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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210608/koronavirus-1736104077.html
В Москве выявили 3817 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 3817 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2021
В Москве выявили 3817 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве - 3817, Санкт-Петербурге - 846, Подмосковье - 776, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:16
2021-06-08T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве - 3817, Санкт-Петербурге - 846, Подмосковье - 776, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по 4, Чукотском автономном округе - 1.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество

В Москве выявили 3817 новых случаев COVID-19

11:16 08.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве - 3817, Санкт-Петербурге - 846, Подмосковье - 776, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва - 3817, 2 Санкт-Петербург - 846, 3 Московская область - 776", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по 4, Чукотском автономном округе - 1.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
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