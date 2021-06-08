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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210608/kipr-1736149030.html
Кипр может ослабить ограничения на въезд российских туристов уже в июле
Кипр может ослабить ограничения на въезд российских туристов уже в июле - РИА Новости, 08.06.2021
Кипр может ослабить ограничения на въезд российских туристов уже в июле
Кипр может ослабить ограничения на въезд российских граждан уже в июле, заявил РИА новости министр туризма страны Саввас Пердиос. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:58
2021-06-08T15:58
вакцина "спутник v"
вакцинация
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
туризм
туристы
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Кипр может ослабить ограничения на въезд российских граждан уже в июле, заявил РИА новости министр туризма страны Саввас Пердиос.Россия по классификации Кипра находится в "красной" категории государств по эпидемиологическому риску, пассажирам из РФ по-прежнему требуется сдавать два теста на коронавирус."По мере того как эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, зоны (в которых находятся страны – прим. ред.) меняются. У нас их три: "зеленая", "оранжевая" и "красная". Я ожидаю, что с улучшением ситуации с коронавирусом Россия точно переместится на категорию выше, может быть, даже сразу на две категории поднимется. Когда это точно случится, зависит от скорости вакцинации в стране. Но, конечно, "красная" категория – это не навсегда. Мы ожидаем, что это случится летом. Может быть даже в следующем месяце", – сказал он в беседе с агентством.Пассажиры, прибывающие из стран "красной" зоны, должны сделать лабораторный анализ в течение 72 часов до вылета и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на вирус, и затем пройти лабораторный анализ по прибытии на Кипр. Его стоимость оплачивается туристами, и кроме того, они должны будут оставаться на карантине до получения результатов теста, сделанного на острове. В аэропорту Ларнаки тест стоит 30 евро, в аэропорту Пафоса – 32 евро.Въезд туристов из России на Кипр разрешен с 1 апреля. До этого наша страна была в списке стран "серой категории", для прибытия из которых требовалось специальное разрешение.В "красной" зоне находятся 21 государство ЕС, четыре маленьких государства – Андорра, Монако, Ватикан и Сан-Марино, два члена Шенгенской зоны – Швейцария и Лихтенштейн, а также 14 третьих стран, включая Россию, Белоруссию, Украину, Грузию, Армению.В "оранжевой" – четыре страны Евросоюза (Португалия, Ирландия, Финляндия и Румыния), государство шенгенской зоны Норвегия, а также Китай, Великобритания и Таиланд. Путешественникам из этих стран нужно предъявить один тест. В "зеленую" зону из "оранжевой" переведена Мальта. Вместе с ней там еще семь стран – Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Саудовская Аравия, Южная Корея и Израиль. Пассажирам из этих государств не требуется документов об отсутствии у них коронавируса.При этом Кипр ранее заявлял, что с 10 мая будет принимать без каких-либо ограничений туристов, которые завершили программу вакцинации, в том числе российской вакциной "Спутник V". Все пассажиры, независимо от категории стран, в том числе имеющие действующее свидетельство о вакцинации, должны заполнять форму в CyprusFlightPass в течение 24 часов до вылета своего рейса.
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вакцина "спутник v", вакцинация, куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, шенгенская зона, новости - туризм, евросоюз, кипр

Кипр может ослабить ограничения на въезд российских туристов уже в июле

15:58 08.06.2021
 
© Pixabay / Dimitris VetsikasЛимасол, Кипр
Лимасол, Кипр - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Кипр может ослабить ограничения на въезд российских граждан уже в июле, заявил РИА новости министр туризма страны Саввас Пердиос.
Россия по классификации Кипра находится в "красной" категории государств по эпидемиологическому риску, пассажирам из РФ по-прежнему требуется сдавать два теста на коронавирус.
"По мере того как эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, зоны (в которых находятся страны – прим. ред.) меняются. У нас их три: "зеленая", "оранжевая" и "красная". Я ожидаю, что с улучшением ситуации с коронавирусом Россия точно переместится на категорию выше, может быть, даже сразу на две категории поднимется. Когда это точно случится, зависит от скорости вакцинации в стране. Но, конечно, "красная" категория – это не навсегда. Мы ожидаем, что это случится летом. Может быть даже в следующем месяце", – сказал он в беседе с агентством.
Пассажиры, прибывающие из стран "красной" зоны, должны сделать лабораторный анализ в течение 72 часов до вылета и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на вирус, и затем пройти лабораторный анализ по прибытии на Кипр. Его стоимость оплачивается туристами, и кроме того, они должны будут оставаться на карантине до получения результатов теста, сделанного на острове. В аэропорту Ларнаки тест стоит 30 евро, в аэропорту Пафоса – 32 евро.
Въезд туристов из России на Кипр разрешен с 1 апреля. До этого наша страна была в списке стран "серой категории", для прибытия из которых требовалось специальное разрешение.
В "красной" зоне находятся 21 государство ЕС, четыре маленьких государства – Андорра, Монако, Ватикан и Сан-Марино, два члена Шенгенской зоны – Швейцария и Лихтенштейн, а также 14 третьих стран, включая Россию, Белоруссию, Украину, Грузию, Армению.
В "оранжевой" – четыре страны Евросоюза (Португалия, Ирландия, Финляндия и Румыния), государство шенгенской зоны Норвегия, а также Китай, Великобритания и Таиланд. Путешественникам из этих стран нужно предъявить один тест.
В "зеленую" зону из "оранжевой" переведена Мальта. Вместе с ней там еще семь стран – Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Саудовская Аравия, Южная Корея и Израиль. Пассажирам из этих государств не требуется документов об отсутствии у них коронавируса.
При этом Кипр ранее заявлял, что с 10 мая будет принимать без каких-либо ограничений туристов, которые завершили программу вакцинации, в том числе российской вакциной "Спутник V". Все пассажиры, независимо от категории стран, в том числе имеющие действующее свидетельство о вакцинации, должны заполнять форму в CyprusFlightPass в течение 24 часов до вылета своего рейса.
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ТуризмВакцина "Спутник V"Вакцинациякуда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19куда поехатьТуризмтуристыШенгенская зонаНовости - ТуризмЕвросоюзКипр
 
 
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