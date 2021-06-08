https://ria.ru/20210608/koronavirus-1736104325.html

В России за сутки 8883 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 8883 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2021

В России за сутки 8883 человека выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны после выздоровления от коронавирусной инфекции 8883 человека, за все время – 4 752 085, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:17

2021-06-08T11:17

2021-06-08T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729094418_0:41:3088:1778_1920x0_80_0_0_574dd754916f7bf91d2ccc2399d4be4d.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. За сутки в России выписаны после выздоровления от коронавирусной инфекции 8883 человека, за все время – 4 752 085, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 2018 человек, в Санкт-Петербурге – 1245, в Подмосковье – 932.

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество