Депутат Рады попросил наказать Кравчука за цитату про Донбасс
КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович просит СБУ привлечь к ответственности главу делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Леонида Кравчука из-за цитирования мемуаров, где Донбасс сравнивается с раковой опухолью, сообщила во вторник пресс-служба партии.
Первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Кравчук на прошлой неделе дал интервью "5 каналу", в котором заявил, что прочитал недавно мемуары украинского писателя Олеся Гончара, в которой тот писал, что "Украине стоит отрезать Донбасс как раковую опухоль, если она хочет развиваться как свободное государство". При этом на уточняющий вопрос о том, стоит ли Украине отрезать Донбасс как "раковую опухоль", Кравчук ответил следующее: "Так писал Гончар… Я не могу сегодня сказать откровенно, что нам не нужен Донбасс. Нам нужны люди Донбасса".
"Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович требует от главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова привлечь к ответственности первого президента Украины, главу украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и внести информацию в Единый реестр досудебных расследований. Причина – публичные призывы Кравчука, которые несут в себе пропаганду раскола нации и угрозу территориальной целостности, что может привести к уничтожению государственности", - говорится в сообщении на сайте партии.
В политсиле также приводят непосредственно текст обращения Рабиновича, в котором депутат указывает, что Кравчук якобы призывал к изменению границ Украины.
"Кравчук... по сути, призывает изменить границы территории Украины и подстрекает к препятствованию законной деятельности политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также ограничению прав граждан по признаку политических убеждений", - приводит текст обращения депутата сайт партии.
Также отмечается, что Рабинович требует, чтобы глава СБ Украины Иван Баканов взял данное дело под личный контроль и обеспечил привлечение Кравчука к ответственности.