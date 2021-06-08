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Депутат Рады попросил наказать Кравчука за цитату про Донбасс
Депутат Рады попросил наказать Кравчука за цитату про Донбасс - РИА Новости, 08.06.2021
Депутат Рады попросил наказать Кравчука за цитату про Донбасс
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович просит СБУ привлечь к ответственности главу делегации Киева в... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:22
2021-06-08T16:22
иван баканов
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
донбасс
служба безопасности украины
леонид кравчук
верховная рада украины
киев
украина
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КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович просит СБУ привлечь к ответственности главу делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Леонида Кравчука из-за цитирования мемуаров, где Донбасс сравнивается с раковой опухолью, сообщила во вторник пресс-служба партии.Первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Кравчук на прошлой неделе дал интервью "5 каналу", в котором заявил, что прочитал недавно мемуары украинского писателя Олеся Гончара, в которой тот писал, что "Украине стоит отрезать Донбасс как раковую опухоль, если она хочет развиваться как свободное государство". При этом на уточняющий вопрос о том, стоит ли Украине отрезать Донбасс как "раковую опухоль", Кравчук ответил следующее: "Так писал Гончар… Я не могу сегодня сказать откровенно, что нам не нужен Донбасс. Нам нужны люди Донбасса"."Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович требует от главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова привлечь к ответственности первого президента Украины, главу украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и внести информацию в Единый реестр досудебных расследований. Причина – публичные призывы Кравчука, которые несут в себе пропаганду раскола нации и угрозу территориальной целостности, что может привести к уничтожению государственности", - говорится в сообщении на сайте партии.В политсиле также приводят непосредственно текст обращения Рабиновича, в котором депутат указывает, что Кравчук якобы призывал к изменению границ Украины."Кравчук... по сути, призывает изменить границы территории Украины и подстрекает к препятствованию законной деятельности политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также ограничению прав граждан по признаку политических убеждений", - приводит текст обращения депутата сайт партии.Также отмечается, что Рабинович требует, чтобы глава СБ Украины Иван Баканов взял данное дело под личный контроль и обеспечил привлечение Кравчука к ответственности.
https://ria.ru/20210606/donbass-1735880719.html
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иван баканов, оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, донбасс, служба безопасности украины, леонид кравчук, верховная рада украины, киев, украина, в мире

Депутат Рады попросил наказать Кравчука за цитату про Донбасс

16:22 08.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович просит СБУ привлечь к ответственности главу делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Леонида Кравчука из-за цитирования мемуаров, где Донбасс сравнивается с раковой опухолью, сообщила во вторник пресс-служба партии.
Первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Кравчук на прошлой неделе дал интервью "5 каналу", в котором заявил, что прочитал недавно мемуары украинского писателя Олеся Гончара, в которой тот писал, что "Украине стоит отрезать Донбасс как раковую опухоль, если она хочет развиваться как свободное государство". При этом на уточняющий вопрос о том, стоит ли Украине отрезать Донбасс как "раковую опухоль", Кравчук ответил следующее: "Так писал Гончар… Я не могу сегодня сказать откровенно, что нам не нужен Донбасс. Нам нужны люди Донбасса".
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"Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович требует от главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова привлечь к ответственности первого президента Украины, главу украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и внести информацию в Единый реестр досудебных расследований. Причина – публичные призывы Кравчука, которые несут в себе пропаганду раскола нации и угрозу территориальной целостности, что может привести к уничтожению государственности", - говорится в сообщении на сайте партии.
В политсиле также приводят непосредственно текст обращения Рабиновича, в котором депутат указывает, что Кравчук якобы призывал к изменению границ Украины.
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"Кравчук... по сути, призывает изменить границы территории Украины и подстрекает к препятствованию законной деятельности политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также ограничению прав граждан по признаку политических убеждений", - приводит текст обращения депутата сайт партии.
Также отмечается, что Рабинович требует, чтобы глава СБ Украины Иван Баканов взял данное дело под личный контроль и обеспечил привлечение Кравчука к ответственности.
 
Иван БакановОппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичДонбассСлужба безопасности УкраиныЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
 
 
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