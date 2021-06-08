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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, из других субъектах РФ наименьший темп прироста - в Туве (0,04%), сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:16

2021-06-08T11:16

2021-06-08T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

магаданская область

республика адыгея

общество

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, из других субъектах РФ наименьший темп прироста - в Туве (0,04%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,04%, 3. Магаданская область, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания - 0,05%", - говорится в сообщении.

россия

магаданская область

республика адыгея

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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