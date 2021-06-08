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Как мне выжить? Курьер расплакался, увидев чаевые
Как мне выжить? Курьер расплакался, увидев чаевые - РИА Новости, 08.06.2021
Как мне выжить? Курьер расплакался, увидев чаевые
Водитель службы доставки еды в США опубликовал в TikTok видео, в котором пожаловался на низкую заработную плату. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T19:01
2021-06-08T19:01
2021-06-08T22:25
сша
общество
в мире
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Водитель службы доставки еды в США опубликовал в TikTok видео, в котором пожаловался на низкую заработную плату. Курьер уточнил, что доставка заказа заняла более часа. В слезах он признался, что получил всего доллар и 19 центов (86 рублей) чаевых. При этом, по словам автора ролика, компания, в которой он работает, заплатит ему за заказ всего два доллара (145 рублей), что даже не сможет покрыть его расходов на бензин."Я просто хочу, чтобы люди понимали, каково это — работать в доставке", — сказал мужчина.Видео уже просмотрено более миллиона раз. В комментариях многие пользователи посочувствовали ему, а некоторые обвинили компанию по доставке в эксплуатации работников.
https://rsport.ria.ru/20200525/1571981346.html
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сша, общество, в мире
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости.
Водитель службы доставки еды в США
опубликовал в TikTok
видео, в котором пожаловался на низкую заработную плату.
Курьер уточнил, что доставка заказа заняла более часа. В слезах он признался, что получил всего доллар и 19 центов (86 рублей) чаевых.
При этом, по словам автора ролика, компания, в которой он работает, заплатит ему за заказ всего два доллара (145 рублей), что даже не сможет покрыть его расходов на бензин.
"Я просто хочу, чтобы люди понимали, каково это — работать в доставке", — сказал мужчина.
Видео уже просмотрено более миллиона раз. В комментариях многие пользователи посочувствовали ему, а некоторые обвинили компанию по доставке в эксплуатации работников.