https://ria.ru/20210608/ksors-1736182765.html

В КСОРС ответили на сообщения о расследованиях ФБР

В КСОРС ответили на сообщения о расследованиях ФБР - РИА Новости, 08.06.2021

В КСОРС ответили на сообщения о расследованиях ФБР

Членам Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США не предъявляли никаких обвинений, заявила РИА Новости Председатель КСОРС... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:10

2021-06-08T17:10

2021-06-08T17:10

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НЬЮ-ЙОРК, 8 июн – РИА Новости. Членам Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США не предъявляли никаких обвинений, заявила РИА Новости Председатель КСОРС Елена Брэнсон.Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что ФБР интересуется Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС). В некоторых публикациях звучали имена члена КСОРС, президента общества "Русская молодежь Америки" Игоря Кочана, председателя КСОРС Елены Брэнсон и секретаря КСОРС Сергея Гладыша.В пресс-службе ФБР РИА Новости не стали комментировать данную информацию, при этом не стали ни подтверждать, ни опровергать факт расследования.Сам Кочан, который находится сейчас в России, заявил РИА Новости, что отъехал по семейным причинам, но планирует вернуться в США. "Мое пребывание в России никак не связано с какой-то дополнительной активностью или повышенным вниманием спецслужб к моей персоне или мероприятиям, которые мы проводим", - сказал он.Председатель КСОРС Елена Брэнсон заявила РИА Новости, что "в контексте сообщений о расследованиях в данный момент в Координационном совете не знают о каких-либо задержаниях или обвинениях в адрес членов структуры".По ее словам, цели и задачи КСОРС остаются прежними — консолидация общины и сохранение русского языка, российского культурно-исторического наследия в США.Между тем она подчеркнула, что КСОРС находится вне политики. "Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы отношения между Россией и США развивались в конструктивном русле и по положительному треку. Уверенны, что в этом заинтересовано большинство граждан обеих стран, да и жителей планеты. Надеемся, что напряжённость в отношениях между странами не приведёт к очередному витку маккартизма", - указала она.Как заявил РИА Новости другой член КСОРС, президент общественной организации "Молодые русские американские демократы" Антон Конев, "никаких обвинений против активистов русской общины нет".Секретарь КСОРС и Исполнительный директор НКО "Российско-американская инициатива о сотрудничестве" Сергей Гладыш рассказал РИА Новости, что деятельность его организации в культурно-образовательной сфере и общественной дипломатии продолжается в штатном режиме. "На прошлой неделе мы принимали участие в работе ПМЭФ, куда привезли очередную делегацию американских студентов и молодых лидеров", - пояснил он.В свою очередь Кочан отметил, что внимание со стороны американских спецслужб к русской общине всегда присутствовало. "Понятно, что спецслужбы на то и поставлены, чтобы проявлять внимание, которое они и проявляют. Может быть, об этом факте стало известно широкому кругу людей и поэтому стали ползти слухи, но такое внимание не ново. Оно было всегда. И те люди, которые занимаются работой с соотечественниками в течение десятилетий, знают, что такое внимание имеет место", - добавил он.Президент общества "Русская молодежь Америки" признался, что в отношении него "никакой дополнительной активности не было – как было, так и есть".Он также вспомнил, что "были визиты и не так давно – перед выборами президента США". "Они периодически появляются", - добавил Кочан."Может быть, человек, который с этим не сталкивался ранее, который не знает, что это бывает, немного паникует", - отметил президент "Русской молодежи Америки".

https://ria.ru/20210205/putin-1596188965.html

https://ria.ru/20201014/raskhody-1579858285.html

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россия, координационный совет российских соотечественников эстонии , петербургский международный экономический форум (фонд), сша, в мире