положительные отзывы, отметив, что сериал "вывел киновселенную Marvel на новый уровень". "Первые два эпизода "Локи" просто фантастические. Том Хиддлстон по-прежнему идеально подходит для роли Бога озорства", — прокомментировал продюсер Стивен Вайнтрауб. "Пока не буду спойлерить, полный обзор будет позже, — написала кинокритик Лиз Шеннон Миллер. — Но я очень рада сообщить, что "Локи" — это именно то, чего я ждала: забавный, странный и захватывающий сериал". "Первые две серии "Локи" такие веселые и одновременно запутанные. Это то, что я и ожидала от Бога озорства. Обожаю язвительный броманс между Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном", — отметила Кристина Радиш. "Первые два эпизода "Локи" можно сравнить с кошачьей мятой для поклонников Marvel, — считает репортер Жермен Люсье. — Сюжет сосредоточен на построении мира, сюжетные зацепкаж и тайнах. Хиддлстон — огонь! В сериале есть новые персонажи, а также тонна интересных событий, с которыми нужно разобраться и разгадать. Я влюбился в этот новый мир Marvel". В сериале расскажут о том, что стало с Локи после того, как он украл Камень Пространства в финальной части "Мстителей", вышедшей в 2019-м году. Персонаж из комиксов Marvel окажется в параллельной Вселенной. Главному герою предстоит исправить ход времени, который он нарушил.Вместе с Хиддлстоном и Уилсоном в шоу снялись Гугу Эмбата-Ро, Ричард Грант, Вунми Моссаку и другие.

https://ria.ru/20210524/hiddleston-1733343574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, marvel comics, новости культуры, том хиддлстон