https://ria.ru/20210608/iznasilovanie-1736045989.html

"Он сбежал": бывшего инспектора ГИБДД судят за изнасилование подростка

"Он сбежал": бывшего инспектора ГИБДД судят за изнасилование подростка - РИА Новости, 08.06.2021

"Он сбежал": бывшего инспектора ГИБДД судят за изнасилование подростка

Двадцативосьмилетнего экс-сотрудника ДПС Радика Бадретдинова из Татарстана, который, по версии СК, изнасиловал 16-летнюю девушку, отпустили под подписку о... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T08:00

2021-06-08T08:00

2021-06-08T08:08

андрей сучков

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Двадцативосьмилетнего экс-сотрудника ДПС Радика Бадретдинова из Татарстана, который, по версии СК, изнасиловал 16-летнюю девушку, отпустили под подписку о невыезде. Родные пострадавшей и прокуратура не согласились с решением суда и подали апелляцию. Надо сказать, это уже второе "освобождение" Бадретдинова — в первый раз он сбежал от оперативников по пути на допрос.Первое свиданиеСо студенткой Кристиной (имя несовершеннолетней изменено) из Лениногорска, по данным СК, лейтенант Бадретдинов познакомился зимой 2020-го через соцсеть "ВКонтакте". После непродолжительной переписки предложил встретиться. Договорились увидеться накануне Дня защитника Отечества — вечером 22 февраля. Бадретдинов, служивший инспектором ГИБДД в районном отделе полиции, пригласил новую знакомую в машину — прокатиться. Через какое-то время припарковался у обочины и, по версии следствия, изнасиловал девушку, прекрасно зная, что ей 16 лет.Пострадавшая рассказала о случившемся матери, а затем и следователям. Уголовное дело возбудили по статье 131 — "Изнасилование несовершеннолетней" и 132 — "Насильственные действия сексуального характера". Поскольку переписывался полицейский под псевдонимом и разместил у себя на странице в ВК чужие фотографии, вычислили его лишь спустя пару недель.На задержание домой к подозреваемому отправили несколько оперативников, однако до кабинета следователя его не довели — каким-то образом он сумел улизнуть от коллег прямо напротив здания местного отдела СК.Полицейского объявили в розыск и быстро уволили из МВД с формулировкой "за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел". Его непосредственные руководители — начальник и замначальника местного отделения ГИБДД — получили строгие выговоры.Закрытый процессИсторию предали широкой огласке, ориентировку опубликовали в соцсетях. Лениногорск разделился на два лагеря: одни встали на сторону пострадавшей и потребовали как можно скорее отыскать беглеца. Другие, напротив, поддержали Бадретдинова."Ходили слухи, что у Радика были проблемы на работе из-за того, что он не брал взятки, — объясняет знакомая семьи подсудимого Венера Хайдарова. — Его хотели уволить и искали повод. Могу сказать, что он порядочный молодой человек из хорошей семьи, а ситуация с изнасилованием очень темная. В деревне, откуда он родом, многие уверены в его невиновности".Беглеца задержали спустя три месяца — в июле 2020-го. Он прятался в доме знакомого в пригороде Лениногорска. Учитывая предыдущий печальный опыт, на этот раз Бадретдинова доставили на допрос в СК под усиленным конвоем. Предъявили обвинение и, по решению Лениногорского городского суда, отправили в СИЗО.Вины бывший инспектор не признал, уверяя, что все происходило по обоюдному согласию. В январе материалы дела передали в суд. Несмотря на широкий общественный резонанс, процесс сделали закрытым — из-за специфики преступления."Пока шло следствие, мать Кристины несколько раз обращалась в прокуратуру и СК из-за регулярных угроз от родных Бадретдинова, — рассказывает РИА Новости представитель потерпевшей Андрей Сучков. — Организовали проверку, но в возбуждении уголовного дела по каким-то причинам отказали".В свою очередь, отец экс-полицейского уверяет, что никаких угроз не было, а его супруга пыталась просто поговорить с матерью потерпевшей. "Радик встречался с этой девушкой с декабря, — утверждает Айрат Бадретдинов. — Все было по обоюдному согласию, и многие подруги студентки об этом знали. Мы считаем, что это подстроено, — уж очень сильно Радик не устраивал начальство"."Ошиблись датой"По словам Сучкова, в суде Бадретдинов продолжал стоять на своем: он не насиловал.В конце мая на очередном заседании меру пресечения обвиняемому изменили и отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. С чем это связано, сотрудники суда корреспонденту РИА Новости не пояснили, сославшись на закрытость процесса."Пока дело рассматривают, прокуратура каждые месяц или два должна подавать ходатайство о продлении меры пресечения, — говорит Сучков. — Судья неправильно подсчитала, и по документам получалось, что очередной срок заканчивался 1 июня. На деле же оказалось 30 мая, но в прокуратуре об этом не знали. Соответственно, представитель ведомства не подготовил новое ходатайство. Адвокаты Бадретдинова, напротив, в тот же день попросили судью изменить меру пресечения на более мягкую. Что и произошло".Развернулась бурная дискуссия. По словам юристов, в судебной практике обвиняемых в особо тяжких преступлениях против личности крайне редко отпускают под подписку о невыезде. Тем более Бадретдинов скрывался от следствия и три месяца находился в федеральном розыске."Узнав о том, что его выпустили из СИЗО, потерпевшая сторона сразу это обжаловала, — добавляет Сучков. — И Кристина, и ее родители очень напуганы".Республиканская прокуратура тоже не согласилась с Лениногорским судом и подала апелляцию, но дату рассмотрения нового ходатайства еще не назначили. Это значит, что Бадретдинов фактически на свободе и может беспрепятственно передвигаться в пределах города.По закону, если вину экс-полицейского докажут, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

https://ria.ru/20190904/1558215976.html

https://ria.ru/20180418/1518852943.html

https://ria.ru/20200221/1565021852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей сучков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия