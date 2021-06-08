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В КСОРС ответили на сообщения о расследованиях ФБР
В КСОРС ответили на сообщения о расследованиях ФБР - РИА Новости, 08.06.2021
В КСОРС ответили на сообщения о расследованиях ФБР
Членам Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США не предъявляли никаких обвинений, заявила РИА Новости Председатель КСОРС... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:10
2021-06-08T17:10
россия
координационный совет российских соотечественников эстонии
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сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 8 июн – РИА Новости. Членам Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США не предъявляли никаких обвинений, заявила РИА Новости Председатель КСОРС Елена Брэнсон.Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что ФБР интересуется Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС). В некоторых публикациях звучали имена члена КСОРС, президента общества "Русская молодежь Америки" Игоря Кочана, председателя КСОРС Елены Брэнсон и секретаря КСОРС Сергея Гладыша.В пресс-службе ФБР РИА Новости не стали комментировать данную информацию, при этом не стали ни подтверждать, ни опровергать факт расследования.Сам Кочан, который находится сейчас в России, заявил РИА Новости, что отъехал по семейным причинам, но планирует вернуться в США. "Мое пребывание в России никак не связано с какой-то дополнительной активностью или повышенным вниманием спецслужб к моей персоне или мероприятиям, которые мы проводим", - сказал он.Председатель КСОРС Елена Брэнсон заявила РИА Новости, что "в контексте сообщений о расследованиях в данный момент в Координационном совете не знают о каких-либо задержаниях или обвинениях в адрес членов структуры".По ее словам, цели и задачи КСОРС остаются прежними — консолидация общины и сохранение русского языка, российского культурно-исторического наследия в США.Между тем она подчеркнула, что КСОРС находится вне политики. "Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы отношения между Россией и США развивались в конструктивном русле и по положительному треку. Уверенны, что в этом заинтересовано большинство граждан обеих стран, да и жителей планеты. Надеемся, что напряжённость в отношениях между странами не приведёт к очередному витку маккартизма", - указала она.Как заявил РИА Новости другой член КСОРС, президент общественной организации "Молодые русские американские демократы" Антон Конев, "никаких обвинений против активистов русской общины нет".Секретарь КСОРС и Исполнительный директор НКО "Российско-американская инициатива о сотрудничестве" Сергей Гладыш рассказал РИА Новости, что деятельность его организации в культурно-образовательной сфере и общественной дипломатии продолжается в штатном режиме. "На прошлой неделе мы принимали участие в работе ПМЭФ, куда привезли очередную делегацию американских студентов и молодых лидеров", - пояснил он.В свою очередь Кочан отметил, что внимание со стороны американских спецслужб к русской общине всегда присутствовало. "Понятно, что спецслужбы на то и поставлены, чтобы проявлять внимание, которое они и проявляют. Может быть, об этом факте стало известно широкому кругу людей и поэтому стали ползти слухи, но такое внимание не ново. Оно было всегда. И те люди, которые занимаются работой с соотечественниками в течение десятилетий, знают, что такое внимание имеет место", - добавил он.Президент общества "Русская молодежь Америки" признался, что в отношении него "никакой дополнительной активности не было – как было, так и есть".Он также вспомнил, что "были визиты и не так давно – перед выборами президента США". "Они периодически появляются", - добавил Кочан."Может быть, человек, который с этим не сталкивался ранее, который не знает, что это бывает, немного паникует", - отметил президент "Русской молодежи Америки".
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россия, координационный совет российских соотечественников эстонии , петербургский международный экономический форум (фонд), сша, в мире

В КСОРС ответили на сообщения о расследованиях ФБР

17:10 08.06.2021
 
© AP Photo / Louis LanzanoСотрудники нью-йоркского офиса ФБР
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / Louis Lanzano
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НЬЮ-ЙОРК, 8 июн – РИА Новости. Членам Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США не предъявляли никаких обвинений, заявила РИА Новости Председатель КСОРС Елена Брэнсон.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что ФБР интересуется Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС). В некоторых публикациях звучали имена члена КСОРС, президента общества "Русская молодежь Америки" Игоря Кочана, председателя КСОРС Елены Брэнсон и секретаря КСОРС Сергея Гладыша.
В пресс-службе ФБР РИА Новости не стали комментировать данную информацию, при этом не стали ни подтверждать, ни опровергать факт расследования.
Сам Кочан, который находится сейчас в России, заявил РИА Новости, что отъехал по семейным причинам, но планирует вернуться в США. "Мое пребывание в России никак не связано с какой-то дополнительной активностью или повышенным вниманием спецслужб к моей персоне или мероприятиям, которые мы проводим", - сказал он.
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Председатель КСОРС Елена Брэнсон заявила РИА Новости, что "в контексте сообщений о расследованиях в данный момент в Координационном совете не знают о каких-либо задержаниях или обвинениях в адрес членов структуры".

"Некоторые СМИ распространяют фейки про российских соотечественников. Мы обратили внимание на то, что за последние годы участились случаи публикаций откровенно конспирологических материалов о деятельности КСОРС и его членов", - подчеркнула она.

По ее словам, цели и задачи КСОРС остаются прежними — консолидация общины и сохранение русского языка, российского культурно-исторического наследия в США.
Между тем она подчеркнула, что КСОРС находится вне политики. "Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы отношения между Россией и США развивались в конструктивном русле и по положительному треку. Уверенны, что в этом заинтересовано большинство граждан обеих стран, да и жителей планеты. Надеемся, что напряжённость в отношениях между странами не приведёт к очередному витку маккартизма", - указала она.
Как заявил РИА Новости другой член КСОРС, президент общественной организации "Молодые русские американские демократы" Антон Конев, "никаких обвинений против активистов русской общины нет".
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Секретарь КСОРС и Исполнительный директор НКО "Российско-американская инициатива о сотрудничестве" Сергей Гладыш рассказал РИА Новости, что деятельность его организации в культурно-образовательной сфере и общественной дипломатии продолжается в штатном режиме. "На прошлой неделе мы принимали участие в работе ПМЭФ, куда привезли очередную делегацию американских студентов и молодых лидеров", - пояснил он.
В свою очередь Кочан отметил, что внимание со стороны американских спецслужб к русской общине всегда присутствовало. "Понятно, что спецслужбы на то и поставлены, чтобы проявлять внимание, которое они и проявляют. Может быть, об этом факте стало известно широкому кругу людей и поэтому стали ползти слухи, но такое внимание не ново. Оно было всегда. И те люди, которые занимаются работой с соотечественниками в течение десятилетий, знают, что такое внимание имеет место", - добавил он.
Президент общества "Русская молодежь Америки" признался, что в отношении него "никакой дополнительной активности не было – как было, так и есть".

"Пару лет назад, до пандемии, мы с ребятами ездили в Вашингтон на День России – был прием в посольстве. И после этого к некоторым моим знакомым, друзьям и активным участникам организации "Русская молодежь Америки" приходили домой представители спецслужб для того, чтобы задать вопросы о том, что они там делали, как, почему. Были такие визиты, например", - рассказал Кочан.

Он также вспомнил, что "были визиты и не так давно – перед выборами президента США". "Они периодически появляются", - добавил Кочан.
"Может быть, человек, который с этим не сталкивался ранее, который не знает, что это бывает, немного паникует", - отметил президент "Русской молодежи Америки".
 
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