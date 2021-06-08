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"Роскосмос" назвал время следующего старта с Восточного
"Роскосмос" назвал время следующего старта с Восточного - РИА Новости, 08.06.2021
"Роскосмос" назвал время следующего старта с Восточного
Очередной запуск 36 британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный планируется 1 июля днем по московскому времени,... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:51
2021-06-08T11:51
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Очередной запуск 36 британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный планируется 1 июля днем по московскому времени, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".В мае генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал, что пуск намечается на 1 июля."Старт ожидается в 15.48 мск", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже семь: два с Байконура, четыре с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 218 спутников.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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космос, восточный (космодром), космос - риа наука, роскосмос

"Роскосмос" назвал время следующего старта с Восточного

11:51 08.06.2021
 
© Роскосмос / Перейти в фотобанкПуск ракеты "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный
Пуск ракеты Союз-2 с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный
© Роскосмос
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Очередной запуск 36 британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный планируется 1 июля днем по московскому времени, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
В мае генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал, что пуск намечается на 1 июля.
"Старт ожидается в 15.48 мск", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже семь: два с Байконура, четыре с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 218 спутников.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Пуск ракеты Союз-2 с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 13:52Наука
Космодром Восточный побил свой рекорд по пускам
 
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