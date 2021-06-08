https://ria.ru/20210608/kamchatka-1736085238.html

На Камчатке объявили режим угрозы ЧС

На Камчатке объявили режим угрозы ЧС - РИА Новости, 08.06.2021

На Камчатке объявили режим угрозы ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в самом северном районе Камчатского края – Пенжинском, говорится в сообщении регионального управления МЧС. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T08:33

2021-06-08T08:33

2021-06-08T08:33

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пенжинский район

камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в самом северном районе Камчатского края – Пенжинском, говорится в сообщении регионального управления МЧС."В Пенжинском муниципальном районе сложилась непростая паводковая обстановка. На настоящий момент из-за активного снеготаяния и прошедших дождей значительно повысились уровни воды в двух реках — Пенжина и Энычаваям. Частично подтоплены села Слаутное, Аянка и Таловка… В ходе проведенного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Пенжинского района было принято решение ввести там режим ЧС", - сообщили в МЧС региона.Во вторник уровень воды в реке Пенжина у села Слаутного составил 937 сантиметров (уровень неблагоприятного явления - 910 сантиметров). Подтоплены 23 придомовые территории, трансформаторная подстанция, котельная, водонапорная башня, территория пожарного поста, вертолетная площадка. Уровень реки Пенжина у села Аянка составляет 908 сантиметров (уровень неблагоприятного явления - 800 сантиметров). Подтоплены шесть придомовых территорий. Уровень воды в реке Энычаваям в окрестностях села Таловка составил 359 сантиметров, подтоплено 11 приусадебных участков (уровень неблагоприятного явления - 390 сантиметров), добавили в ведомстве."В селе Слаутном, Аянке и Каменском пункты временного размещения находятся в готовности. В настоящий момент жителям сел эвакуация не требуется", - добавили в МЧС.

https://ria.ru/20210607/pavodki-1736001889.html

пенжинский район

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенжинский район, камчатский край, происшествия