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"Он сбежал": бывшего инспектора ГИБДД судят за изнасилование подростка
"Он сбежал": бывшего инспектора ГИБДД судят за изнасилование подростка - РИА Новости, 08.06.2021
"Он сбежал": бывшего инспектора ГИБДД судят за изнасилование подростка
Двадцативосьмилетнего экс-сотрудника ДПС Радика Бадретдинова из Татарстана, который, по версии СК, изнасиловал 16-летнюю девушку, отпустили под подписку о... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T08:00
2021-06-08T08:08
андрей сучков
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Двадцативосьмилетнего экс-сотрудника ДПС Радика Бадретдинова из Татарстана, который, по версии СК, изнасиловал 16-летнюю девушку, отпустили под подписку о невыезде. Родные пострадавшей и прокуратура не согласились с решением суда и подали апелляцию. Надо сказать, это уже второе "освобождение" Бадретдинова — в первый раз он сбежал от оперативников по пути на допрос.Первое свиданиеСо студенткой Кристиной (имя несовершеннолетней изменено) из Лениногорска, по данным СК, лейтенант Бадретдинов познакомился зимой 2020-го через соцсеть "ВКонтакте". После непродолжительной переписки предложил встретиться. Договорились увидеться накануне Дня защитника Отечества — вечером 22 февраля. Бадретдинов, служивший инспектором ГИБДД в районном отделе полиции, пригласил новую знакомую в машину — прокатиться. Через какое-то время припарковался у обочины и, по версии следствия, изнасиловал девушку, прекрасно зная, что ей 16 лет.Пострадавшая рассказала о случившемся матери, а затем и следователям. Уголовное дело возбудили по статье 131 — "Изнасилование несовершеннолетней" и 132 — "Насильственные действия сексуального характера". Поскольку переписывался полицейский под псевдонимом и разместил у себя на странице в ВК чужие фотографии, вычислили его лишь спустя пару недель.На задержание домой к подозреваемому отправили несколько оперативников, однако до кабинета следователя его не довели — каким-то образом он сумел улизнуть от коллег прямо напротив здания местного отдела СК.Полицейского объявили в розыск и быстро уволили из МВД с формулировкой "за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел". Его непосредственные руководители — начальник и замначальника местного отделения ГИБДД — получили строгие выговоры.Закрытый процессИсторию предали широкой огласке, ориентировку опубликовали в соцсетях. Лениногорск разделился на два лагеря: одни встали на сторону пострадавшей и потребовали как можно скорее отыскать беглеца. Другие, напротив, поддержали Бадретдинова."Ходили слухи, что у Радика были проблемы на работе из-за того, что он не брал взятки, — объясняет знакомая семьи подсудимого Венера Хайдарова. — Его хотели уволить и искали повод. Могу сказать, что он порядочный молодой человек из хорошей семьи, а ситуация с изнасилованием очень темная. В деревне, откуда он родом, многие уверены в его невиновности".Беглеца задержали спустя три месяца — в июле 2020-го. Он прятался в доме знакомого в пригороде Лениногорска. Учитывая предыдущий печальный опыт, на этот раз Бадретдинова доставили на допрос в СК под усиленным конвоем. Предъявили обвинение и, по решению Лениногорского городского суда, отправили в СИЗО.Вины бывший инспектор не признал, уверяя, что все происходило по обоюдному согласию. В январе материалы дела передали в суд. Несмотря на широкий общественный резонанс, процесс сделали закрытым — из-за специфики преступления."Пока шло следствие, мать Кристины несколько раз обращалась в прокуратуру и СК из-за регулярных угроз от родных Бадретдинова, — рассказывает РИА Новости представитель потерпевшей Андрей Сучков. — Организовали проверку, но в возбуждении уголовного дела по каким-то причинам отказали".В свою очередь, отец экс-полицейского уверяет, что никаких угроз не было, а его супруга пыталась просто поговорить с матерью потерпевшей. "Радик встречался с этой девушкой с декабря, — утверждает Айрат Бадретдинов. — Все было по обоюдному согласию, и многие подруги студентки об этом знали. Мы считаем, что это подстроено, — уж очень сильно Радик не устраивал начальство"."Ошиблись датой"По словам Сучкова, в суде Бадретдинов продолжал стоять на своем: он не насиловал.В конце мая на очередном заседании меру пресечения обвиняемому изменили и отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. С чем это связано, сотрудники суда корреспонденту РИА Новости не пояснили, сославшись на закрытость процесса."Пока дело рассматривают, прокуратура каждые месяц или два должна подавать ходатайство о продлении меры пресечения, — говорит Сучков. — Судья неправильно подсчитала, и по документам получалось, что очередной срок заканчивался 1 июня. На деле же оказалось 30 мая, но в прокуратуре об этом не знали. Соответственно, представитель ведомства не подготовил новое ходатайство. Адвокаты Бадретдинова, напротив, в тот же день попросили судью изменить меру пресечения на более мягкую. Что и произошло".Развернулась бурная дискуссия. По словам юристов, в судебной практике обвиняемых в особо тяжких преступлениях против личности крайне редко отпускают под подписку о невыезде. Тем более Бадретдинов скрывался от следствия и три месяца находился в федеральном розыске."Узнав о том, что его выпустили из СИЗО, потерпевшая сторона сразу это обжаловала, — добавляет Сучков. — И Кристина, и ее родители очень напуганы".Республиканская прокуратура тоже не согласилась с Лениногорским судом и подала апелляцию, но дату рассмотрения нового ходатайства еще не назначили. Это значит, что Бадретдинов фактически на свободе и может беспрепятственно передвигаться в пределах города.По закону, если вину экс-полицейского докажут, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
https://ria.ru/20190904/1558215976.html
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андрей сучков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

