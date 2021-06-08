https://ria.ru/20210608/ispaniya-1736158420.html

В Мадриде открыли бюст Юрию Гагарину

В Мадриде открыли бюст Юрию Гагарину - РИА Новости, 08.06.2021

В Мадриде открыли бюст Юрию Гагарину

Бюст Юрию Гагарину был открыт в Мадриде, в церемонии участвовали мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда и посол России в Испании Юрий Корчагин. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:26

2021-06-08T15:26

2021-06-08T15:26

россия

юрий корчагин

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

мадрид (город)

испания

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МАДРИД, 8 июн – РИА Новости, Елена Шестернина. Бюст Юрию Гагарину был открыт в Мадриде, в церемонии участвовали мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда и посол России в Испании Юрий Корчагин.Бюст, подаренный Русским домом и посольством России, установлен перед главным входом в мадридский планетарий.Участники мероприятия осмотрели фотовыставку, посвященную Гагарину, экскурсию провел директор планетария, астрофизик Тельмо Фернандес, посмотрели фильмы о первом космонавте в мире и первой женщине, полетевшей в космос, Валентине Терешковой."Гагарин – первый человек, который сделал мечту миллионов человек на протяжении истории – отправиться в космос – реальностью. Гагарин совершил настоящий подвиг, невообразимый по тем временам… Крик "Поехали!" услышало все человечество. Гагарин сделал больше для снижения накала холодной войны, чем кто бы то ни было. Он навсегда останется в памяти всего человечества", - сказал на церемонии Мартинес-Альмейда.Российский посол напомнил, что в этом году мир отмечает 60-летие первого полета человека в космос. "Юрий Гагарин был русским, но наша страна не монополизирует его подвиг, его подвиг принадлежит всему человечеству", - сказал Корчагин, добавив, что "Мадрид присоединяется к длинному списку городов, где есть памятники первому космонавту мира"."Я горд, что в столь знаковом месте теперь есть памятник Юрию Гагарину", - заключил глава диппредставительства.

https://ria.ru/20210521/mask-1733261152.html

https://ria.ru/20210417/gagarin-1728756439.html

https://ria.ru/20210416/gagarin-1728481834.html

россия

мадрид (город)

испания

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россия, юрий корчагин, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), мадрид (город), испания, в мире