https://ria.ru/20210608/kndr-1736080221.html
Ким Чен Ын обсудил с руководством партии вопросы экономики
Ким Чен Ын обсудил с руководством партии вопросы экономики - РИА Новости, 08.06.2021
Ким Чен Ын обсудил с руководством партии вопросы экономики
Лидер КНДР Ким Чен Ын в преддверии пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) провел в понедельник совещание с ее руководством, обсудив вопросы экономики,... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T05:29
2021-06-08T05:29
2021-06-08T05:29
ким чен ын
кндр (северная корея)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735758051_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_be5c4df796d480a96af4492dc562c11c.jpg
СЕУЛ, 8 июн – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в преддверии пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) провел в понедельник совещание с ее руководством, обсудив вопросы экономики, благосостояния народа и планы на оставшуюся половину 2021 года, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).В совещании приняли участие ряд членов президиума Политбюро ЦК ТПК, секретари, заведующие отделами ЦК партии и ответственные секретари провинциальных комитетов партии. Они обсудили текущее положение дел в стране и задачи."Уважаемый генеральный секретарь (Ким Чен Ын – ред.) указал направления работы и исследования в сложившейся ситуации для всех отделов ЦК партии, учреждений правительства и провинциальных комитетов партии, а также по случаю пленума ЦК партии обрисовал план достижения практического перелома в экономической работе государства и стабилизации жизни населения", - информирует ЦТАК.Ранее сообщалось, что пленум ЦК ТПК должен пройти в первой декаде июня.
https://ria.ru/20210606/kndr-1735842024.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735758051_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_82beb46ea3d1f939601b1b8ba8a21d09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ким чен ын, кндр (северная корея), в мире
СЕУЛ, 8 июн – РИА Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
в преддверии пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) провел в понедельник совещание с ее руководством, обсудив вопросы экономики, благосостояния народа и планы на оставшуюся половину 2021 года, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В совещании приняли участие ряд членов президиума Политбюро ЦК ТПК, секретари, заведующие отделами ЦК партии и ответственные секретари провинциальных комитетов партии. Они обсудили текущее положение дел в стране и задачи.
"Уважаемый генеральный секретарь (Ким Чен Ын – ред.) указал направления работы и исследования в сложившейся ситуации для всех отделов ЦК партии, учреждений правительства и провинциальных комитетов партии, а также по случаю пленума ЦК партии обрисовал план достижения практического перелома в экономической работе государства и стабилизации жизни населения", - информирует ЦТАК.
Ранее сообщалось, что пленум ЦК ТПК должен пройти в первой декаде июня.