"Он сбежал": бывшего инспектора ГИБДД судят за изнасилование подростка

08:00 08.06.2021 (обновлено: 08:08 08.06.2021)
 
© Фото : МВД РФРадик Бадретдинов во время учебы
Радик Бадретдинов во время учебы - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : МВД РФ
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Двадцативосьмилетнего экс-сотрудника ДПС Радика Бадретдинова из Татарстана, который, по версии СК, изнасиловал 16-летнюю девушку, отпустили под подписку о невыезде. Родные пострадавшей и прокуратура не согласились с решением суда и подали апелляцию. Надо сказать, это уже второе "освобождение" Бадретдинова — в первый раз он сбежал от оперативников по пути на допрос.

Первое свидание

Со студенткой Кристиной (имя несовершеннолетней изменено) из Лениногорска, по данным СК, лейтенант Бадретдинов познакомился зимой 2020-го через соцсеть "ВКонтакте". После непродолжительной переписки предложил встретиться.
Договорились увидеться накануне Дня защитника Отечества — вечером 22 февраля. Бадретдинов, служивший инспектором ГИБДД в районном отделе полиции, пригласил новую знакомую в машину — прокатиться. Через какое-то время припарковался у обочины и, по версии следствия, изнасиловал девушку, прекрасно зная, что ей 16 лет.
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Пострадавшая рассказала о случившемся матери, а затем и следователям. Уголовное дело возбудили по статье 131 — "Изнасилование несовершеннолетней" и 132 — "Насильственные действия сексуального характера". Поскольку переписывался полицейский под псевдонимом и разместил у себя на странице в ВК чужие фотографии, вычислили его лишь спустя пару недель.
На задержание домой к подозреваемому отправили несколько оперативников, однако до кабинета следователя его не довели — каким-то образом он сумел улизнуть от коллег прямо напротив здания местного отдела СК.
Полицейского объявили в розыск и быстро уволили из МВД с формулировкой "за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел". Его непосредственные руководители — начальник и замначальника местного отделения ГИБДД — получили строгие выговоры.
Машина, где, по версии СК, произошло изнасилование
Машина, где, по версии СК, произошло изнасилование
Машина, где, по версии СК, произошло изнасилование

