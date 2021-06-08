https://ria.ru/20210608/kanada-1736076419.html

МИД Канады назвал необоснованными санкции России в отношении девяти граждан страны

МИД Канады назвал необоснованными санкции России в отношении девяти граждан страны - РИА Новости, 08.06.2021

МИД Канады назвал необоснованными санкции России в отношении девяти граждан страны

МИД Канады назвал безосновательным и неприемлемым решение России закрыть въезд девяти гражданам этой страны, об этом во внешнеполитическом ведомстве заявили РИА РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T02:33

2021-06-08T02:33

2021-06-08T03:28

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. МИД Канады назвал безосновательным и неприемлемым решение России закрыть въезд девяти гражданам этой страны, об этом во внешнеполитическом ведомстве заявили РИА Новости.В понедельник Россия бессрочно закрыла въезд для девяти канадцев, причастных "к формированию и проведению антироссийского курса". В список, в частности, попали министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти, руководитель федеральной тюремной службы Энн Келли, заместитель министра национальной обороны Джоди Томас, заместитель начальника штаба национальной обороны Майк Руло. В канадском МИД сообщили, что осведомлены о решении Москвы, и в ответ выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в России.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила открытость Москвы к взаимодействию с Оттавой на основе взаимного уважения. Она также указала, что Канада продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы, проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения России в "агрессии" против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела."Подобные действия канадской стороны, способствовавшие деградации двусторонних отношений, негативно сказываются на перспективах восстановления полноценного межгосударственного диалога и налаживания взаимодействия между Россией и Канадой как соседей через Северный полюс", — подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20210324/sanktsii-1602700143.html

https://ria.ru/20210330/sanktsii-1603384340.html

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россия, канада, в мире