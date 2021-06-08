https://ria.ru/20210608/koronavirus-1736104077.html

В Москве выявили 3817 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 3817 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2021

В Москве выявили 3817 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве - 3817, Санкт-Петербурге - 846, Подмосковье - 776, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:16

2021-06-08T11:16

2021-06-08T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве - 3817, Санкт-Петербурге - 846, Подмосковье - 776, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по 4, Чукотском автономном округе - 1.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество