https://ria.ru/20210608/lechenie-1736075809.html

Врач развеял миф о народном способе лечения COVID-19

Врач развеял миф о народном способе лечения COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2021

Врач развеял миф о народном способе лечения COVID-19

Существует мнение, что раствор соды или перекиси водорода можно применять для лечения и профилактики коронавирусной инфекции. Правда ли это, рассказал в... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T02:09

2021-06-08T02:09

2021-06-08T02:09

распространение коронавируса

георгий сапего

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Существует мнение, что раствор соды или перекиси водорода можно применять для лечения и профилактики коронавирусной инфекции. Правда ли это, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.Врач посоветовал не следовать рекомендациям, появляющимся в интернете. Рассчитывать на то, что приняв внутрь немного перекиси водорода можно восполнить недостаток кислорода, не стоит, пояснил он. По его словам, перекись очень быстро нейтрализуется при контакте с полостью рта, слюной, пищеводом и желудком. А если ее принять чуть больше, чем организм может перенести, возможно появление боли в животе, тошноты или рвоты.Он добавил, что свойства соды "гасить" кислоту, тоже не помогут при самостоятельном лечении коронавирусной инфекции. Соду действительно используют для нейтрализации кислоты в желудке, хотя и не рекомендуют применять беременным женщинам, пожилым людям и детям. Ее способность нейтрализовать кислоту в крови могут использовать спортсмены, когда прибегают к так называемому щелочному допингу перед интенсивной нагрузкой, которая будет продолжаться несколько минут. Сода, принятая заранее, может нейтрализовать избыток кислоты, который при этом вырабатывается. Но это уже не лечение, а допинг, подчеркнул врач. "Порция соды, принятая заранее, нейтрализует кислоту, и у некоторых спортсменов может на те самые несколько минут повысить работоспособность. Но такой фокус срабатывает не всегда, от него тошнит, и практикуют это дело только исходно здоровые молодые и сильные люди", – уточнил Георгий Сапего.Принимать в домашних условиях соду, чтобы как-то повлиять на организм при коронавирусной инфекции, нельзя, уверен он."Никакой пользы в быту больной человек от такого ощелачивания организма не получит. Ощелачивать больного человека содой могут только в реанимации, когда ему уже совсем плохо. Это не домашнее лечение", – сказал Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210607/virus-1736018860.html

россия

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георгий сапего, коронавирус covid-19, россия