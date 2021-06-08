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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210608/koronavirus-1736104325.html
В России за сутки 8883 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 8883 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2021
В России за сутки 8883 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны после выздоровления от коронавирусной инфекции 8883 человека, за все время – 4 752 085, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:17
2021-06-08T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. За сутки в России выписаны после выздоровления от коронавирусной инфекции 8883 человека, за все время – 4 752 085, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 2018 человек, в Санкт-Петербурге – 1245, в Подмосковье – 932.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 8883 человека выздоровели от COVID-19

11:17 08.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. За сутки в России выписаны после выздоровления от коронавирусной инфекции 8883 человека, за все время – 4 752 085, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8883 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 752 085", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписаны 2018 человек, в Санкт-Петербурге – 1245, в Подмосковье – 932.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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