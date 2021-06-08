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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210608/kollektor-1736077713.html
В РПЦ рассказали, что нельзя делать коллекторам
В РПЦ рассказали, что нельзя делать коллекторам - РИА Новости, 08.06.2021
В РПЦ рассказали, что нельзя делать коллекторам
Угрозы и некорректное обращение с людьми, что в народе ассоциируется с коллекторской деятельностью, недопустимы для христиан, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T03:17
2021-06-08T03:17
религия и мировоззрение
россия
госдума рф
московская патриархия
общество
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Угрозы и некорректное обращение с людьми, что в народе ассоциируется с коллекторской деятельностью, недопустимы для христиан, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для "черных" коллекторов: за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы, а если подобное нарушение совершено группой лиц - вплоть до 12 лет заключения. Правительство РФ поддержало проект. Изменения предлагаются в 22 главу УК РФ. На этом фоне в СМИ поднялась дискуссия о допустимости коллекторской деятельности."Что касается допустимости или недопустимости такой деятельности, это регулируется, в первую очередь, законодательством страны. Конечно, совершенно неприемлемым для христианина является то, что в народном сознании часто связано с коллекторами – то есть угрозы, некорректное обращение с людьми. Думаю, что далеко не все коллекторы себя так ведут, но в народном сознании такая связь есть. Конечно, такое поведение недопустимо", - сказал епископ Савва.Он также отметил, что для священнослужителей и сотрудников Церкви (которые зачастую&nbsp; зарабатывают на жизнь как специалисты в светских профессиях – ред.) работать коллектором недопустимо."Что касается возможностей для священнослужителей или церковных работников быть коллектором, то, думаю, что это неприемлемо. Все-таки коллекторская деятельность тесно связана с тем, что раньше называлось ростовщичеством. Людям давали деньги "в рост" – и ростовщик, пользуясь бедственным положением людей, выдавливал из них деньги. И для священника такое поведение неприемлемо", - подчеркнул епископ. -0-
https://ria.ru/20210607/milonov-1735946466.html
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россия, госдума рф, московская патриархия, общество

В РПЦ рассказали, что нельзя делать коллекторам

03:17 08.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Храм Христа Спасителя
Вид на Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Угрозы и некорректное обращение с людьми, что в народе ассоциируется с коллекторской деятельностью, недопустимы для христиан, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для "черных" коллекторов: за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы, а если подобное нарушение совершено группой лиц - вплоть до 12 лет заключения. Правительство РФ поддержало проект. Изменения предлагаются в 22 главу УК РФ. На этом фоне в СМИ поднялась дискуссия о допустимости коллекторской деятельности.
Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
Вчера, 09:56
Коллекторы пожаловались в СК из-за высказываний Милонова
"Что касается допустимости или недопустимости такой деятельности, это регулируется, в первую очередь, законодательством страны. Конечно, совершенно неприемлемым для христианина является то, что в народном сознании часто связано с коллекторами – то есть угрозы, некорректное обращение с людьми. Думаю, что далеко не все коллекторы себя так ведут, но в народном сознании такая связь есть. Конечно, такое поведение недопустимо", - сказал епископ Савва.
Он также отметил, что для священнослужителей и сотрудников Церкви (которые зачастую  зарабатывают на жизнь как специалисты в светских профессиях – ред.) работать коллектором недопустимо.
"Что касается возможностей для священнослужителей или церковных работников быть коллектором, то, думаю, что это неприемлемо. Все-таки коллекторская деятельность тесно связана с тем, что раньше называлось ростовщичеством. Людям давали деньги "в рост" – и ростовщик, пользуясь бедственным положением людей, выдавливал из них деньги. И для священника такое поведение неприемлемо", - подчеркнул епископ. -0-
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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"Коллекторы — не бандиты". В Госдуме ответили на предложение Милонова
 
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