https://ria.ru/20210608/iran-1736193123.html

США оставят санкции против Ирана в случае его возврата к ядерной сделке

США оставят санкции против Ирана в случае его возврата к ядерной сделке - РИА Новости, 08.06.2021

США оставят санкции против Ирана в случае его возврата к ядерной сделке

Соединенные Штаты исходят из того, что, если Иран примет решение вернуться в ядерную сделку, сотни ограничительных мер в отношении него все равно останутся в... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T18:05

2021-06-08T18:05

2021-06-08T18:25

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

энтони блинкен

дональд трамп

франция

тегеран (город)

в мире

иран

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты исходят из того, что, если Иран примет решение вернуться в ядерную сделку, сотни ограничительных мер в отношении него все равно останутся в силе, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен."Следует ожидать, что, даже в случае возвращения Ирана к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сотни санкций в отношении него останутся в силе - включая те, что были введены при (Дональде) Трампе", - сказал Блинкен, выступая в сенате.Накануне Блинкен признал, что США по итогам нескольких раундов непрямых переговоров в Вене до сих пор не уверены, готов ли Иран предпринять шаги, нацеленные на его возвращение к выполнению ядерной сделки.В столице Австрии с апреля проходят заседания комиссии по ядерной сделке, а также неформальные встречи в разных форматах. В конце мая начался пятый раунд переговоров о восстановлении ядерной сделки. По словам Михаила Ульянова, возглавляющего российскую делегацию на переговорах, пятый раунд переговоров может стать финальным.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20210605/iran-1735768557.html

https://ria.ru/20210529/iran-1734696610.html

россия

франция

тегеран (город)

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), энтони блинкен, дональд трамп, франция, тегеран (город), в мире, иран