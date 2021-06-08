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МИД Канады назвал необоснованными санкции России в отношении девяти граждан страны
МИД Канады назвал необоснованными санкции России в отношении девяти граждан страны - РИА Новости, 08.06.2021
МИД Канады назвал необоснованными санкции России в отношении девяти граждан страны
МИД Канады назвал безосновательным и неприемлемым решение России закрыть въезд девяти гражданам этой страны, об этом во внешнеполитическом ведомстве заявили РИА РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T02:33
2021-06-08T03:28
россия
канада
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. МИД Канады назвал безосновательным и неприемлемым решение России закрыть въезд девяти гражданам этой страны, об этом во внешнеполитическом ведомстве заявили РИА Новости.В понедельник Россия бессрочно закрыла въезд для девяти канадцев, причастных "к формированию и проведению антироссийского курса". В список, в частности, попали министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти, руководитель федеральной тюремной службы Энн Келли, заместитель министра национальной обороны Джоди Томас, заместитель начальника штаба национальной обороны Майк Руло. В канадском МИД сообщили, что осведомлены о решении Москвы, и в ответ выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в России.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила открытость Москвы к взаимодействию с Оттавой на основе взаимного уважения. Она также указала, что Канада продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы, проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения России в "агрессии" против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела."Подобные действия канадской стороны, способствовавшие деградации двусторонних отношений, негативно сказываются на перспективах восстановления полноценного межгосударственного диалога и налаживания взаимодействия между Россией и Канадой как соседей через Северный полюс", — подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20210324/sanktsii-1602700143.html
https://ria.ru/20210330/sanktsii-1603384340.html
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россия, канада, в мире

МИД Канады назвал необоснованными санкции России в отношении девяти граждан страны

02:33 08.06.2021 (обновлено: 03:28 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Канады на автомобиле посольства у здания министерства иностранных дел РФ
Флаг Канады на автомобиле посольства у здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. МИД Канады назвал безосновательным и неприемлемым решение России закрыть въезд девяти гражданам этой страны, об этом во внешнеполитическом ведомстве заявили РИА Новости.
В понедельник Россия бессрочно закрыла въезд для девяти канадцев, причастных "к формированию и проведению антироссийского курса". В список, в частности, попали министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти, руководитель федеральной тюремной службы Энн Келли, заместитель министра национальной обороны Джоди Томас, заместитель начальника штаба национальной обороны Майк Руло.
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В канадском МИД сообщили, что осведомлены о решении Москвы, и в ответ выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в России.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила открытость Москвы к взаимодействию с Оттавой на основе взаимного уважения. Она также указала, что Канада продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы, проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения России в "агрессии" против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела.
"Подобные действия канадской стороны, способствовавшие деградации двусторонних отношений, негативно сказываются на перспективах восстановления полноценного межгосударственного диалога и налаживания взаимодействия между Россией и Канадой как соседей через Северный полюс", — подчеркнула Захарова.
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