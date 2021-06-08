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Как мне выжить? Курьер расплакался, увидев чаевые
Как мне выжить? Курьер расплакался, увидев чаевые - РИА Новости, 08.06.2021
Как мне выжить? Курьер расплакался, увидев чаевые
Водитель службы доставки еды в США опубликовал в TikTok видео, в котором пожаловался на низкую заработную плату. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T19:01
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сша
общество
в мире
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Водитель службы доставки еды в США опубликовал в TikTok видео, в котором пожаловался на низкую заработную плату. Курьер уточнил, что доставка заказа заняла более часа. В слезах он признался, что получил всего доллар и 19 центов (86 рублей) чаевых. При этом, по словам автора ролика, компания, в которой он работает, заплатит ему за заказ всего два доллара (145 рублей), что даже не сможет покрыть его расходов на бензин."Я просто хочу, чтобы люди понимали, каково это — работать в доставке", — сказал мужчина.Видео уже просмотрено более миллиона раз. В комментариях многие пользователи посочувствовали ему, а некоторые обвинили компанию по доставке в эксплуатации работников.
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сша, общество, в мире

Как мне выжить? Курьер расплакался, увидев чаевые

19:01 08.06.2021 (обновлено: 22:25 08.06.2021)
 
© Fotolia / Narong JongsirikulКурьерская доставка
Курьерская доставка - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Fotolia / Narong Jongsirikul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Водитель службы доставки еды в США опубликовал в TikTok видео, в котором пожаловался на низкую заработную плату.
Курьер уточнил, что доставка заказа заняла более часа. В слезах он признался, что получил всего доллар и 19 центов (86 рублей) чаевых.
При этом, по словам автора ролика, компания, в которой он работает, заплатит ему за заказ всего два доллара (145 рублей), что даже не сможет покрыть его расходов на бензин.
"Я просто хочу, чтобы люди понимали, каково это — работать в доставке", — сказал мужчина.
Видео уже просмотрено более миллиона раз. В комментариях многие пользователи посочувствовали ему, а некоторые обвинили компанию по доставке в эксплуатации работников.
Дмитрий Торбинский - РИА Новости, 1920, 25.05.2020
25 мая 2020, 23:29
Переехавший в США российский футболист пожаловался на "сумасшедшие цены"
 
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