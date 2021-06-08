https://ria.ru/20210608/imidzh-1736156860.html

Путин отметил важность поднятия имиджа социального работника

Путин отметил важность поднятия имиджа социального работника - РИА Новости, 08.06.2021

Путин отметил важность поднятия имиджа социального работника

Президент РФ Владимир Путин отметил важность поднятия имиджа социального работника в России. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:20

2021-06-08T15:20

2021-06-08T15:20

день социального работника

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность поднятия имиджа социального работника в России."То, что вы сейчас сказали по поводу поднятия имиджа социального работника, тоже считаю очень важным, потому что одно дело, когда это замечается только на бытовом уровне, а другое дело, когда это выносится в федеральную повестку в государственной политике", - сказал Путин на встрече с представителями социальных организаций в режиме видеоконференции.Он отметил, что это лишний раз подчеркивает не только доброе сердце социальных работников, но и политику государства в социальной сфере.

https://ria.ru/20210608/prazdnik-1735981809.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день социального работника, россия, владимир путин, общество