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Религия и мировоззрение
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В Карелии сгорел храм из фильма "Остров" Лунгина
В Карелии сгорел храм из фильма "Остров" Лунгина - РИА Новости, 08.06.2021
В Карелии сгорел храм из фильма "Остров" Лунгина
Бесхозная постройка, которая "сыграла" роль церкви в фильме Павла Лунгина "Остров" 2006 года, сгорела в Карелии. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:56
2021-06-08T12:17
религия и мировоззрение
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Бесхозная постройка, которая "сыграла" роль церкви в фильме Павла Лунгина "Остров" 2006 года, сгорела в Карелии.Как сообщили РИА Новости в республиканском ГУМЧС, пожар в поселке Рабочеостровск начался в понедельник в 17.39 мск."Горело нежилое, бесхозное строение. Там никто не живет, оно никем не используется. Насколько нам известно, там снимали фильм, постройку использовали как декорации к фильму. Погибших, пострадавших при пожаре нет. Постройка сгорела", - сказала собеседница агентства.По данным открытых источников, съемки фильма "Остров" (2006) Павла Лунгина проходили в поселке Рабочеостровск на побережье Белого моря в Карелии. Для съемок фильма старый барак перестроили в церковь.
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жилье, белое море

В Карелии сгорел храм из фильма "Остров" Лунгина

11:56 08.06.2021 (обновлено: 12:17 08.06.2021)
 
© Фото : ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"Пожар в поселке Рабочеостровск Кемского района Карелии
Пожар в поселке Рабочеостровск Кемского района Карелии - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Бесхозная постройка, которая "сыграла" роль церкви в фильме Павла Лунгина "Остров" 2006 года, сгорела в Карелии.
Как сообщили РИА Новости в республиканском ГУМЧС, пожар в поселке Рабочеостровск начался в понедельник в 17.39 мск.
© Наше Кино (2006)Кадр из фильма "Остров"
Кадр из фильма Остров
© Наше Кино (2006)
Кадр из фильма "Остров"
"Горело нежилое, бесхозное строение. Там никто не живет, оно никем не используется. Насколько нам известно, там снимали фильм, постройку использовали как декорации к фильму. Погибших, пострадавших при пожаре нет. Постройка сгорела", - сказала собеседница агентства.
По данным открытых источников, съемки фильма "Остров" (2006) Павла Лунгина проходили в поселке Рабочеостровск на побережье Белого моря в Карелии. Для съемок фильма старый барак перестроили в церковь.
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