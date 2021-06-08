https://ria.ru/20210608/informsistema-1736214679.html

Электронную информсистему внедрили в здравоохранении Ставрополья

Электронную информсистему внедрили в здравоохранении Ставрополья - РИА Новости, 08.06.2021

Электронную информсистему внедрили в здравоохранении Ставрополья

Власти Ставрополья внедрили цифровую информационную систему в здравоохранении, сообщает министерство здравоохранения края. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T20:52

2021-06-08T20:52

2021-06-08T20:52

ставропольский край

владимир владимиров

владимир колесников

ставропольский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736213978_0:56:900:562_1920x0_80_0_0_8ad914dbc8270a015a3b9aea09cfadf9.jpg

СТАВРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Власти Ставрополья внедрили цифровую информационную систему в здравоохранении, сообщает министерство здравоохранения края."Цифровой контур – это регламент для эффективного взаимодействия граждан и медицинских организаций, а также учреждений здравоохранения между собой на основе передовых информационных технологий. Его создание в крае проводится в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", это составная часть действий по цифровизации медицинской отрасли и региона в целом", - говорится в сообщении.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, отметил, что проведенная в предшествующие годы работа по устранению цифрового неравенства позволила обеспечить уже более 90% социальных учреждений края, и в том числе медицинских, высокоскоростным соединением с Интернетом.Как поясняет министерство, следующим этапом должно стать создание региональной информационной системы в здравоохранении. Это станет фундаментом для создания цифрового контура. Внедрение цифровых технологий, в том числе, позволит сделать современную медицину ближе к самым удаленным территориям Ставрополья.Как сообщил и.о. министра здравоохранения региона Владимир Колесников, технологическим "ядром" такой системы станет специальный софт, на базе которого будет осуществляться сбор, хранение и анализ данных, обмен ими между учреждениями здравоохранения.На основе этих данных будет формироваться "медицинская карта" пациента, доступ к которой смогут врачи получать в кратчайшие сроки. Кроме того, благодаря работе в цифровом формате жители края получат удобные возможности записаться онлайн на прием к специалисту, вызвать врача на дом, воспользоваться другими сервисами.Система также будет включать актуальную информацию о работе медучреждений региона, которая станет основой для принятия управленческих решений. В том числе она позволит анализировать показатели оказания медуслуг и диспансеризации, проводить мониторинг заболеваемости в разрезе территорий.На создание региональной информационной системы в этом году из краевого бюджета направлено свыше 100 миллионов рублей. Начата процедура госзакупки ее базовых компонентов. Ведется также закупка необходимого оборудования и программного обеспечения в медучреждениях. Эта работа завершится осенью.

https://ria.ru/20210602/stavropole-1735237816.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир владимиров, владимир колесников, ставропольский край, общество