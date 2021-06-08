https://ria.ru/20210608/kosmos-1736110447.html

"Роскосмос" назвал время следующего старта с Восточного

"Роскосмос" назвал время следующего старта с Восточного - РИА Новости, 08.06.2021

"Роскосмос" назвал время следующего старта с Восточного

Очередной запуск 36 британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный планируется 1 июля днем по московскому времени,... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:51

2021-06-08T11:51

2021-06-08T11:51

космос

восточный (космодром)

космос - риа наука

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735466699_0:740:960:1280_1920x0_80_0_0_0bc6db1ace1e74bd114b18d6abf9cd60.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Очередной запуск 36 британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный планируется 1 июля днем по московскому времени, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".В мае генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал, что пуск намечается на 1 июля."Старт ожидается в 15.48 мск", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже семь: два с Байконура, четыре с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 218 спутников.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210529/vostochnyy-1734720734.html

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, восточный (космодром), космос - риа наука, роскосмос