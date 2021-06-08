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Туризм
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Древние артефакты Кипра будут оцифрованы
Древние артефакты Кипра будут оцифрованы - РИА Новости, 08.06.2021
Древние артефакты Кипра будут оцифрованы
На Кипре оцифруют древние артефакты, хранящиеся в коллекциях государственных музеев страны, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T01:56
2021-06-08T01:56
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. На Кипре оцифруют древние артефакты, хранящиеся в коллекциях государственных музеев страны, сообщает "ЕвроПульс". В электронный каталог внесут 96 тысяч экспонатов, 82 тысячи из которых находятся в запасниках Кипрского археологического музея в Никосии, а другие — в археологических музеях Лимассола, Ларнаки и Пафоса, музее Средневековья, Кипрском музее железных дорог.Процесс оцифровки культурных ценностей идет во многих европейских странах. Художественный музей Маурицхейс в Гааге (Нидерланды) первым в мире перевел в электронный вид всю коллекцию в гигапиксельном разрешении (это примерно в 100 раз качественнее, чем фото на смартфон). Для Венеции искусствоведы и ученые собираются создать целый "цифровой аватар" города – подробную 3D-модель с видами всех зданий и общественных пространств. Идея проекта появилась после наводнения 2019 года.
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новости культуры, музеи, ларнаки, кипр, пафос, венеция

Древние артефакты Кипра будут оцифрованы

01:56 08.06.2021
 
© Pixabay / Dimitris VetsikasПарк скульптур в Айя-Напе
Парк скульптур в Айя-Напе - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. На Кипре оцифруют древние артефакты, хранящиеся в коллекциях государственных музеев страны, сообщает "ЕвроПульс".
В электронный каталог внесут 96 тысяч экспонатов, 82 тысячи из которых находятся в запасниках Кипрского археологического музея в Никосии, а другие — в археологических музеях Лимассола, Ларнаки и Пафоса, музее Средневековья, Кипрском музее железных дорог.
Процесс оцифровки культурных ценностей идет во многих европейских странах. Художественный музей Маурицхейс в Гааге (Нидерланды) первым в мире перевел в электронный вид всю коллекцию в гигапиксельном разрешении (это примерно в 100 раз качественнее, чем фото на смартфон).
Для Венеции искусствоведы и ученые собираются создать целый "цифровой аватар" города – подробную 3D-модель с видами всех зданий и общественных пространств. Идея проекта появилась после наводнения 2019 года.
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