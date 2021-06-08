https://ria.ru/20210608/koronavirus-1736083914.html

В Индии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 29 миллионам

В Индии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 29 миллионам - РИА Новости, 08.06.2021

В Индии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 29 миллионам

Почти 29 миллионов человек заразились коронавирусом в Индии с начала пандемии в марте прошлого года, при этом за последние сутки прирост заболевших впервые... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T08:09

2021-06-08T08:09

2021-06-08T08:09

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июн – РИА Новости. Почти 29 миллионов человек заразились коронавирусом в Индии с начала пандемии в марте прошлого года, при этом за последние сутки прирост заболевших впервые более чем за два месяца составил менее 100 тысяч человек, сообщил минздрав страны.Согласно последним данным министерства, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, коронавирус выявлен у 28,99 миллиона человек, выздоровели более 27,3 миллиона, умерли более 351 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 1,3 миллиона человек.Впервые за 61 день прирост заболевших составил менее 100 тысяч человек – за минувшие сутки коронавирус в Индии выявлен у 86,4 тысячи человек.Как отмечают медики, уже двенадцать дней число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 200 тысяч в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны коронавируса. Второе увеличение числа заболевших коронавирусом началось в Индии в феврале этого года. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек.Минздрав страны также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 235 миллионов человек, или чуть более 17% населения страны, при этом обе дозы вакцины получили более 46,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20210604/shtamm-1735585780.html

индия

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2021

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коронавирус covid-19, индия, в мире