На Камчатке объявили режим угрозы ЧС
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИсточник Аверий в Долине Гейзеров в Кроноцком заповеднике
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в самом северном районе Камчатского края – Пенжинском, говорится в сообщении регионального управления МЧС.
"В Пенжинском муниципальном районе сложилась непростая паводковая обстановка. На настоящий момент из-за активного снеготаяния и прошедших дождей значительно повысились уровни воды в двух реках — Пенжина и Энычаваям. Частично подтоплены села Слаутное, Аянка и Таловка… В ходе проведенного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Пенжинского района было принято решение ввести там режим ЧС", - сообщили в МЧС региона.
Вчера, 14:25В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
Во вторник уровень воды в реке Пенжина у села Слаутного составил 937 сантиметров (уровень неблагоприятного явления - 910 сантиметров). Подтоплены 23 придомовые территории, трансформаторная подстанция, котельная, водонапорная башня, территория пожарного поста, вертолетная площадка. Уровень реки Пенжина у села Аянка составляет 908 сантиметров (уровень неблагоприятного явления - 800 сантиметров). Подтоплены шесть придомовых территорий. Уровень воды в реке Энычаваям в окрестностях села Таловка составил 359 сантиметров, подтоплено 11 приусадебных участков (уровень неблагоприятного явления - 390 сантиметров), добавили в ведомстве.
"В селе Слаутном, Аянке и Каменском пункты временного размещения находятся в готовности. В настоящий момент жителям сел эвакуация не требуется", - добавили в МЧС.