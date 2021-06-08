В КНР сравнили обвинения в создании COVID-19 с ложью об оружии у Ирака
© AP Photo / Ng Han GuanЭксперты ВОЗ во время посещения центра болезней животных в китайском городе Ухане
© AP Photo / Ng Han Guan
"Происхождение COVID-19 - научный вопрос, и его следует совместно изучать ученым всего мира, а не политизировать... Кампания, направленная на политизацию исследования происхождения и дискредитации Китая, не отличается от лжи о том, что Ирак обладает оружием массового уничтожения, прозвучавшей 12 лет назад", - написал он в Twitter.
По словам дипломата, любой вывод о происхождении коронавируса должен быть сделан в соответствии с процедурами Всемирной организации здравоохранения и научно обоснованными методами.
Незадолго до вторжения США и союзников в Ирак на заседании СБ ООН тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого на заводах Ирака оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ и пробирки оказались фальшивками.
В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.