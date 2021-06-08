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Предприятие "Роскосмоса" готово возить туристов на МКС два раза в год
Предприятие "Роскосмоса" готово возить туристов на МКС два раза в год - РИА Новости, 08.06.2021
Предприятие "Роскосмоса" готово возить туристов на МКС два раза в год
Компания "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") готова предложить не менее двух полетов российских кораблей "Союз" с туристами в год к Международной... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:44
2021-06-08T16:44
2021-06-08T16:44
туризм
куда можно лететь
дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса")
юсаку маэдзава
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Компания "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") готова предложить не менее двух полетов российских кораблей "Союз" с туристами в год к Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте компании."Мы всегда рады предложить несколько полетных возможностей: не менее двух запусков в течение года", — говорится в информации.В июне 2021 года стало известно, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" по заказу "Главкосмоса" за 5,056 миллиарда рублей изготовит к 2024 году два пилотируемых корабля "Союз" для полетов космических туристов. В мае генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов в видео, размещенном в YouTube-канале "Роскосмоса", сообщил, что компания ведет переговоры с потенциальными космическими путешественниками и одновременно создает опережающий задел из кораблей "Союз" с первым возможным полетом в конце 2023 года.В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды — американец Чарльз Симони. В декабре 2021 года, как ожидается, на станцию на корабле "Союз МС-20" полетят японские туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано.
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куда можно лететь, дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса"), юсаку маэдзава, туризм, space adventures, туристы, главкосмос, новости - туризм, международная космическая станция (мкс), роскосмос
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Компания "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") готова предложить не менее двух полетов российских кораблей "Союз" с туристами в год к Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте компании.
"Мы всегда рады предложить несколько полетных возможностей: не менее двух запусков в течение года", — говорится в информации.
В июне 2021 года стало известно, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" по заказу "Главкосмоса" за 5,056 миллиарда рублей изготовит к 2024 году два пилотируемых корабля "Союз" для полетов космических туристов. В мае генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов в видео, размещенном в YouTube-канале "Роскосмоса", сообщил, что компания ведет переговоры с потенциальными космическими путешественниками и одновременно создает опережающий задел из кораблей "Союз" с первым возможным полетом в конце 2023 года.
В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды — американец Чарльз Симони. В декабре 2021 года, как ожидается, на станцию на корабле "Союз МС-20" полетят японские туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано.