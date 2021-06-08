https://ria.ru/20210608/kollektor-1736077713.html

В РПЦ рассказали, что нельзя делать коллекторам

В РПЦ рассказали, что нельзя делать коллекторам - РИА Новости, 08.06.2021

В РПЦ рассказали, что нельзя делать коллекторам

Угрозы и некорректное обращение с людьми, что в народе ассоциируется с коллекторской деятельностью, недопустимы для христиан, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T03:17

2021-06-08T03:17

2021-06-08T03:17

религия и мировоззрение

россия

госдума рф

московская патриархия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599345551_0:119:1795:1129_1920x0_80_0_0_5e5cf8d0142435d1f2af6972eccca093.jpg

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Угрозы и некорректное обращение с людьми, что в народе ассоциируется с коллекторской деятельностью, недопустимы для христиан, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для "черных" коллекторов: за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы, а если подобное нарушение совершено группой лиц - вплоть до 12 лет заключения. Правительство РФ поддержало проект. Изменения предлагаются в 22 главу УК РФ. На этом фоне в СМИ поднялась дискуссия о допустимости коллекторской деятельности."Что касается допустимости или недопустимости такой деятельности, это регулируется, в первую очередь, законодательством страны. Конечно, совершенно неприемлемым для христианина является то, что в народном сознании часто связано с коллекторами – то есть угрозы, некорректное обращение с людьми. Думаю, что далеко не все коллекторы себя так ведут, но в народном сознании такая связь есть. Конечно, такое поведение недопустимо", - сказал епископ Савва.Он также отметил, что для священнослужителей и сотрудников Церкви (которые зачастую зарабатывают на жизнь как специалисты в светских профессиях – ред.) работать коллектором недопустимо."Что касается возможностей для священнослужителей или церковных работников быть коллектором, то, думаю, что это неприемлемо. Все-таки коллекторская деятельность тесно связана с тем, что раньше называлось ростовщичеством. Людям давали деньги "в рост" – и ростовщик, пользуясь бедственным положением людей, выдавливал из них деньги. И для священника такое поведение неприемлемо", - подчеркнул епископ. -0-

https://ria.ru/20210607/milonov-1735946466.html

https://ria.ru/20210603/kollektory-1735371832.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, московская патриархия, общество