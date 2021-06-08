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В Госдуме рассказали о переводах на счета НКО-иноагентов из стран Запада

В Госдуме рассказали о переводах на счета НКО-иноагентов из стран Запада - РИА Новости, 08.06.2021

В Госдуме рассказали о переводах на счета НКО-иноагентов из стран Запада

Около 994 миллионов рублей в 2020 году перевели на счета 44 НКО-иноагентов в России, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T18:34

2021-06-08T18:34

2021-06-08T19:36

василий пискарев

общество

россия

госдума рф

бельгия

швейцария

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Около 994 миллионов рублей в 2020 году перевели на счета 44 НКО-иноагентов в России, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев."Объем перечислений в 2020 году увеличился примерно на 20 процентов по сравнению с 2019 годом", — подчеркнул он.По словам парламентария, наибольшие суммы для перечислялись от иностранных плательщиков из Великобритании, Бельгии, Швейцарии и Германии.Иноагентами в России могут признать некоммерческие организации (НКО), СМИ и физлица. За нарушение требований маркировки предусматриваются штрафы в размере от двух до 2,5 тысячи рублей для физических лиц и от четырех до пяти тысяч рублей для должностных лиц. Юрлицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч.

https://ria.ru/20210608/smi-1736134733.html

россия

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василий пискарев, общество, россия, госдума рф, бельгия, швейцария