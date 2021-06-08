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В Карелии сгорел храм из фильма "Остров" Лунгина
В Карелии сгорел храм из фильма "Остров" Лунгина - РИА Новости, 08.06.2021
В Карелии сгорел храм из фильма "Остров" Лунгина
Бесхозная постройка, которая "сыграла" роль церкви в фильме Павла Лунгина "Остров" 2006 года, сгорела в Карелии. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:56
2021-06-08T11:56
2021-06-08T12:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Бесхозная постройка, которая "сыграла" роль церкви в фильме Павла Лунгина "Остров" 2006 года, сгорела в Карелии.Как сообщили РИА Новости в республиканском ГУМЧС, пожар в поселке Рабочеостровск начался в понедельник в 17.39 мск."Горело нежилое, бесхозное строение. Там никто не живет, оно никем не используется. Насколько нам известно, там снимали фильм, постройку использовали как декорации к фильму. Погибших, пострадавших при пожаре нет. Постройка сгорела", - сказала собеседница агентства.По данным открытых источников, съемки фильма "Остров" (2006) Павла Лунгина проходили в поселке Рабочеостровск на побережье Белого моря в Карелии. Для съемок фильма старый барак перестроили в церковь.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жилье, белое море
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Бесхозная постройка, которая "сыграла" роль церкви в фильме Павла Лунгина "Остров" 2006 года, сгорела в Карелии.
Как сообщили РИА Новости в республиканском ГУМЧС, пожар в поселке Рабочеостровск начался в понедельник в 17.39 мск.
"Горело нежилое, бесхозное строение. Там никто не живет, оно никем не используется. Насколько нам известно, там снимали фильм, постройку использовали как декорации к фильму. Погибших, пострадавших при пожаре нет. Постройка сгорела", - сказала собеседница агентства.
По данным открытых источников, съемки фильма "Остров" (2006) Павла Лунгина проходили в поселке Рабочеостровск на побережье Белого моря
в Карелии. Для съемок фильма старый барак перестроили в церковь.