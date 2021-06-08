В Сети появились первые отзывы о сериале Marvel "Локи"
© Marvel Studios Inc. (2021-...)Кадр из сериала "Локи"
© Marvel Studios Inc. (2021-...)
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы о мини-сериале "Локи" с Томом Хиддлстоном, премьера которого запланирована на 9 июня на платформе Disney +, сообщает Collider.
Критики, которые посмотрели первые два эпизода, оставили в соцсетях преимущественно положительные отзывы, отметив, что сериал "вывел киновселенную Marvel на новый уровень".
"Первые два эпизода "Локи" просто фантастические. Том Хиддлстон по-прежнему идеально подходит для роли Бога озорства", — прокомментировал продюсер Стивен Вайнтрауб.
"Пока не буду спойлерить, полный обзор будет позже, — написала кинокритик Лиз Шеннон Миллер. — Но я очень рада сообщить, что "Локи" — это именно то, чего я ждала: забавный, странный и захватывающий сериал".
"Первые две серии "Локи" такие веселые и одновременно запутанные. Это то, что я и ожидала от Бога озорства. Обожаю язвительный броманс между Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном", — отметила Кристина Радиш.
The 1st 2 eps of #LOKI were wonderful! Hiddleston's charisma/chemistry w/ Wilson will hook you. The real draw (and emotional gut punch at times), however, is watching this beloved villain move between doing the right thing and working for his own ends. (1 of 2) pic.twitter.com/2aOLtalVEL— Jenna Busch (@JennaBusch) June 6, 2021
"Обаяние и химия, которые исходят от Хиддлстона и Уилсона, зацепят вас. Однако настоящее удовольствие — наблюдать, как любимый злодей Локи постоянно перемещается между правильными поступками и своими личными целями, — поделилась впечатлениями журналистка Дженна Буш.
"Первые два эпизода "Локи" можно сравнить с кошачьей мятой для поклонников Marvel, — считает репортер Жермен Люсье. — Сюжет сосредоточен на построении мира, сюжетные зацепкаж и тайнах. Хиддлстон — огонь! В сериале есть новые персонажи, а также тонна интересных событий, с которыми нужно разобраться и разгадать. Я влюбился в этот новый мир Marvel".
В сериале расскажут о том, что стало с Локи после того, как он украл Камень Пространства в финальной части "Мстителей", вышедшей в 2019-м году. Персонаж из комиксов Marvel окажется в параллельной Вселенной. Главному герою предстоит исправить ход времени, который он нарушил.
Вместе с Хиддлстоном и Уилсоном в шоу снялись Гугу Эмбата-Ро, Ричард Грант, Вунми Моссаку и другие.