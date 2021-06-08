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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210608/loki-1736032709.html
В Сети появились первые отзывы о сериале Marvel "Локи"
В Сети появились первые отзывы о сериале Marvel "Локи" - РИА Новости, 08.06.2021
В Сети появились первые отзывы о сериале Marvel "Локи"
В Сети появились первые отзывы о мини-сериале "Локи" с Томом Хиддлстоном, премьера которого запланирована на 9 июня на платформе Disney +, сообщает Collider. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T00:56
2021-06-08T00:56
кино и сериалы
marvel comics
культура
новости культуры
том хиддлстон
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы о мини-сериале "Локи" с Томом Хиддлстоном, премьера которого запланирована на 9 июня на платформе Disney +, сообщает Collider. Критики, которые посмотрели первые два эпизода, оставили в соцсетях преимущественно положительные отзывы, отметив, что сериал "вывел киновселенную Marvel на новый уровень". "Первые два эпизода "Локи" просто фантастические. Том Хиддлстон по-прежнему идеально подходит для роли Бога озорства", — прокомментировал продюсер Стивен Вайнтрауб. "Пока не буду спойлерить, полный обзор будет позже, — написала кинокритик Лиз Шеннон Миллер. — Но я очень рада сообщить, что "Локи" — это именно то, чего я ждала: забавный, странный и захватывающий сериал". "Первые две серии "Локи" такие веселые и одновременно запутанные. Это то, что я и ожидала от Бога озорства. Обожаю язвительный броманс между Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном", — отметила Кристина Радиш. "Первые два эпизода "Локи" можно сравнить с кошачьей мятой для поклонников Marvel, — считает репортер Жермен Люсье. — Сюжет сосредоточен на построении мира, сюжетные зацепкаж и тайнах. Хиддлстон — огонь! В сериале есть новые персонажи, а также тонна интересных событий, с которыми нужно разобраться и разгадать. Я влюбился в этот новый мир Marvel". В сериале расскажут о том, что стало с Локи после того, как он украл Камень Пространства в финальной части "Мстителей", вышедшей в 2019-м году. Персонаж из комиксов Marvel окажется в параллельной Вселенной. Главному герою предстоит исправить ход времени, который он нарушил.Вместе с Хиддлстоном и Уилсоном в шоу снялись Гугу Эмбата-Ро, Ричард Грант, Вунми Моссаку и другие.
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60
кино и сериалы, marvel comics, новости культуры, том хиддлстон

В Сети появились первые отзывы о сериале Marvel "Локи"

00:56 08.06.2021
 
© Marvel Studios Inc. (2021-...)Кадр из сериала "Локи"
Кадр из сериала Локи
© Marvel Studios Inc. (2021-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы о мини-сериале "Локи" с Томом Хиддлстоном, премьера которого запланирована на 9 июня на платформе Disney +, сообщает Collider.
Критики, которые посмотрели первые два эпизода, оставили в соцсетях преимущественно положительные отзывы, отметив, что сериал "вывел киновселенную Marvel на новый уровень".
"Первые два эпизода "Локи" просто фантастические. Том Хиддлстон по-прежнему идеально подходит для роли Бога озорства", — прокомментировал продюсер Стивен Вайнтрауб.
"Пока не буду спойлерить, полный обзор будет позже, — написала кинокритик Лиз Шеннон Миллер. — Но я очень рада сообщить, что "Локи" — это именно то, чего я ждала: забавный, странный и захватывающий сериал".
"Первые две серии "Локи" такие веселые и одновременно запутанные. Это то, что я и ожидала от Бога озорства. Обожаю язвительный броманс между Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном", — отметила Кристина Радиш.

"Обаяние и химия, которые исходят от Хиддлстона и Уилсона, зацепят вас. Однако настоящее удовольствие — наблюдать, как любимый злодей Локи постоянно перемещается между правильными поступками и своими личными целями, — поделилась впечатлениями журналистка Дженна Буш.

"Первые два эпизода "Локи" можно сравнить с кошачьей мятой для поклонников Marvel, — считает репортер Жермен Люсье. — Сюжет сосредоточен на построении мира, сюжетные зацепкаж и тайнах. Хиддлстон — огонь! В сериале есть новые персонажи, а также тонна интересных событий, с которыми нужно разобраться и разгадать. Я влюбился в этот новый мир Marvel".
В сериале расскажут о том, что стало с Локи после того, как он украл Камень Пространства в финальной части "Мстителей", вышедшей в 2019-м году. Персонаж из комиксов Marvel окажется в параллельной Вселенной. Главному герою предстоит исправить ход времени, который он нарушил.
Вместе с Хиддлстоном и Уилсоном в шоу снялись Гугу Эмбата-Ро, Ричард Грант, Вунми Моссаку и другие.
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КультураКино и сериалыMarvel ComicsНовости культурыТом Хиддлстон
 
 
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