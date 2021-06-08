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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, из других субъектах РФ наименьший темп прироста - в Туве (0,04%), сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:16
2021-06-08T11:16
2021-06-08T11:16
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магаданская область
республика адыгея
общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, из других субъектах РФ наименьший темп прироста - в Туве (0,04%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,04%, 3. Магаданская область, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания - 0,05%", - говорится в сообщении.
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