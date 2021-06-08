https://ria.ru/20210608/kndr-1736080221.html

Ким Чен Ын обсудил с руководством партии вопросы экономики

Ким Чен Ын обсудил с руководством партии вопросы экономики - РИА Новости, 08.06.2021

Ким Чен Ын обсудил с руководством партии вопросы экономики

Лидер КНДР Ким Чен Ын в преддверии пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) провел в понедельник совещание с ее руководством, обсудив вопросы экономики,... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T05:29

2021-06-08T05:29

2021-06-08T05:29

ким чен ын

кндр (северная корея)

в мире

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СЕУЛ, 8 июн – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в преддверии пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) провел в понедельник совещание с ее руководством, обсудив вопросы экономики, благосостояния народа и планы на оставшуюся половину 2021 года, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).В совещании приняли участие ряд членов президиума Политбюро ЦК ТПК, секретари, заведующие отделами ЦК партии и ответственные секретари провинциальных комитетов партии. Они обсудили текущее положение дел в стране и задачи."Уважаемый генеральный секретарь (Ким Чен Ын – ред.) указал направления работы и исследования в сложившейся ситуации для всех отделов ЦК партии, учреждений правительства и провинциальных комитетов партии, а также по случаю пленума ЦК партии обрисовал план достижения практического перелома в экономической работе государства и стабилизации жизни населения", - информирует ЦТАК.Ранее сообщалось, что пленум ЦК ТПК должен пройти в первой декаде июня.

https://ria.ru/20210606/kndr-1735842024.html

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ким чен ын, кндр (северная корея), в мире