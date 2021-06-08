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В Мадриде открыли бюст Юрию Гагарину
В Мадриде открыли бюст Юрию Гагарину - РИА Новости, 08.06.2021
В Мадриде открыли бюст Юрию Гагарину
Бюст Юрию Гагарину был открыт в Мадриде, в церемонии участвовали мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда и посол России в Испании Юрий Корчагин. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:26
2021-06-08T15:26
россия
юрий корчагин
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
мадрид (город)
испания
в мире
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МАДРИД, 8 июн – РИА Новости, Елена Шестернина. Бюст Юрию Гагарину был открыт в Мадриде, в церемонии участвовали мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда и посол России в Испании Юрий Корчагин.Бюст, подаренный Русским домом и посольством России, установлен перед главным входом в мадридский планетарий.Участники мероприятия осмотрели фотовыставку, посвященную Гагарину, экскурсию провел директор планетария, астрофизик Тельмо Фернандес, посмотрели фильмы о первом космонавте в мире и первой женщине, полетевшей в космос, Валентине Терешковой."Гагарин – первый человек, который сделал мечту миллионов человек на протяжении истории – отправиться в космос – реальностью. Гагарин совершил настоящий подвиг, невообразимый по тем временам… Крик "Поехали!" услышало все человечество. Гагарин сделал больше для снижения накала холодной войны, чем кто бы то ни было. Он навсегда останется в памяти всего человечества", - сказал на церемонии Мартинес-Альмейда.Российский посол напомнил, что в этом году мир отмечает 60-летие первого полета человека в космос. "Юрий Гагарин был русским, но наша страна не монополизирует его подвиг, его подвиг принадлежит всему человечеству", - сказал Корчагин, добавив, что "Мадрид присоединяется к длинному списку городов, где есть памятники первому космонавту мира"."Я горд, что в столь знаковом месте теперь есть памятник Юрию Гагарину", - заключил глава диппредставительства.
https://ria.ru/20210521/mask-1733261152.html
https://ria.ru/20210417/gagarin-1728756439.html
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россия
мадрид (город)
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россия, юрий корчагин, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), мадрид (город), испания, в мире

В Мадриде открыли бюст Юрию Гагарину

15:26 08.06.2021
 
© РИА Новости / Елена Шестернина Торжественная церемония открытия бюста Юрию Гагарину в Мадриде, Испания
Торжественная церемония открытия бюста Юрию Гагарину в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Елена Шестернина
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МАДРИД, 8 июн – РИА Новости, Елена Шестернина. Бюст Юрию Гагарину был открыт в Мадриде, в церемонии участвовали мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда и посол России в Испании Юрий Корчагин.
Бюст, подаренный Русским домом и посольством России, установлен перед главным входом в мадридский планетарий.
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Участники мероприятия осмотрели фотовыставку, посвященную Гагарину, экскурсию провел директор планетария, астрофизик Тельмо Фернандес, посмотрели фильмы о первом космонавте в мире и первой женщине, полетевшей в космос, Валентине Терешковой.
"Гагарин – первый человек, который сделал мечту миллионов человек на протяжении истории – отправиться в космос – реальностью. Гагарин совершил настоящий подвиг, невообразимый по тем временам… Крик "Поехали!" услышало все человечество. Гагарин сделал больше для снижения накала холодной войны, чем кто бы то ни было. Он навсегда останется в памяти всего человечества", - сказал на церемонии Мартинес-Альмейда.
Портрет Гагарина на фасаде посольства РФ в Испании
17 апреля, 20:40
На посольстве России в Мадриде появился портрет Гагарина
Российский посол напомнил, что в этом году мир отмечает 60-летие первого полета человека в космос. "Юрий Гагарин был русским, но наша страна не монополизирует его подвиг, его подвиг принадлежит всему человечеству", - сказал Корчагин, добавив, что "Мадрид присоединяется к длинному списку городов, где есть памятники первому космонавту мира".
"Я горд, что в столь знаковом месте теперь есть памятник Юрию Гагарину", - заключил глава диппредставительства.
“До Гагарина были другие космонавты”: фейки и конспирология о космосе - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 12:00Не верю!
"До Гагарина были другие космонавты": фейки и конспирология о космосе“До Гагарина в космос отправляли других людей, но их гибель скрывали”. Высадка американцев на Луну — фейк, снятый режиссером Кубриком. А сам Гагарин был неудобен власти, его отправили в закрытую клинику, а смерть — сымитировали. Почему в эти мифы верят (и как разубедить таких людей): объясняет писатель и историк космонавтики Антон Первушин.
 
РоссияЮрий КорчагинКосмос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)Мадрид (город)ИспанияВ мире
 
 
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