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Электронную информсистему внедрили в здравоохранении Ставрополья
Электронную информсистему внедрили в здравоохранении Ставрополья - РИА Новости, 08.06.2021
Электронную информсистему внедрили в здравоохранении Ставрополья
Власти Ставрополья внедрили цифровую информационную систему в здравоохранении, сообщает министерство здравоохранения края. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T20:52
2021-06-08T20:52
ставропольский край
владимир владимиров
владимир колесников
ставропольский край
общество
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СТАВРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Власти Ставрополья внедрили цифровую информационную систему в здравоохранении, сообщает министерство здравоохранения края."Цифровой контур – это регламент для эффективного взаимодействия граждан и медицинских организаций, а также учреждений здравоохранения между собой на основе передовых информационных технологий. Его создание в крае проводится в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", это составная часть действий по цифровизации медицинской отрасли и региона в целом", - говорится в сообщении.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, отметил, что проведенная в предшествующие годы работа по устранению цифрового неравенства позволила обеспечить уже более 90% социальных учреждений края, и в том числе медицинских, высокоскоростным соединением с Интернетом.Как поясняет министерство, следующим этапом должно стать создание региональной информационной системы в здравоохранении. Это станет фундаментом для создания цифрового контура. Внедрение цифровых технологий, в том числе, позволит сделать современную медицину ближе к самым удаленным территориям Ставрополья.Как сообщил и.о. министра здравоохранения региона Владимир Колесников, технологическим "ядром" такой системы станет специальный софт, на базе которого будет осуществляться сбор, хранение и анализ данных, обмен ими между учреждениями здравоохранения.На основе этих данных будет формироваться "медицинская карта" пациента, доступ к которой смогут врачи получать в кратчайшие сроки. Кроме того, благодаря работе в цифровом формате жители края получат удобные возможности записаться онлайн на прием к специалисту, вызвать врача на дом, воспользоваться другими сервисами.Система также будет включать актуальную информацию о работе медучреждений региона, которая станет основой для принятия управленческих решений. В том числе она позволит анализировать показатели оказания медуслуг и диспансеризации, проводить мониторинг заболеваемости в разрезе территорий.На создание региональной информационной системы в этом году из краевого бюджета направлено свыше 100 миллионов рублей. Начата процедура госзакупки ее базовых компонентов. Ведется также закупка необходимого оборудования и программного обеспечения в медучреждениях. Эта работа завершится осенью.
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владимир владимиров, владимир колесников, ставропольский край, общество

Электронную информсистему внедрили в здравоохранении Ставрополья

20:52 08.06.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ставропольского краяЭлектронную информсистему внедрили в здравоохранении Ставрополья
Электронную информсистему внедрили в здравоохранении Ставрополья
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ставропольского края
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Власти Ставрополья внедрили цифровую информационную систему в здравоохранении, сообщает министерство здравоохранения края.
"Цифровой контур – это регламент для эффективного взаимодействия граждан и медицинских организаций, а также учреждений здравоохранения между собой на основе передовых информационных технологий. Его создание в крае проводится в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", это составная часть действий по цифровизации медицинской отрасли и региона в целом", - говорится в сообщении.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, отметил, что проведенная в предшествующие годы работа по устранению цифрового неравенства позволила обеспечить уже более 90% социальных учреждений края, и в том числе медицинских, высокоскоростным соединением с Интернетом.
Как поясняет министерство, следующим этапом должно стать создание региональной информационной системы в здравоохранении. Это станет фундаментом для создания цифрового контура. Внедрение цифровых технологий, в том числе, позволит сделать современную медицину ближе к самым удаленным территориям Ставрополья.
"Цифровой контур поможет сделать более доступной помощь высококлассных узкопрофильных специалистов - за счет более широкого использования телемедицины и постоянного контакта в цифровом формате учреждений здравоохранения края. Работу по его внедрению необходимо ускорить", - отметил глава региона, слова которого приводятся в сообщении ведомства.
Как сообщил и.о. министра здравоохранения региона Владимир Колесников, технологическим "ядром" такой системы станет специальный софт, на базе которого будет осуществляться сбор, хранение и анализ данных, обмен ими между учреждениями здравоохранения.
На основе этих данных будет формироваться "медицинская карта" пациента, доступ к которой смогут врачи получать в кратчайшие сроки. Кроме того, благодаря работе в цифровом формате жители края получат удобные возможности записаться онлайн на прием к специалисту, вызвать врача на дом, воспользоваться другими сервисами.
Система также будет включать актуальную информацию о работе медучреждений региона, которая станет основой для принятия управленческих решений. В том числе она позволит анализировать показатели оказания медуслуг и диспансеризации, проводить мониторинг заболеваемости в разрезе территорий.
На создание региональной информационной системы в этом году из краевого бюджета направлено свыше 100 миллионов рублей. Начата процедура госзакупки ее базовых компонентов. Ведется также закупка необходимого оборудования и программного обеспечения в медучреждениях. Эта работа завершится осенью.
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