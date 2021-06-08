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США оставят санкции против Ирана в случае его возврата к ядерной сделке
США оставят санкции против Ирана в случае его возврата к ядерной сделке - РИА Новости, 08.06.2021
США оставят санкции против Ирана в случае его возврата к ядерной сделке
Соединенные Штаты исходят из того, что, если Иран примет решение вернуться в ядерную сделку, сотни ограничительных мер в отношении него все равно останутся в... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T18:05
2021-06-08T18:25
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
энтони блинкен
дональд трамп
франция
тегеран (город)
в мире
иран
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты исходят из того, что, если Иран примет решение вернуться в ядерную сделку, сотни ограничительных мер в отношении него все равно останутся в силе, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен."Следует ожидать, что, даже в случае возвращения Ирана к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сотни санкций в отношении него останутся в силе - включая те, что были введены при (Дональде) Трампе", - сказал Блинкен, выступая в сенате.Накануне Блинкен признал, что США по итогам нескольких раундов непрямых переговоров в Вене до сих пор не уверены, готов ли Иран предпринять шаги, нацеленные на его возвращение к выполнению ядерной сделки.В столице Австрии с апреля проходят заседания комиссии по ядерной сделке, а также неформальные встречи в разных форматах. В конце мая начался пятый раунд переговоров о восстановлении ядерной сделки. По словам Михаила Ульянова, возглавляющего российскую делегацию на переговорах, пятый раунд переговоров может стать финальным.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20210605/iran-1735768557.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), энтони блинкен, дональд трамп, франция, тегеран (город), в мире, иран

США оставят санкции против Ирана в случае его возврата к ядерной сделке

18:05 08.06.2021 (обновлено: 18:25 08.06.2021)
 
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты исходят из того, что, если Иран примет решение вернуться в ядерную сделку, сотни ограничительных мер в отношении него все равно останутся в силе, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Следует ожидать, что, даже в случае возвращения Ирана к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сотни санкций в отношении него останутся в силе - включая те, что были введены при (Дональде) Трампе", - сказал Блинкен, выступая в сенате.
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Накануне Блинкен признал, что США по итогам нескольких раундов непрямых переговоров в Вене до сих пор не уверены, готов ли Иран предпринять шаги, нацеленные на его возвращение к выполнению ядерной сделки.
В столице Австрии с апреля проходят заседания комиссии по ядерной сделке, а также неформальные встречи в разных форматах. В конце мая начался пятый раунд переговоров о восстановлении ядерной сделки. По словам Михаила Ульянова, возглавляющего российскую делегацию на переговорах, пятый раунд переговоров может стать финальным.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Энтони БлинкенДональд ТрампФранцияТегеран (город)В миреИран
 
 
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