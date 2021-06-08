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В Москве выявили 3817 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 3817 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2021
В Москве выявили 3817 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве - 3817, Санкт-Петербурге - 846, Подмосковье - 776, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:16
2021-06-08T11:16
2021-06-08T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве - 3817, Санкт-Петербурге - 846, Подмосковье - 776, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по 4, Чукотском автономном округе - 1.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество