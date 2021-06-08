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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210608/koronavirus-1736076732.html
В КНР сравнили обвинения в создании COVID-19 с ложью об оружии у Ирака
В КНР сравнили обвинения в создании COVID-19 с ложью об оружии у Ирака - РИА Новости, 08.06.2021
В КНР сравнили обвинения в создании COVID-19 с ложью об оружии у Ирака
Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй сравнил утверждения о лабораторном происхождении коронавируса с ложными обвинениями в адрес Ирака о якобы... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T02:43
2021-06-08T02:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
китай
ирак
сша
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй сравнил утверждения о лабораторном происхождении коронавируса с ложными обвинениями в адрес Ирака о якобы обладании оружием массового уничтожения."Происхождение COVID-19 - научный вопрос, и его следует совместно изучать ученым всего мира, а не политизировать... Кампания, направленная на политизацию исследования происхождения и дискредитации Китая, не отличается от лжи о том, что Ирак обладает оружием массового уничтожения, прозвучавшей 12 лет назад", - написал он в Twitter.По словам дипломата, любой вывод о происхождении коронавируса должен быть сделан в соответствии с процедурами Всемирной организации здравоохранения и научно обоснованными методами.Незадолго до вторжения США и союзников в Ирак на заседании СБ ООН тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого на заводах Ирака оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ и пробирки оказались фальшивками.В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.
https://ria.ru/20210607/virus-1736018860.html
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коронавирус covid-19, китай, ирак, сша, в мире

В КНР сравнили обвинения в создании COVID-19 с ложью об оружии у Ирака

02:43 08.06.2021
 
© AP Photo / Ng Han GuanЭксперты ВОЗ во время посещения центра болезней животных в китайском городе Ухане
Эксперты ВОЗ во время посещения центра болезней животных в китайском городе Ухане - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй сравнил утверждения о лабораторном происхождении коронавируса с ложными обвинениями в адрес Ирака о якобы обладании оружием массового уничтожения.
"Происхождение COVID-19 - научный вопрос, и его следует совместно изучать ученым всего мира, а не политизировать... Кампания, направленная на политизацию исследования происхождения и дискредитации Китая, не отличается от лжи о том, что Ирак обладает оружием массового уничтожения, прозвучавшей 12 лет назад", - написал он в Twitter.
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По словам дипломата, любой вывод о происхождении коронавируса должен быть сделан в соответствии с процедурами Всемирной организации здравоохранения и научно обоснованными методами.
Незадолго до вторжения США и союзников в Ирак на заседании СБ ООН тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого на заводах Ирака оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ и пробирки оказались фальшивками.
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В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайИракСШАВ мире
 
 
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