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В Госдуме рассказали о переводах на счета НКО-иноагентов из стран Запада
В Госдуме рассказали о переводах на счета НКО-иноагентов из стран Запада - РИА Новости, 08.06.2021
В Госдуме рассказали о переводах на счета НКО-иноагентов из стран Запада
Около 994 миллионов рублей в 2020 году перевели на счета 44 НКО-иноагентов в России, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T18:34
2021-06-08T19:36
василий пискарев
общество
россия
госдума рф
бельгия
швейцария
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Около 994 миллионов рублей в 2020 году перевели на счета 44 НКО-иноагентов в России, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев."Объем перечислений в 2020 году увеличился примерно на 20 процентов по сравнению с 2019 годом", — подчеркнул он.По словам парламентария, наибольшие суммы для перечислялись от иностранных плательщиков из Великобритании, Бельгии, Швейцарии и Германии.Иноагентами в России могут признать некоммерческие организации (НКО), СМИ и физлица. За нарушение требований маркировки предусматриваются штрафы в размере от двух до 2,5 тысячи рублей для физических лиц и от четырех до пяти тысяч рублей для должностных лиц. Юрлицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч.
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василий пискарев, общество, россия, госдума рф, бельгия, швейцария

В Госдуме рассказали о переводах на счета НКО-иноагентов из стран Запада

18:34 08.06.2021 (обновлено: 19:36 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Около 994 миллионов рублей в 2020 году перевели на счета 44 НКО-иноагентов в России, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Объем перечислений в 2020 году увеличился примерно на 20 процентов по сравнению с 2019 годом", — подчеркнул он.
По словам парламентария, наибольшие суммы для перечислялись от иностранных плательщиков из Великобритании, Бельгии, Швейцарии и Германии.
Иноагентами в России могут признать некоммерческие организации (НКО), СМИ и физлица. За нарушение требований маркировки предусматриваются штрафы в размере от двух до 2,5 тысячи рублей для физических лиц и от четырех до пяти тысяч рублей для должностных лиц. Юрлицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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Госдума во II чтении уточнила ограничения для СМИ-иноагентов
 
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