Закрытый процесс

Историю предали широкой огласке, ориентировку опубликовали в соцсетях. Лениногорск разделился на два лагеря: одни встали на сторону пострадавшей и потребовали как можно скорее отыскать беглеца. Другие, напротив, поддержали Бадретдинова.
"Ходили слухи, что у Радика были проблемы на работе из-за того, что он не брал взятки, — объясняет знакомая семьи подсудимого Венера Хайдарова. — Его хотели уволить и искали повод. Могу сказать, что он порядочный молодой человек из хорошей семьи, а ситуация с изнасилованием очень темная. В деревне, откуда он родом, многие уверены в его невиновности".
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Беглеца задержали спустя три месяца — в июле 2020-го. Он прятался в доме знакомого в пригороде Лениногорска. Учитывая предыдущий печальный опыт, на этот раз Бадретдинова доставили на допрос в СК под усиленным конвоем. Предъявили обвинение и, по решению Лениногорского городского суда, отправили в СИЗО.
Вины бывший инспектор не признал, уверяя, что все происходило по обоюдному согласию. В январе материалы дела передали в суд. Несмотря на широкий общественный резонанс, процесс сделали закрытым — из-за специфики преступления.
"Пока шло следствие, мать Кристины несколько раз обращалась в прокуратуру и СК из-за регулярных угроз от родных Бадретдинова, — рассказывает РИА Новости представитель потерпевшей Андрей Сучков. — Организовали проверку, но в возбуждении уголовного дела по каким-то причинам отказали".
В свою очередь, отец экс-полицейского уверяет, что никаких угроз не было, а его супруга пыталась просто поговорить с матерью потерпевшей. "Радик встречался с этой девушкой с декабря, — утверждает Айрат Бадретдинов. — Все было по обоюдному согласию, и многие подруги студентки об этом знали. Мы считаем, что это подстроено, — уж очень сильно Радик не устраивал начальство".
Служебная форма Бадретдинова
Служебная форма Бадретдинова
Служебная форма Бадретдинова

"Ошиблись датой"

По словам Сучкова, в суде Бадретдинов продолжал стоять на своем: он не насиловал.
В конце мая на очередном заседании меру пресечения обвиняемому изменили и отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. С чем это связано, сотрудники суда корреспонденту РИА Новости не пояснили, сославшись на закрытость процесса.
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"Пока дело рассматривают, прокуратура каждые месяц или два должна подавать ходатайство о продлении меры пресечения, — говорит Сучков. — Судья неправильно подсчитала, и по документам получалось, что очередной срок заканчивался 1 июня. На деле же оказалось 30 мая, но в прокуратуре об этом не знали. Соответственно, представитель ведомства не подготовил новое ходатайство. Адвокаты Бадретдинова, напротив, в тот же день попросили судью изменить меру пресечения на более мягкую. Что и произошло".
Развернулась бурная дискуссия. По словам юристов, в судебной практике обвиняемых в особо тяжких преступлениях против личности крайне редко отпускают под подписку о невыезде. Тем более Бадретдинов скрывался от следствия и три месяца находился в федеральном розыске.
"Узнав о том, что его выпустили из СИЗО, потерпевшая сторона сразу это обжаловала, — добавляет Сучков. — И Кристина, и ее родители очень напуганы".
Радик Бадретдинов — ориентировка МВД
Радик Бадретдинов - ориентировка МВД
Радик Бадретдинов — ориентировка МВД
Республиканская прокуратура тоже не согласилась с Лениногорским судом и подала апелляцию, но дату рассмотрения нового ходатайства еще не назначили. Это значит, что Бадретдинов фактически на свободе и может беспрепятственно передвигаться в пределах города.
По закону, если вину экс-полицейского докажут, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
 
Андрей СучковСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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