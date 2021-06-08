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Гутерреша выдвинули на второй срок на пост Генсека ООН, сообщил источник
Гутерреша выдвинули на второй срок на пост Генсека ООН, сообщил источник - РИА Новости, 08.06.2021
Гутерреша выдвинули на второй срок на пост Генсека ООН, сообщил источник
Совет Безопасности ООН рекомендовал назначить Антониу Гутерреша генеральным секретарем ООН, его первый срок истекает в конце года, заявил РИА Новости источник в РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:12
2021-06-08T17:20
хавьер перес де куэльяр
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ООН, 8 июн - РИА Новости. Совет Безопасности ООН рекомендовал назначить Антониу Гутерреша генеральным секретарем ООН, его первый срок истекает в конце года, заявил РИА Новости источник в Совбезе."Да, одобрили", - сказал собеседник агентства.Теперь Генассамблее ООН предстоит принять решение по кандидатуре Гутерреша.Поскольку кандидат на пост генсекретаря лишь один, скорее всего, резолюция ГА будет приниматься без голосования. В случае переназначения это будет уже второй срок для Гутерреша. Впервые он стал генеральным секретарем ООН 1 января 2017 года. Генсек организации избирается на пять лет.Гутерреш является девятым генеральным секретарем ООН. Первым генсеком всемирной организации стал Трюгве Ли (Норвегия). Далее этот пост занимали Даг Хаммершельд (Швеция), У Тан (Мьянма), Курт Вальдхайм (Австрия), Хавьер Перес де Куэльяр (Перу), Бутрос Бутрос-Гали (Египет), Кофи Аннан (Гана), Пан Ги Мун (Южная Корея).
https://ria.ru/20210513/sfery-1732220509.html
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хавьер перес де куэльяр, бутрос бутрос-гали, генеральная ассамблея оон, пан ги мун, гана, южная корея, норвегия, оон, в мире, совет безопасности оон

Гутерреша выдвинули на второй срок на пост Генсека ООН, сообщил источник

17:12 08.06.2021 (обновлено: 17:20 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 8 июн - РИА Новости. Совет Безопасности ООН рекомендовал назначить Антониу Гутерреша генеральным секретарем ООН, его первый срок истекает в конце года, заявил РИА Новости источник в Совбезе.
"Да, одобрили", - сказал собеседник агентства.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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Теперь Генассамблее ООН предстоит принять решение по кандидатуре Гутерреша.
Поскольку кандидат на пост генсекретаря лишь один, скорее всего, резолюция ГА будет приниматься без голосования. В случае переназначения это будет уже второй срок для Гутерреша. Впервые он стал генеральным секретарем ООН 1 января 2017 года. Генсек организации избирается на пять лет.
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Гутерреш является девятым генеральным секретарем ООН. Первым генсеком всемирной организации стал Трюгве Ли (Норвегия). Далее этот пост занимали Даг Хаммершельд (Швеция), У Тан (Мьянма), Курт Вальдхайм (Австрия), Хавьер Перес де Куэльяр (Перу), Бутрос Бутрос-Гали (Египет), Кофи Аннан (Гана), Пан Ги Мун (Южная Корея).
 
Хавьер Перес де КуэльярБутрос Бутрос-ГалиГенеральная Ассамблея ООНПан Ги МунГанаЮжная КореяНорвегияООНВ миреСовет Безопасности ООН
 
 
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