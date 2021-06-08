https://ria.ru/20210608/koronavirus-1736076732.html

В КНР сравнили обвинения в создании COVID-19 с ложью об оружии у Ирака

В КНР сравнили обвинения в создании COVID-19 с ложью об оружии у Ирака - РИА Новости, 08.06.2021

В КНР сравнили обвинения в создании COVID-19 с ложью об оружии у Ирака

Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй сравнил утверждения о лабораторном происхождении коронавируса с ложными обвинениями в адрес Ирака о якобы... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T02:43

2021-06-08T02:43

2021-06-08T02:43

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

китай

ирак

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596855022_0:126:2875:1743_1920x0_80_0_0_442cd44c975d0daa6b6cb96a8f880e80.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй сравнил утверждения о лабораторном происхождении коронавируса с ложными обвинениями в адрес Ирака о якобы обладании оружием массового уничтожения."Происхождение COVID-19 - научный вопрос, и его следует совместно изучать ученым всего мира, а не политизировать... Кампания, направленная на политизацию исследования происхождения и дискредитации Китая, не отличается от лжи о том, что Ирак обладает оружием массового уничтожения, прозвучавшей 12 лет назад", - написал он в Twitter.По словам дипломата, любой вывод о происхождении коронавируса должен быть сделан в соответствии с процедурами Всемирной организации здравоохранения и научно обоснованными методами.Незадолго до вторжения США и союзников в Ирак на заседании СБ ООН тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого на заводах Ирака оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ и пробирки оказались фальшивками.В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.

https://ria.ru/20210607/virus-1736018860.html

https://ria.ru/20210607/koronavirus-1735924811.html

китай

ирак

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай, ирак, сша, в мире